ASUS ProArt Display PA32UCR-K, videograflar, görüntü yönetmenleri, fotoğrafçılar ve renk uzmanları dâhil olmak üzere içerik üreticileri için tasarlanmış 32 inç 4K HDR monitör.

Advertorial

ASUS ProArt Display PA32UCR-K, videograflar, görüntü yönetmenleri, fotoğrafçılar ve renk uzmanları dâhil olmak üzere içerik üreticileri için tasarlanmış 32 inç 4K HDR monitördür. 1.000 nitlik bir maksimum parlaklık ve mini-LED arka aydınlatmaya sahiptir. 576 bölgeli yerel ışık kısma kontrolü sağlar ve Quantum-dot teknolojisi sayesinde DCI-P3, Rec. 709, Rec. 2020, Adobe RGB renk alanları, zengin bağlantı seçenekleri ve Delta E < 1 renk doğruluğu sayesinde ProArt PA32UCR-K, görüntüleme deneyimini bir sonraki seviyeye taşıyan olağanüstü bir görüntü kalitesi sunar.

Öne Çıkan Özellikler:

* Mini-LED aydınlatma ile 1,000 cd/m2 maksimum parlaklık sunan 32 inç 4K HDR ekran

* Olağanüstü renk doğruluğu için %99.5 Adobe RGB, %98 DCI-P3 ve %100 sRGB için Quantum-dot teknolojisi

* Birden fazla HDR biçimine (HDR-10, HLG) destek vererek gerçeğe yakın bir deneyim sunar

* Dünya lideri delta-E (∆E) <1 renk farkı değeri ve renk doğruluğu optimizasyonu, tekdüzelik ve renk profili geri yazımı için ASUS ProArt Donanım Tabanlı Kalibrasyon teknolojisi

* Tek bir USB-C kablo ile DisplayPort sinyali, veri aktarımı ve harici cihazlara 80W’a kadar güç aktarımı

* X-rite i1 Display Pro dâhil

Kusursuz Detaylar…

Mini-LED arka aydınlatma teknolojisi, benzer boyutlardaki standart panellerle karşılaştırıldığında, daha küçük LED’ler kullanıyor, bu sayede üç kat daha fazla LED barındırıyor. Yoğun bir biçimde yerleştirilen mini LED’ler daha homojen bir görüntü sağlıyor ve parlaklığı artırıyor. Buna ek olarak monitör 576 bölgede ayrı arka aydınlatma kontrolü yapıyor. Daha yüksek parlaklık ve daha koyu renkler ile benzersiz kontrast oranı elde ediliyor ve HDR içerikler doğru bir şekilde yansıtılıyor.

Daha Koyu Siyahlar, Daha Parlak Beyazlar

1000 nit maksimum parlaklık sayesinde en koyu siyahlar ile en parlak beyazlar arasında mükemmel kontrast yakalanıyor ve gerçeğe yakın izleme deneyimi sunuluyor.

Capcanlı HDR ile üretin

HDR Preview, çekilen HDR içeriği tam tonlarıyla görebilmek için kameradan monitöre doğrudan bir bağlantı sağlıyor. Çoğu video düzenleme yazılımıyla çalışan bu özellik, içeriğin son halini daha doğru bir şekilde göstererek daha kolay ve rahat bir düzenleme deneyimi sunuyor.

İzleme deneyiminizi dönüştürün

Quantum Dot Teknolojisi video düzenleme ve prodüksiyon için %98 DCI-P3, %99,5 Adobe RGB, %100 sRGB, %100 Rec. 709 ve Rec. 2020 renk alanlarını sunuyor. 1000 nit maksimum parlaklığa ve Quantum Dot teknolojisine sahip geniş izleme açılı IPS panel içerik üreticilerine geniş bir renk yelpazesi sunuyor.

Sektör Lideri Renk Doğruluğu

Bu monitör sektör lideri renk doğruluğu sunmak için üç ölçekli yeni bir yöntem kullanılarak fabrikada önceden kalibre ediliyor. Ekran ardından ASUS’un gelişmiş gri ölçek takip teknolojisi kullanılarak sıkı testlerden geçiriliyor. Bu sayede, çok daha akıcı renk geçişleri, daha yüksek homojenlik, sRGB ve Adobe RGB renk alanları için Delta E (△E) < 1 seviyesinde renk doğruluğu elde ediliyor. Her bir gri ölçek düzeyi özenle ölçülüp, hassas DICOM standardına uyum sağlanıyor.

Kayıtlı Renk Parametre Profilleri

ASUS ProArt Kalibrasyon Teknolojisi, tüm renk parametre profillerini ProArt monitörün dâhili yongasına kaydediyor. Kayıtlı profiller, monitördeki kısayol tuşuyla kolayca aktif edilebilir.

Monitörü kalibre etmek ve ardından taramalı tabloyu yeniden yazmak mümkündür. Böylece kullanıcılar ayarları değiştirmek zorunda kalmadan monitörü farklı işletim sistemlerine veya uygulamalara bağlayabilir. IC ve LCD optik tayfı arasındaki sinyal bozulması da azaltılır.

Entegre ASUS ProArt Calibration 2.0 yazılımı, ASUS ProArt monitör modellerinin renk doğruluğunu kolayca korumak için hızlı ayar yapma imkânı veriyor. Parlaklık, renk gamı, renk sıcaklığı ve diğer parametreleri ayarlayarak SDR ve HDR kalibrasyonu yapmayı sağlayan bu yazılım tutarlı ve hassas renkler sunuyor. ProArt Calibration 2.0 ayrıca her renk gamını yeniden kalibre edebilir ve her ProArt Preset moduna geri yazım yapabilir.

Ergonomik Tasarım

ASUS ProArt ekran ile rahat bir izleme pozisyonu elde edebilirsiniz. Öne arkaya yatırma, eksen etrafında dönme, eğme ve yükseklik ayarı özelliklerine sahip ergonomik stant rahat bir izleme ve kullanım deneyimi sunuyor. Ekranı saat yönünde veya saat yönünün tersinde 90 derece eğerek dik şekilde kullanabilme imkânı özellikle uzun belgeler, kodlama ve web sitelerinde gezinme için kullanışlılık sağlıyor. Masa alanından tasarruf edebilmeniz için duvara monte edilebilir VESA uyumluluğuna da sahip.

Gözlerinizi Korur!

ASUS Flicker-Free teknolojisi, ekrandaki titreşim miktarını düşürerek monitör karşısında uzun saatler geçirdiğinizde meydana gelen göz yorgunluğunu ve baş ağrısını azaltıyor, daha rahat bir izleme deneyimi sunuyor. Özel ASUS Ultra Düşük Mavi Işık teknolojisinin sahip olduğu dört farklı mavi ışık filtresi ekrandaki kısayol tuşları aracılığıyla kolayca erişilebilir ve gözlerinizi zararlı mavi ışıktan korur.

5 Yıl Garanti

ASUS ProArt serisi monitörler, satın alındıktan sonra 5 yıla çıkarılabilen uzun bir garanti süresiyle birlikte geliyor. ProArt serisi monitörlerinin 3 yıllık garanti süresini 5 yıla yükselten ASUS, bu sayede kullanıcıların ekipmanlarına uzun süre güven duyarak çalışmalarını amaçlıyor. Kullanıcılar, ürünü satın aldıktan sonra ilgili ASUS web sayfası üzerinden ürünlerini kaydederek ek garanti sürelerini hızlıca tanımlayabiliyor.

Üç ay ücretsiz Adobe Creative Cloud aboneliği

Adobe ürünleri birçok sektörde yaratıcı işlerin temelinde yer alıyor. ASUS, Adobe ile iş birliği yaparak Creative Cloud uygulama ve hizmet setiyle yaratıcı iş akışlarını destekliyor. ProArt Display PA32UCR-K satın alanlar üç ay ücretsiz Adobe Creative Cloud aboneliğini de (238 ABD doları değerinde) hediye olarak alıyor. Bu paket ile aralarında Photoshop, Premiere Pro ve After Effects’in de dahil olduğu 20’den fazla uygulama ve 100 GB bulut depolama alanı sunuluyor.

Creative Cloud aboneliği yeni veya mevcut hesaplarda kullanılabiliyor. Abonelik kayıt sitesinden başlatılıyor ve 31 Ağustos 2024 tarihine kadar yapılabiliyor. Daha fazla bilgi için https://www.asus.com/tr/content/asus-offers-adobe-creative-cloud/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

ASUS ProArt Display PA32UCR-K hakkında detaylı bilgi için:

https://www.asus.com/tr/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa32ucr-k/