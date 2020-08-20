ColorPro Ödülleri Sizi Bekliyor!

Görüntüleme çözümleri konusunda dünya liderlerinden biri olan ViewSonic, uluslararası ColorPro Fotoğraf Yarışması’nı duyurdu.

Yaratıcılığınızı ortaya koyabileceğiniz ve vizyonunuzu uluslararası alanda dünya ile paylaşabileceğiniz fotoğraf yarışmasının teması “İyilik” olarak belirlendi. Tek bir fotoğraf ile katılabileceğiniz yarışmaya katılım ücreti bulunmuyor.

Bu yıl ilk defa düzenlenen yarışmada, iyiliğin sizin için ne ifade ettiğini paylaşarak hem adınızı duyurabilir hem de pek çok ödülün sahibi olabilirsiniz.

Ödüller:

1000 $ nakit

ColorPro VP2785-2K Monitör

TourBox Controller

500 $ Blurb Kuponu

Shoot The Frame Kuponu

Tinyspace Kuponu

Yarışma ile ilgili detaylı bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://colorproaward.shoottheframe.com/tr/