ColorPro Ödülleri Sizi Bekliyor!

ViewSonic, uluslararası ColorPro Fotoğraf Yarışması’nı duyurdu.
Görüntüleme çözümleri konusunda dünya liderlerinden biri olan ViewSonic, uluslararası ColorPro Fotoğraf Yarışması’nı duyurdu.
Yaratıcılığınızı ortaya koyabileceğiniz ve vizyonunuzu uluslararası alanda dünya ile paylaşabileceğiniz fotoğraf yarışmasının teması “İyilik” olarak belirlendi. Tek bir fotoğraf ile katılabileceğiniz yarışmaya katılım ücreti bulunmuyor.
Bu yıl ilk defa düzenlenen yarışmada, iyiliğin sizin için ne ifade ettiğini paylaşarak hem adınızı duyurabilir hem de pek çok ödülün sahibi olabilirsiniz.
Ödüller:
- 1000 $ nakit
- ColorPro VP2785-2K Monitör
- TourBox Controller
- 500 $ Blurb Kuponu
- Shoot The Frame Kuponu
- Tinyspace Kuponu
Yarışma ile ilgili detaylı bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://colorproaward.shoottheframe.com/tr/
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