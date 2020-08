EISA Ödülleri 2020-21 Açıklandı

Avrupa Görüntüleme ve Ses Derneği (EISA-European Imaging and Sound Association), 2020-2021 ödüllerini açıkladı.

Avrupa Görüntüleme ve Ses Derneği (EISA-European Imaging and Sound Association), 2020-2021 ödüllerini açıkladı.

2020-2021 ödülleri, 29 farklı ülkeden 60 uzman dergi ve web sitesinin teknik uzmanların değerlendirmesi ve oylarıyla belirlendi. 6 farklı kategoride onlarca ödülün verildiği EISA 2020-21’in fotoğraf kategorisinde kazananları aşağıda görebilirsiniz. Tüm kategorileri incelemek ve daha fazla bilgi almak için EISA web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Fotoğrafçılık Kategorisi Ödül Kazananlar:

EISA CAMERA OF THE YEAR 2020-2021 Fujifilm X-T4

EISA BEST BUY CAMERA 2020-2021 Nikon Z 50

EISA APS-C CAMERA 2020-2021 Canon EOS 90D

EISA FULL-FRAME CAMERA 2020-2021 Nikon D780

EISA ADVANCED FULL-FRAME CAMERA 2020-2021 Sony Alpha 7R IV

EISA PROFESSIONAL CAMERA 2020-2021 Canon EOS-1D X Mark III

EISA PHOTO/VIDEO CAMERA 2020-2021 Panasonic Lumix DC-S1H

EISA COMPACT CAMERA 2020-2021 Fujifilm X100 V

EISA VLOGGING CAMERA 2020-2021 Sony Vlog Camera ZV-1

EISA CAMERA INNOVATION 2020-2021 Canon EOS R5

EISA LENS OF THE YEAR 2020-2021 Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM

EISA WIDEANGLE ZOOM LENS 2020-2021 Sigma 14-24mm F2.8 DG DN Art

EISA STANDARD ZOOM LENS 2020-2021 Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM

EISA TELEPHOTO ZOOM LENS 2020-2021 Tamron 70-180mm F2.8 Di III VXD

EISA TRAVEL ZOOM LENS 2020-2021 Tamron 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD

EISA SUPER TELEPHOTO ZOOM LENS 2020-2021 Sony FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS

EISA PROFESSIONAL TELEPHOTO ZOOM LENS 2020-2021 Nikon AF-S NIKKOR 120-300mm F2.8E FL ED SR VR

EISA WIDEANGLE LENS 2020-2021 Sony FE 20mm F1.8 G

EISA PORTRAIT LENS 2020-2021 Nikon NIKKOR Z 85mm F1.8 S

EISA LENS INNOVATION 2020-2021 Canon RF 600mm & 800mm F11 IS STM

EISA CAMERA DRONE 2020-2021 DJI Mavic AIR 2

EISA PHOTO SOFTWARE 2020-2021 Nik Collection 3 By DxO

EISA MONITOR 2020-2021 EIZO ColorEdge CS2740