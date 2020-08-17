EISA Ödülleri 2020-21 Açıklandı

Avrupa Görüntüleme ve Ses Derneği (EISA-European Imaging and Sound Association), 2020-2021 ödüllerini açıkladı.
Avrupa Görüntüleme ve Ses Derneği (EISA-European Imaging and Sound Association), 2020-2021 ödüllerini açıkladı.
2020-2021 ödülleri, 29 farklı ülkeden 60 uzman dergi ve web sitesinin teknik uzmanların değerlendirmesi ve oylarıyla belirlendi. 6 farklı kategoride onlarca ödülün verildiği EISA 2020-21’in fotoğraf kategorisinde kazananları aşağıda görebilirsiniz. Tüm kategorileri incelemek ve daha fazla bilgi almak için EISA web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Fotoğrafçılık Kategorisi Ödül Kazananlar:
EISA CAMERA OF THE YEAR 2020-2021 Fujifilm X-T4
EISA BEST BUY CAMERA 2020-2021 Nikon Z 50
EISA APS-C CAMERA 2020-2021 Canon EOS 90D
EISA FULL-FRAME CAMERA 2020-2021 Nikon D780
EISA ADVANCED FULL-FRAME CAMERA 2020-2021 Sony Alpha 7R IV
EISA PROFESSIONAL CAMERA 2020-2021 Canon EOS-1D X Mark III
EISA PHOTO/VIDEO CAMERA 2020-2021 Panasonic Lumix DC-S1H
EISA COMPACT CAMERA 2020-2021 Fujifilm X100 V
EISA VLOGGING CAMERA 2020-2021 Sony Vlog Camera ZV-1
EISA CAMERA INNOVATION 2020-2021 Canon EOS R5
EISA LENS OF THE YEAR 2020-2021 Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM
EISA WIDEANGLE ZOOM LENS 2020-2021 Sigma 14-24mm F2.8 DG DN Art
EISA STANDARD ZOOM LENS 2020-2021 Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM
EISA TELEPHOTO ZOOM LENS 2020-2021 Tamron 70-180mm F2.8 Di III VXD
EISA TRAVEL ZOOM LENS 2020-2021 Tamron 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD
EISA SUPER TELEPHOTO ZOOM LENS 2020-2021 Sony FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS
EISA PROFESSIONAL TELEPHOTO ZOOM LENS 2020-2021 Nikon AF-S NIKKOR 120-300mm F2.8E FL ED SR VR
EISA WIDEANGLE LENS 2020-2021 Sony FE 20mm F1.8 G
EISA PORTRAIT LENS 2020-2021 Nikon NIKKOR Z 85mm F1.8 S
EISA LENS INNOVATION 2020-2021 Canon RF 600mm & 800mm F11 IS STM
EISA CAMERA DRONE 2020-2021 DJI Mavic AIR 2
EISA PHOTO SOFTWARE 2020-2021 Nik Collection 3 By DxO
EISA MONITOR 2020-2021 EIZO ColorEdge CS2740
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