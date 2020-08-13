55 inçlik 4K monitör Acer EB0

Acer’ın 55 inç ekran büyüklüğüne sahip EB0 serisinden EB550K modeli, Türkiye’de satışa sunuldu. 4K çözünürlüklü ekranında (3840×2160 piksel) 16:9 görüntü oranına sahip olan devasa monitör, film ve dizi maratonlarında, ayrıca fotoğraf gösterileri ve eğitimlerde de kullanıcılara eşlik etmek için tasarlandı.

4K sayesinde çok daha keskin ve yüksek kaliteli görüntüyü izleyiciye sunan EB550K, ekstra büyük ekranında adeta sınırsız bir görüntüleme deneyimi yaşatıyor. Yüksek görüntü kalitesi ve gerçekçi renk deneyimini izleyicilerle buluşturan monitör, IPS paneli ile dikkat çekiyor. Her izleme açısında aynı görüntü kalitesini mümkün kılan EB550K, en iyi renklerin her açıdan aynı kusursuzlukla görülebilmesini sağlıyor. Daha geniş yelpazeye sahip renk seçenekleri, görüntü bantlamasını azaltarak daha gerçekçi görüntüler oluşturuyor. 178 derecelik görüntüleme açısı ve 4 ms’lik tepkime süresi sunan monitör, 300 cd/m² parlaklık değerine ulaşıyor.

Acer EB550K’nın üzerinde doğrudan monitöre entegre 2 adet 5W hoparlör bulunuyor. Bu sayede güçlü bir ses deneyimi de 4K çözünürlüklü etkileyici görüntülere eşlik ediyor.

UltraHD Kalitesinde Görüntüler

Renk zenginleştirici, görüntü netleştirici ve göz koruma teknolojilerini sinema sever kullanıcılarla buluşturan EB550K, Süper Keskinlik özelliği ile düşük çözünürlüklü görüntüleri düzelterek Ultra HD kalitesinde görüntüleme deneyimi sunuyor. Öte yandan ileri kontrast seviyelerini ve daha derin siyahları mümkün kılmak için HDR Ready ekran teknolojisine sahip olan monitör, tam renk aralığı sunarak daha gerçekçi görüntüler verebiliyor. Acer’ın hassas 6-eksenli renk ayarlama özelliği de profesyonel seviyede renk doğruluğuna katkı sağlıyor.

En İyi İzleme Deneyimi, Minimum Göz Yorgunluğu

Göz yorgunluğunu azaltan Acer VisionCare ve görüntüdeki titreşimi ortadan kaldırmaya yardımcı Flickerless özellikleri kullanıcılara rahat bir izleme deneyimi sunmayı hedefliyor. Gözlerin uzun süreler mavi ışığa maruz kalmaması için devrede olan BlueLightShield teknolojisine ek olarak EB550K, izleyicinin bulunduğu ortamın çok karanlık olması durumunda oluşacak göz rahatsızlığını önlemek için otomatik olarak parlaklığı düşürüyor.

Ekstra Büyük Ekranda Pratik Çözümler

E550K monitörün büyük ekranının sunduğu avantajlardan biri de birden çok kaynağı ekrana bağladığınızda çoklu görevleri yerine getirebilme yeteneğine kavuşuyor olmanız. Bu devasa ekranda iki farklı bilgisayarı bağlayarak eş zamanlı olarak her iki bilgisayarın da görüntüsünü paylaştırabiliyorsunuz. Monitörün bağlantı özellikleri arasında ise HDMI, DisplayPort ve VGA bulunuyor. Monitörün uzaktan kumandası da pratik kullanımı mümkün kılmasıyla kullanıcıların konforunu artırıyor.

Acer EB0 serisi cihazlarından EB550K monitör, 7.499 TL fiyatla satışa sunuldu.