İnceleme: Saramonic Blink 500 B2 Kablosuz Yaka Mikrofonu

İçerik üreticileri için tasarlanan Saramonic Blink 500 B2 kablosuz yaka mikrofon setini inceledik. Saramonic Blink 500 B2’yi DSLR ya da aynasız fotoğraf makinenize kablosuz olarak bağlayarak kaliteli bir ses kaydı yapabilirsiniz. Ayrıca Android ve iOS akıllı telefonlarda da kullanabilirsiniz.

Blink 500 serisi, içerisinde pek çok farklı ürün bulunan geniş bir kablosuz yaka mikrofon seti. Bizim bu sayımızda incelediğimiz “Blink 500 B2” modeli ise, iki verici ve bir alıcıdan oluşan bir set. Oldukça küçük, hafif ve kullanımı kolay bu set ile vlog çekimleri, belgeseller, röportajlar ve daha pek çok alanda sorunsuz ses kaydı yapabilirsiniz.

Blink 500 B1 ve B2 farkı?

Saramonic Blink 500 serisi içerisinde ihtiyacınıza yönelik pek çok farklı set bulunuyor. Blink 500 B1 ile incelediğimiz B2 modelinin farkı ise B1’de tek verici bulunması. Bizim incelediğimiz B2 modelinde ise iki verici bulunuyor. Böylece iki farklı kişinin konuşması sorunsuzca kaydedilebiliyor. Sürekli tek başınıza çekim yapacaksanız B1 modeli de işinizi görecektir.

Blink 500 B2 set, profesyonel iki yaka mikrofonuna, iki vericiye, hem TRS hem de TRRS çıkış kablolarına sahip kameranızın ayağına monte edilen kompakt çift kanallı bir alıcıya sahip.

İncelediğimiz ürünü biz bir aynasız fotoğraf makinesi ile birlikte kullandık. Makine flaş kızağına taktığımız alıcı ve iki verici hiçbir sorunla karşılaşmadan anında hazır hale geldi ve kayda başladık. Kablosuz mikrofonları isterseniz direkt olarak yakanıza takabilir, bir masaya koyabilir ya da elinizde tutarak çekim yapabilirsiniz. Masaya konulduğunda ya da elde tutulduğunda istenmeyen bazı sesler de kaydedilebiliyor. Ayrıca kutu içerisinde verilen iki adet lavalier tipindeki 3.5 milimetrelik yaka mikrofonunu da vericiye bağlayarak kullanabilirsiniz. Genellikle bu şekilde kullanım çok daha uygun oluyor. Diğer türlü direkt olarak vericinin yakaya takılması pek şık gözükmüyor.

İçerik üreticileri için vazgeçilmez…

Bu tarz portatif kablosuz mikrofon sistemleri her geçen gün daha fazla kullanıcı tarafından tercih edilmeye başlandı. Böylesine hafif ve kompakt bir set ile elde edilen ses kalitesi ile keyifli ve profesyonel içerikler elde edilebiliyor.

Video için ses yakalamanın en zorlu yönlerinden biri de ses seviyelerini kontrol etmektir. Bazıları çok yüksek sesle konuşur, bazıları ise çok yumuşak konuşur. Bu nedenle Blink 500 vericilerin, bir düğmeye dokunarak seviyeleri yükseltmek veya düşürmek için kullanımı kolay ayar düğmeleri bulunuyor. Böylece başka bir cihaza gerek kalmadan konuşmacıların farklı ses seviyeleri ayarlanabiliyor.

Blink 500 B2 modelinin en iyi özelliklerinden birisi de dahili lityum iyon pil ile çalışması. Birlikte verilen şarj kablolarıyla bir şarjda yaklaşık 5 saat kullanım ömrüne sahipler. USB-C portları sayesinde dışarıdaki çekimlerde powerbank’ler ile beslemek ve şarj etmek mümkün oluyor. Vericilerin 10 miliwatt gücü, size engelli 30 metre ve açık alanlarda 50 metre gibi etkileyici bir aralık sunuyor. Düşünüldüğünde bu mesafeler pek çok içerik üreticisi için gayet yeterli…

Son olarak bir diğer önemli konu gimbal kullanımı… Blink 500 serisinin akıllı cep telefonları için üretilen modellerinde alıcı kısmında bir pil bulunmadığı için dengenin çok önemli olduğu gimbal kullanımında bir sorun yaratmıyor. Bu tip alıcılar gücünü mobil cihazlardan alıyor. Bizim incelediğimiz Blink 500 B2’de ise alıcıda da dahili bir pil bulunuyor. Ancak yine de çok hafif olan alıcı gimbal kullanımında sıkıntı yaratmıyor.