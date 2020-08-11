İnceleme: Lowepro Tahoe BP150

Lowepro’nun hafif ve sportif kullanıma da uygun olan sırt çantası modeli Tahoe BP150’yi inceledik. Tahoe BP150, fotoğraf ekipmanlarınızı ve belli bir boyuttaki tabletinizi taşımanıza imkan veren, günlük kullanıma uygun bir sırt çantası. Kişiselleştirilebilen ve korumalı ana bölmesi kullandığınız ekipmana göre ayarlanabiliyor. Ön bölmesi de tablet, hard disk, akıllı telefon gibi ekipmanlarınızı güvenle taşımanıza imkan veriyor.

Tahoe BP150 ana bölmesi içerisinde, objektifi takılı bir DSLR makine, 2 objektif ve 1 flaşı rahatça taşıyabilirsiniz. Ayrıca 10” tablet, şarj cihazlarınız ve taşınabilir hard diskiniz için de ekstra bölmeler var. Aynasız makineler için de kullanımını aynı şekilde düşünebilirsiniz. Tabi APS-C sensörlü bir aynasız makine taşımak isterseniz, objektifi gövdeden ayırarak iç bölmeleri düzenleyebilir ve daha fazla ekipman sığdırabilirsiniz. Ancak şunu söylemek durumundayız ki Tahoe BP150, orta seviye fotoğraf makineleri için tasarlanmış bir sırt çantası. Full frame makineleri de tabi ki taşıyabilir. Ancak uzun tele objektifler için pek uygun olmayabilir.

Tahoe BP150, ana kısımdaki beslemeli bölmeleri çıkarıp iç hacmini genişletip sportif günlük ihtiyaçlar için de kullanılabilir. Büyük ve esnek yan cepler ise su şişeleri ve mini tripodların taşınması için oldukça kullanışlı.

Yumuşak ve destekli omuz askıları, uzun yürüyüşlerde size daha konforlu bir taşıma imkanı sunuyor. Tahoe BP150, her iklimde kullanılabilecek dayanıklı malzemelerden yapılmış ve böylece uzun yıllar sorunsuzca kullanabileceğiniz bir model.

Çantanın boş ağırlığı, 800 gram. İç boyutları: 25.5×12.8×36 cm. Dış boyutları: 27.5×21.7×40.3 cm. Tablet kısmının boyutları ise: 24x2x26.5 cm.