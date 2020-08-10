Olympus OM-D E-M10 Mark IV

Olympus, yeni aynasız fotoğraf makinesi OM-D E-M10 Mark IV modelini duyurdu. Gelişmiş kavrama, profesyonel görüntüler için çok yönlü çekim özellikleri ve güçlü 5 eksenli görüntü sabitleme özelliği ile kompakt ve hafif gövde, her anı mükemmel kalitede yakalamak için ideal bir araç haline getirir. Özçekimler için aşağı açılır LCD monitör ve yüksek tanımlı elektronik vizör, kullanıcılara kendi benzersiz çekim stillerini kullanma özgürlüğü verir. Kullanıcının özgün fotoğrafçılık tekniklerini öğrenmesini sağlamak için yeni içerik sağlayan özel bir akıllı telefon uygulaması sayesinde görüntüleri paylaşmak artık her zamankinden daha kolay.

Diğer değiştirilebilir lens sistemlerinin yaklaşık yarısı ve ağırlığında olan Olympus’un en büyük avantajı, lensler dahil kompakt, hafif kamera sistemi sayesinde inanılmaz hareket kabiliyetidir. E-M10 Mark IV en küçük OM-D’dir.

Geliştirilmiş tutuşu ve en yeni görüntüleme teknolojileriyle, her zaman insanın yanına taşıyabileceği kompakt bir çözüm arayanlar için mükemmel bir seçimdir. Yüksek kaliteli fotoğraflar ve videolar için üstün taşınabilirlik ve güçlü gövde içi 5 eksenli görüntü sabitleme artık her zamankinden daha hafif olan klasik Olympus gövde tasarımı, standart kit lensiyle birleştirildiğinde ideal bir taşınabilirlik sağlıyor. E-M10 Mark IV’ün yeni geliştirilmiş tutuşu, rahat kontrol için güvenli bir tutuş sunar.

4.5 adım özelliklerine sahip gövde içi 5 eksenli görüntü sabitleme özelliği sayesinde yeni 20 megapiksel Live MOS sensörü ve güçlü M.Zuiko lensler, gece ve telefoto çekimleri dahil yüksek kaliteli fotoğraflar ve videolar tüm senaryolarda garanti edilir. Ve pil, hareket halindeyken bile USB üzerinden fotoğraf makinesinde kolayca şarj edilebilir.

Çok yönlü çekim özellikleri ve aşağı doğru açılan LCD

E-M10 Mark IV, bir ömür boyu bir anı doğru bir şekilde yakalamak için, örneğin yaklaşık 15 fps yüksek hızlı ardışık çekim özelliklerine sahiptir. Geliştirilmiş C-AF hassasiyeti hareketli nesnelere sürekli odaklanma sağlar. Yüz Önceliği / Göz Önceliği AF artık profilde veya altüst olan yüzlere de odaklanmaktadır. Deklanşör bırakma ve işlem seslerini devre dışı bırakan sessiz mod, resitaller sırasında ve uyuyan çocukların yüzlerini yakalama gibi sessizlik gerektiren senaryolarda yararlıdır.

Otomatik modda, Olympus OM-D farklı çekim durumlarını algılar ve uygun ayarları otomatik olarak seçer. Gelişmiş Fotoğraf (AP) modu, normalde önceki fotoğraf deneyiminin gerekli olduğu fotoğrafların çekilmesine bile izin verir: çoklu pozlamalar, yıldızlardan gelen ışık izleri veya Canlı Kompozit modundaki araba farları hiçbir zaman hemen gerçekleştirilmez. 4K video işlevi sayesinde, özellikle güzel anlar 4K olarak bir görüntü olarak çıkarılabilir.

Ayrıca, OM-D serisinin ilk aşağıya doğru açılır LCD ekranı özçekimlerde dokunarak fotoğraf çekmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, yüksek açılı ve düşük açılı çekimi de destekler, böylece fotoğrafların ve videoların çeşitli ayarlarda tam olarak hayal ettiğiniz gibi çıkmasını sağlar. E-M10 Mark IV ayrıca parlak dış mekan veya arkadan aydınlatmalı koşullarda çekimde ustalaşmak için yüksek çözünürlüklü bir elektronik vizöre sahiptir. Flaş kumandası FC-WR ve uzaktan kumanda diğer flaş kontrol ünitesi FL-700WR ile OM-D E-M10 Mark IV, kablosuz radyo dalgası ile patlar. Flaş ünitesini çekim noktasından uzak bir yere yerleştirin ve çekim yaparken flaş kumandası aracılığıyla çıkışı uzaktan kontrol edin.

Daha fazla fotoğraf keyfi için özel akıllı telefon uygulaması kamera gövdesine yerleşik Wi-Fi ve Bluetooth ile, özel akıllı telefon uygulaması OI.Share, kayıtlı fotoğrafları ve videoları bir akıllı telefona kolayca ve anında aktarmak veya sosyal medyada paylaşmak için kullanılabilir. İsteyenler Bluetooth uzaktan çekim için bağlı akıllı telefonu da kullanabilirler.