ASUS’un ProArt monitör serisi içerisinde duyurulan en yeni modellerinden biri olan ASUS ProArt Display PA32UCX-PK konuklarımızdan biri oldu.

Advertorial

ASUS’un ProArt monitör serisi içerisinde duyurulan en yeni modellerinden biri olan ASUS ProArt Display PA32UCX-PK konuklarımızdan biri oldu. ASUS ProArt Display PA32UCX-PK, 32 inç boyutunda 4K HDR, 1152 bölgeli mini LED arka aydınlatma ve 1200 cd/m2 maksimum parlaklığa sahip. Bu yeni modelin en önemli özelliklerinden birisi ise kutu içerisinden dahili kalibrasyon cihazının çıkması.

Profesyonel içerik üreticilere yönelik tasarlanan monitör, geniş açıdan izlendiğinde renk doğruluğunu koruyan ve ekranları ortak çalışma için ideal hale getiren Eksen Dışı Kontrast Optimizasyonu (OCO) teknolojisiyle donatılmış. 32 inçlik PA32UCX-PK, mini LED arka aydınlatmanın yanı sıra Dolby Vision®, HDR10 ve Hybrid Log Gamma (HLG) gibi birden çok HDR biçimini destekliyor. PA32UCX-PK, 1152 noktadan bölgesel karartma destekli paneliyle 1200 cd/m2 maksimum parlaklığa ulaşıyor.

İçerik üreticilere profesyonel düzeyde doğru renk performansı sunmak için tasarlanan PA32UCX-PK, önceden kalibre edilerek sRGB ve Adobe RGB renk alanlarında Delta-E < 1 renk doğruluğuna ulaşıyor. Bu model ayrıca DCI-P3, Rec. 709, Rec. 2020, sRGB ve Adobe RGB renk alanlarını destekleyen quantum-dot teknolojisine sahip olmasıyla göze çarpıyor.

Donanım Kalibrasyonu

İster masaüstü, ister dizüstü bilgisayar, PC veya Mac kullanıyor olun, ASUS ProArt Donanım Kalibrasyonu, ekranınızın parlaklığını ve renk tutarlılığını yeniden kalibre etme zamanı geldiğinde işleri kolaylaştırmak için renk doğruluğu ayarı ve tekdüzelik telafisi sunuyor. Önde gelen kalibrasyon cihazları ve yazılımlarıyla uyumlu olan monitörler, kusursuz kalibrasyon imkanı sunuyor.

ASUS ProArt Kalibrasyonu, farklı içerikler için renk alanı ayarlarını optimize etmenizi sağlar. sRGB’nin yanı sıra, beş farklı renk alanından ve diğer özelleştirilmiş ayarlardan oluşan gelişmiş ayarlar oluşturabilirsiniz.

ASUS ProArt Kalibrasyon Teknolojisi, tüm renk parametresi profillerini PC yerine ProArt monitörün dahili entegre yongasına kaydeder. Bu, mevcut ayarları sürekli değiştirmenize gerek kalmadan monitörünüzü farklı cihazlara bağlamanızı sağlar. Ayrıca IC ve LCD optik spektrum arasındaki sinyal bozulmasını da azaltır. Renk profilleri, bir dahaki sefere PC veya kalibratörler olmadan monitördeki kısayol tuşu kullanılarak kolayca etkinleştirilebilir.

Eksen Dışı Kontrast Optimizasyonu (OCO) Teknolojisi

ProArt Display PA32UCX-PK, geniş izleme açılarında da mükemmel renk ve kontrast sunuyor. Çoğu mini LED monitör, geniş açıdan izlendiğinde renk doğruluğu sorunları yaşatıyor. Bu da müşteriler veya iş arkadaşlarıyla birlikte renk doğruluğunun önemli olduğu projeler üzerinde çalışırken problem oluşturabiliyor. PA32UCX-PK’deki çığır açıcı Eksen Dışı Kontrast Optimizasyonu (OCO) teknolojisi, ışık iletimini kontrol eden bir katmanla bu sorunu çözüyor. OCO teknolojisi ışık sızıntısı efektini %80 azaltıyor ve ekrana geniş açıdan bakıldığında koyu renkler için kontrast oranını 7 kat artırıyor. OCO teknolojisiyle ekrandaki görüntülerin herkes tarafından doğru şekilde görülmesi sağlanıyor.

Dolby Vision, HDR10 ve Hybrid Log Gamma destekli 4K ekran

ProArt Display PA32UCX-PK, ASUS Smart HDR Teknolojisinden yararlanıyor. Birden fazla HDR biçimini ve PQ eğrisini destekleyen monitör, içerik üreticilerin özel ihtiyaçlarına karşılık veriyor. Dolby Vision HDR desteği sunan PA32UCX-PK son derece canlı, kaliteli, parlak görüntüler, yüksek kontrast oranlı renk ve ayrıntılarla eğlence deneyimini bambaşka bir hale getirip hikayelere hayat veriyor. Dolby Vision, sinema tekniklerinden esinlenilerek geliştirilen HDR teknolojisiyle milyarlarca renkle inanılmaz bir görüntü kalitesi sağlıyor.

ProArt Display PA32UCX-PK, HDR10 desteğinin yanı sıra PQ Hard Clip, PQ Optimized ve PQ Basic gibi birden çok PQ eğrisini de destekliyor. Böylece içerik üreticilerin ihtiyaçlarını karşılayan model, mevcut video yayın hizmetleri ve sayısı giderek artan HDR oyunlarıyla da uyumlu çalışıyor. HDR10’da HDR Ön İnceleme işlevine de destek veren yeni model, içerik üreticilere kamerayı doğrudan monitöre bağlayıp, çekilen HDR içeriklerini tüm tonlarıyla görme fırsatı sunuyor. HDR Preview özelliği ayrıca video düzenleme yazılımlarıyla da otomatik olarak çalışıyor. İçerik üreticiler son görüntünün gerçekçi bir simülasyonunu görerek daha kolay düzenleme yapabiliyor.

Renk doğruluğu

ProArt Display PA32UCX-PK, 1200 cd/m2 maksimum parlaklıkla gerçek 10 bit renk derinliği sağlıyor. Bu da video düzenleme ve post prodüksiyon gibi işler için tüm renk tayfını gözler önüne seriyor. Sinema standardı olan DCI-P3 renk gamına destek veren quantum-dot teknolojisi ise çok daha gerçekçi renkler elde edilmesini sağlıyor. PA32UCX-PK, %99 DCI-P3, %99,5 Adobe RGB, %89 Rec. 2020, %100 sRGB ve Rec. 709 renk gamlarını sunuyor. Profesyonel düzeyde renk performansı sergileyen bu model üst seviye video/fotoğraf düzenleme ve post prodüksiyona uygun…

ProArt Display PA32UCX-PK, sRGB ve Adobe RGB renk alanlarında Delta-E < 1 renk doğruluğu değeri ile önceden kalibre edilerek çok önemli bir avantaj sağlıyor. Monitörde görüntülerin ekrana doğru yansıtıldığından emin olmak için gelişmiş gri ölçek teknolojisine de yer veriliyor. PA32UCX-PK’de ayrıca, ekranın farklı bölümlerindeki parlaklık ve renk değişimlerini önleyen %95 homojenlik telafisi teknolojisi bulunuyor.

5 Yıl Garanti

ASUS, ProArt PA ve PQ serisi monitörler, 5 yıllık uzun bir garanti süresiyle satın alınabiliyor. 3 yıllık garanti süresini 5 yıla çıkaran ASUS, bu sayede kullanıcıların ekipmanlarına uzun süre güven duyarak çalışmalarını amaçlıyor.

ProArt Display PA32UCX-PK modeli hakkında daha detaylı bilgi için:

https://www.asus.com/Monitors/ProArt-Display-PA32UCX-PK/