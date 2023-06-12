ASUS ProArt Ailesine 3 Yeni Model Katıldı

Advertorial

ASUS’un ProArt ailesine DCI-P3 renk gamutu ve 96 W USB-C güç aktarımı destekli 3 yeni model katıldı.

ASUS, ProArt Display PA329CRV, PA279CRV ve PA248CRV modellerini duyurdu. 31,5 inç PA329CRV ve 27 inç PA249CRV modellerinde 4K UHD (3840×2160) panel bulunurken, PA248CRV modelinde ise 24,1 inç WUXGA (1920×1200) panel yer alıyor. Hepsi fabrikada kalibre edilen bu yeni monitörler Calman Verified sertifikasına sahip. Modellerin tümü Delta E < 2 renk doğruluğu sunuyor ve DCI-P3 renk alanının %97’sini kapsıyor. 96 Watt Power Delivery özelliğine sahip USB-C üzerinden DisplayPort arayüzü kullanılabiliyor. Bunun yanı sıra ürünlerde standart DisplayPort, HDMI ve USB bağlantı yuvası yer alıyor.

ASUS’un sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığına paralel olarak bu ekranlar EPEAT Gold, ENERGY STAR ve TCO gibi uluslararası çevre standartlarına uyan enerji verimliliği yüksek performans sunuyor. Ayrıca her bir ürün geri dönüştürülebilen kağıt ambalajla geliyor.

Yüksek renk doğruluğu

ProArt Display PA329CRV, PA279CRV ve PA248CRV modelleri video editörleri için ideal. PA279CRV’nin 27 inç 4K UHD paneli masada çok fazla yer kaplamadan geniş ekran alanı sağlıyor. Bu monitör DCI-P3 ve Adobe RGB renk alanlarının %99’unu kapsıyor.

Alandan tasarruf sağlayacak bir seçenek arayanlara yönelik tasarlanan 24,1 inçlik PA248CRV modeli ise %97 DCI-P3 renk gamı sunan 16:10, 1920 x 1200 paneliyle kompakt boyutlarından en iyi şekilde yararlanıyor.

Serinin en büyük modeli olan PA329CRV, sahip olduğu etkileyici 31,5 inç 4K UHD panel ile içerik üreticilerine yaratıcı işleri için geniş bir alan sağlıyor. Ailenin amiral gemisi konumundaki bu monitör de DCI-P3 renk alanının %98’ini sunuyor. Ayrıca Calman Verified sertifikasına sahip olan bu üç model de sektörde lider renk doğruluğu sunmak için fabrikada kalibre edildikten sonra piyasaya sürülüyor.

Daha düzenli bir çalışma alanında üretkenliği artıran modeller

96 watt Power Delivery özelliğine sahip USB-C üzerinden DisplayPort, standart DisplayPort, HDMI bağlantı noktası ve USB bağlantı yuvası gibi geniş bağlantı seçenekleri birçok farklı cihazla ve giriş kaynağıyla uyumluluk sağlıyor. İçerik üreticileri bu sayede aynı anda birden fazla kaynak bağlayıp daha düzenli bir iş istasyonu kurabiliyorlar. Kullanıcılar MacBook’larını veya Windows dizüstü bilgisayarlarını USB-C bağlantı noktasından tek kabloyla bağlayabiliyor. Böylelikle süper hızlı veri ve ses-görüntü sinyali aktarımı yapılabiliyor veya cihazları şarj etmek mümkün oluyor. Ekranın altından kolayca ulaşılabilen yerleşik USB 3.2 bağlantı yuvasında ise bir adet USB Type-A ve bir adet USB-C bağlantı noktası yer alıyor. Bu sayede monitöre çeşitli cihazlar ve çevre birimleri takılabiliyor, uyumlu cihazlar şarj edilebiliyor.

Zarif tasarım

Benzer boyutlardaki eski ProArt ekranlarla kıyaslandığında ProArt Display PA329CRV, PA279CRV ve PA248CRV’nin yeni tasarımı %33 daha küçük bir tabana ve en ince noktası 8 mm olan %30 daha ince bir profile sahip olduğu görülüyor. Ergonomik stant, rahat bir izleme deneyimi sunmak için öne arkaya eğme, eksen etrafında dönme ve yükseklik ayarı olanakları sunuyor. Ekranı saat yönünde veya saat yönünün tersinde 90 derece eğerek dik şekilde kullanabilme imkanı özellikle uzun belgeler, kodlama ve web sitelerinde gezinme için kullanışlılık sağlıyor. Kullanıcılar istediklerinde standı hızla çıkarıp ekranı entegre VESA duvar montaj aparatına tornavida kullanmadan saniyeler içinde kolayca takabiliyor.

ProArt ekran ailesindeki diğer modeller gibi bu üç yeni monitör de ister evde ister stüdyoda veya herhangi bir yaşam alanında dekorasyona anında uyum sağlıyor. Şıklığı ve sadeliği yüksek kalite ve ayrıntılara verilen önemle birleştiriyor.

Gelecek için sürdürülebilirlik…

ProArt Display PA329CRV, PA247CRV ve PA248CRV modelleri EPEAT Gold ecolabel, ENERGY STAR ve TCO gibi sürdürülebilirlik alanında dünyanın önde gelen sertifikalarını almak için sıkı testlerden geçti. Sertifikaların güncel standartlarını karşılayan ASUS, geliştirme çalışmalarını sürdürmek için bir sistem oluşturdu ve ürün testlerinin bağımsız kuruluşlar tarafından onaylanmasına önem veriyor.

Güç tasarruflu Eco moduna sahip olan bu monitörler güç anahtarı kapalı olduğunda 0 watt güç harcıyor. Her monitör en az %85 oranında tüketim sonrası geri dönüştürülmüş plastikten üretiliyor ve tüm modellerde cıvasız paneller gibi doğayla dost bileşenler kullanılıyor. Ürün ambalajlarında en az %80 geri dönüştürülmüş kartondan üretilen geri dönüştürülebilir kağıt bulunuyor. Ambalajlar ayrıca ağırlığı ve hacmi azaltacak şekilde tasarlanıyor. Böylece tek bir konteynerde daha fazla ürün sevk edilebiliyor.

5 Yıl Garanti

ASUS ProArt serisi monitörler, satın alındıktan sonra 5 yıla çıkarılabilen uzun bir garanti süresiyle birlikte geliyor. ProArt serisi monitörlerinin 3 yıllık garanti süresini 5 yıla yükselten ASUS, bu sayede kullanıcıların ekipmanlarına uzun süre güven duyarak çalışmalarını amaçlıyor. Kullanıcılar, ürünü satın aldıktan sonra ilgili ASUS web sayfası üzerinden ürünlerini kaydederek ek garanti sürelerini hızlıca tanımlayabiliyor.

Ücretsiz Adobe Creative Cloud aboneliği

Adobe ürünleri birçok sektörde yaratıcı işlerin temelinde yer alıyor. ASUS, Adobe ile iş birliği yaparak ünlü Creative Cloud uygulama ve hizmet setiyle yaratıcı iş akışlarını destekliyor. Belirli bölgelerde ProArt Display PA329CRV, PA279CRV veya PA248CRV satın alanlar üç ay ücretsiz Adobe Creative Cloud aboneliğini (238,47 ABD doları değerinde) de hediye olarak alıyor. Bu paket ile aralarında Photoshop, Premiere Pro ve After Effects’in de dahil olduğu 20’den fazla uygulama ve 100 GB bulut depolama alanı sunuluyor.

Creative Cloud aboneliği yeni veya mevcut hesaplarda kullanılabiliyor. Abonelik kayıt sitesinden başlatılıyor. Üyeliği başlatma süresi 31 Ağustos 2023’de sona eriyor. Daha fazla bilgi için https://www.asus.com/content/asus-offers-adobe-creative-cloud adresini ziyaret edebilirsiniz.

ASUS ProArt Display hakkında: https://www.asus.com/tr/proart/displays-home/