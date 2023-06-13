İnceleme: Pentax KF DSLR

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Pentax kısa bir süre önce yeni bir DSLR fotoğraf makinesi modeli olan Pentax KF’yi duyurdu. Pentax KF, Türkiye distribütörü Nar Teknoloji tarafından ülkemizde de satışa sunuldu.

Pentax adını fotoğrafla uğraşmış ve özellikle de analog dönemden gelen herkesin yakından bildiğini düşünüyorum. Fotoğrafa başladığım yıllarda piyasada olan Pentax K1000 modelini çok iyi hatırlıyorum. Bu SLR makine benim gibi pek çok fotoğraf severin hayallerini süslüyordu. Analog dönemde oldukça popüler bir marka olan Pentax, dijital fotoğraf makinelerinin yaygınlaşması ile birlikte pek çok farklı kompakt ve DSLR fotoğraf makinesi modelini piyasaya sundu. Bu modellerin arasında profesyonel fotoğrafçıların çok beğendiği Pentax 645Z orta format modeli de yer alıyor. Yine yıllar içerisinde çıkardığı iddialı ve çok satan DSLR modelleri K-3, K-1, K-70’i de unutmamak gerekiyor.

İncelediğimiz Pentax KF DSLR modeli, 2016 yılında tanıtılan K-70’in biraz daha gelişmiş ve güncellenmiş versiyonu olarak görülebilir. Pentax’ın giriş seviyesinde çok sevilen DSLR modeli olan K-70’de kullanılan bazı bileşenler artık tedarik edilemediği için şirket bazı yeniliklerle KF modelini duyurdu. Pentax KF, fotoğrafa yeni başlayan ya da kendini bu alanda geliştirmek isteyen fotoğraf meraklılarına hitap ediyor. Pentax KF, gerçek bir DSLR fotoğraf makinesi kullandığınızı size sonuna kadar hissettiriyor. Bu dediğimi, fotoğraf çekmeyi seven ve deklanşör sesi ile yaşayan fotoğraf severlerin gayet iyi anlayacağını biliyorum.

Her ortama uygun sağlam gövde

Şimdi gelin Pentax KF DSLR modelinin bize neler sunduğuna hep birlikte göz atalım. Pentax KF, toz geçirmeyen, her türlü hava koşuluna dayanıklı kompakt bir gövdeye sahip. Pentax’ın hava koşullarına dayanıklı bu tür makineleri ile gerçekten de en zorlu iklimlerde bile sorunsuz fotoğraf çekimi yapılabiliyor. Örneğin -10°C’ye kadar düşük sıcaklıklarda güvenilir performansı ile hava koşullarından etkilenmeden, dış mekan fotoğrafçılığı yapılabilir.

Makinenin gövdesi kompakt yapıda olmasına rağmen ele iyi oturuyor. Pentax DSLR serisi objektiflerle ihtiyacınıza en uygun seti yapabilmenize izin veriyor. Benim incelediğim kutu içeriğinde smc Pentax-DAL 18-55mm AL WR objektif vardı. Ayrıca Türkiye distribütörü Nar Teknoloji, bu kitin yanında bir de Pentax 50mm f/1.8 objektifi hediye ediyor. Klasik fotoğraf çekimlerinin vazgeçilmezlerinden olan bu objektifin düşük diyafram değeri ile güzel çekimler yapabilirsiniz.

Gövde bahsettiğimiz gibi her türlü hava koşuluna dayanıklı, hafif ve kompakt bir yapıda. Tuşların yerleşimi ve menü arayüzü gayet anlaşılır. Fotoğrafa yeni başlayanların bile herhangi bir sıkıntı yaşamayacağı basit bir menü sistemi var.

Açma-kapama-video düğmesi tek bir tuşa eklenmiş. Bu tuş, deklanşör düğmesinin kenarına yerleştirilmiş. Makineyi gözünüze götürdükten sonra eğer kapalı olduğunu anlarsanız parmağınızla gözünüzden ayırmadan açmanız mümkün. Sevdiğim bir özellik, makineyi açtığınızda deklanşörün etrafında yeşil renkli bir ışık yanıyor. Video seçildiğinde ise bu renk kırmızı oluyor. Bu renkli ışıklar sayesinde makinenin açık olup olmadığı çok daha kolay anlaşılıyor. Ayrıca sık kullanılan fonksiyonların atandığı kontrol butonları da size esneklik sağlıyor.

24MP’lik APS-C sensör

Pentax KF, 24.24MP’lik APS-C boyutunda CMOS sensöre sahip. Bu çözünürlük değeri ve sensör yapısı detaylı, zengin tonlamalı kaliteli görüntüler çekebilmenizi sağlıyor. Bu modelde yer verilen Prime MII görüntü işlemcisi de bu çözünürlük değerinde çekilen görüntüleri hızlı biçimde işleyebiliyor. Gerçekçi tonlama, etkili noise azaltma ve yüksek verimli görüntü işleme yapabiliyor.

Pentax KF, 100 ile 102400 arasında değişen ISO aralığı sunuyor. Bu modelin öne çıkan özelliklerinden biri gövde içi görüntü sabitleme SR (IBIS) teknolojisi… Bu sayede düşük ışıklı ortamlarda bile elde net fotoğraflar çekebilirsiniz. Yaklaşık 4.5 adımlık bir telafi sunabiliyor. Böylece kullanıcı kaynaklı ve istenmeyen netsiz çekimlerin de önüne geçilebiliyor.

Değişken açılı 3 inç LCD

KF modelinde değişken açılı 3 inçlik (1037K) LCD ekran yer alıyor. Ekran dokunmatik özelliğe sahip değil. LCD ekranı çekim modlarını gösterir vaziyette, elektronik su terazisi ya da kapalı konumda tutabilirsiniz. Bu arayüzlerde kullanılan font büyüklükleri ve renkler detayların, ayarların kolayca algılanmasını sağlıyor.

Bu tür makinelerde elektronik su terazisi olmasını seviyorum. Gözünüzde hafif bir bozukluk olsa bile özellikle dik çekimlerde yamukluk olabiliyor. Bu modelde hem yatay hem de dikey çekimlerde elektronik seviye belirleyici ile eğim doğru gösteriliyor. Özellikle gece manzara çekimlerinde çok işe yaradığını söylemeliyim.

Pentax KF, pek çok giriş seviyesindeki fotoğraf makineleri gibi otomatik çekim ve sahne modlarını da içeriyor. DSLR fotoğraf makineleri ile fotoğraf çekmek isteyen ancak enstantane ve diyafram ayarları hakkında bilgisi olmayan kullanıcılar KF modelindeki otomatik çekim modu ile kolayca fotoğraf çekebilirler. Makine ana kadranı üzerinde yer alan Sahne modu (SCN) ile de 19 farklı ayar seçilebiliyor. Bu modda manzara, portre, makro, orman, yemek, gece, müze, gün batımı gibi farklı seçenekler sunuluyor. Bunlardan biri seçildiğinde de makine ayarları otomatik olarak optimize ediyor ve size sadece kadrajınızı yapıp, deklanşöre basmak kalıyor.

Tabi Pentax KF sadece fotoğrafa yeni başlayanların kullanacağı bir model değil. Bu konu bildiğiniz gibi biraz da kullanıcının bilgisiyle alakalı… Yoksa makine her türlü fotoğrafı her ortamda çekebilecek bir model. İster manzara, ister portre, isterseniz de astro fotoğrafçılıkla uğraşın ortaya çıkacak görüntüler sizin yeteneklerinize de bağlı… Pentax KF, RAW fotoğraflar çekip isterseniz bu görüntüleri bilgisayar olmadan da düzenlemenize imkan veriyor. RAW formatta bir fotoğraf çektikten sonra izleme menüsünden girip RAW düzeltme penceresi seçildiğinde karşınıza beyaz ayarı, pozlama, netlik, filtre, gölge telafisi, sapma telafisi, görüntü oranı gibi daha pek çok ayar çıkıyor. Bu ayarları kolayca yaparak RAW çektiğiniz bir fotoğrafı düzenleyip hızlıca JPEG kaydedebiliyorsunuz.

Sonuç olarak Pentax KF, zorlu hava şartlarında bile güvenle kullanabileceğiniz kompakt yapıda bir DSLR fotoğraf makinesi. Gövde içi sarsıntı azaltıcı sistemi, geniş objektif seçeneği sunması, kolay ve anlaşılır menü sistemi, kullanıcı dostu gelişmiş özellikleri ile fotoğrafçılığını geliştirmek isteyen tüm kullanıcıların ilgisini çekebilecek bir model.

Pentax KF Temel Özellikleri:

* 24,24 MP APS-C CMOS sensör

* ISO 100 – 102400

* Full HD video kayıt

* Süper yüksek çözünürlüklü görüntüler sunan AA filtresiz optik tasarım

* Toz geçirmez, zorlu hava koşullarına dayanıklı yapı

* Eldiven ile kullanım için de tasarlanmış tutma yeri, kontrol düğmeleri ve mod kadranları

* Üst düzey modellerde kullanılanlarla aynı optik ve kaplamalara sahip bir cam prizma finder ile %100 görüş alanı ve 0,95 kat büyütme

* 3 inç değişken açılı LCD monitör

* PENTAX SR -sarsıntı azaltma sistemi – IBIS

* Piksel Kaydırma Çözünürlük Sistemi (Pixel Shift Resolution System) – süper çözünürlüklü görüntüleme teknolojisi

* AA (kenar yumuşatma) filtre simülatörü ile tıpkı optik AA filtre’deki gibi aynı seviyede hare azaltma

* Otomatik Ufuk Düzeltme

* Live View çekim sırasında yüksek hızlı AF işlemi için hibrit AF sistemi

* SAFOX X AF sensör modülü ile yüksek hassasiyetli otomatik odaklama sistemi

* Aralıklı çekim fonksiyonları

* Akıllı telefon kullanımını desteklemek için ücretsiz sunulan “ImageSync” uygulaması

* 77 segmentli çoklu model ölçüm sistemi

* DR (Toz Giderme) mekanizması

* Yüksek hızlı deklanşör ünitesi (1/6000’e kadar)

Pentax KF DSLR incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz: