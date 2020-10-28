Canon, yeni A3+ renkli fotoğraf yazıcısı PIXMA PRO-200’ü fotoğraf tutkunlarının beğenisine sunuyor. PIXMA PRO-200, gelişmiş baskı teknolojisi sayesinde, fotoğrafçıların farklı cihazlar üzerinden çeşitli doku ve boyutlardaki kağıt türleri ile güvenli ve hızlı bir şekilde baskı almasına olanak tanıyor. PIXMA PRO-100S modelinin başarılı formatı esas alınarak geliştirilen PIXMA PRO-200, yüksek hızı ve kullanıcı dostu ara yüzü ile fotoğrafçılara kolay ve kaliteli bir baskı süreci sunuyor.

Farklı doku ve boyutlarda kâğıt türlerine baskı alma becerisine sahip PIXMA PRO-200; akıllı telefon, tablet veya masaüstü bilgisayardan güzel ve canlı baskılar alınabilmesine olanak tanıyor.

A3+’ya kadar baskı yapabilen PIXMA PRO-200, 8 mürekkepli ve boya bazlı sistemi sayesinde fotoğrafçılara her baskıda kaliteli siyahlar ve canlı renkler sunuyor. Cihaz, 90 saniye gibi hızlı baskı sürelerini karşılayabilmesiyle de kullanıcıların kolaylıkla iş akışının keyfini çıkarmasını ve enstantanelerini anında hayata geçirebilmesini sağlıyor. Yazıcının 3 inç’lik geniş ekranı, fotoğrafçıların, basit bir ara yüzle baskı sürecini kolayca yönetmesine olanak tanıyor. Ayrıca kullanıcılar, PIXMA PRO-200 ile Canon’un Professional Print & Layout yazılımı gibi birçok farklı baskı seçeneğinin avantajından da yararlanarak, çekimden baskıya kadar olan süreci basitleştirme imkanı buluyor.

İddialı renkler, yüksek kalitede baskı

Bir önceki model üzerinde kapsamlı iyileştirmeler yapılarak oluşturulan PIXMA PRO-200; hediyeler, el sanatı işleri ve farklı sanatsal çalışmalar kapsamında çektikleri fotoğraflara hayat vermek isteyen fotoğrafçıların yüksek kalitede baskı alabilmelerini sağlıyor. Canon’un renkli yazıcı serisinin en yeni oyuncusu PIXMA PRO-200; kırmızı, mavi ve siyah olmak üzere üç alanda güçlendirilmiş renk gamı sunuyor ve böylelikle A3+ baskısı alırken dahi fotoğrafların daha dikkat çekici görünmesini sağlıyor.

Baskı işini pratikleştirin, güven içinde çalışın

Canon PIXMA PRO-200, önceki modele göre %15 daha hafif olmasıyla (14,1 kg) ev ve küçük ofis alanlarında kullanım açısından öne çıkıyor. Kompakt yapısı sayesinde kullanışlı olan PIXMA PRO-200’ün yeni dahili 3 inç LCD ekranı, kullanıcıların çalışmaya devam ederken mürekkep seviyelerini ve diğer yazıcı ayarlarını tek bir bakışta kontrol edebilmelerini sağlıyor. Pratik şekilde yönetilebilen PIXMA PRO-200, ışık hızında baskı özelliği ile fotoğrafçıların zaman kaybetmeden yüksek kaliteli görüntüler üretebilmesine olanak tanıyor.

Bununla birlikte fotoğrafçılar, yazıcı ile ücretsiz olarak kullanılabilen Canon Professional Print & Layout yazılımıyla özgün fotoğraf baskıları alabiliyor. Yazılım, fotoğrafçıların gerçek yaşamdaki ile aynı görünen baskıları alabilmeleri için ekrandan renk eşleştirmesi yapabilmelerine imkan tanıyor. PIXMA PRO-200, mobil bağlantı ve Wi-Fi uyumluluğu sayesinde kullanıcıların birçok farklı cihazdan baskı alabilmesinin önünü açıyor. Tüm bunlara ek olarak PIXMA PRO-200, her kullanımda mükemmel şekilde hizalanmış bir baskı sunabilmek adına güzel sanatlar da dahil olmak üzere baskı sırasında kağıdı doğru hizalayan bir eğrilik düzeltme fonksiyonu da barındırıyor.

Yaratıcı kontrol

PIXMA PRO-200, her tür kağıt ile kenardan kenara “kenarlıksız” baskı alabilme özelliği sayesinde baskıların özel bir çaba sarf etmeksizin profesyonel görünmesini sağlıyor. Yazıcı, kullanıcıların Canon ve diğer marka kağıtların 39 inç özel kağıt uzunluklarına kadar baskı alınabilmesine olanak tanıyor. Güzel sanatlar, parlak, baskı medyası ve Canon’un yeni Premium Fine Art Rough (FA-RG1) kağıdına baskı alabilme becerisi, her fotoğrafçının sanatsal olanaklarını artırıyor ve yaratıcılık sınırlarını zorlamalarına imkan tanıyor. Kullanıcılar, PIXMA PRO-200 ile bilinen kağıt üreticilerinin ICC profillerini de indirerek baskılarını bir üst seviyeye taşıyabiliyor. Ayrıca Creative Park web sitesinden şablonlar indirerek kutlama kartları ve el işi çalışmaları da hazırlanabiliyor. PIXMA PRO-200, Adobe Lightroom ve Photoshop gibi bir üçüncü taraf programlar ile uyumluluğu sayesinde fotoğrafçıların, fotoğraf çekiminden baskıya kadar yaratıcı vizyonlarını hayata geçirmelerine yardımcı oluyor.

PIXMA PRO-200 hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıda bulunan linki ziyaret edebilirsiniz: https://www.canon.com.tr/printers/pixma-pro-200/