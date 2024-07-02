HUAWEI XMAGE 2024 Fotoğraf Yarışması

Huawei, fotoğraf tutkunlarını heyecanlandıracak XMAGE 2024 Ödüllü Fotoğraf Yarışması’nı başlattı. Her yıl Huawei kullanıcılarını yenilikçi fotoğrafçılık becerilerini sergilemeye davet eden geleneksel hale gelen yarışma, çeşitli kategorilerde düzenlenecek olup, katılımcılara değerli ödüller kazanma fırsatı sunuyor.

Bu yılki XMAGE Fotoğraf Yarışması, sıradan veya profesyonel, her yerdeki fotoğrafçıların fotoğraflarında ilham aramalarını istiyor. Tüm fotoğraf ve fotoğrafçılık meraklılarına, fotoğrafçılık tarzlarına öncülük etmeleri ve ilham patlamalarını yakalamaları için kendi başlarına birer yaratıcı olma şansı veriyor. 15 Eylül 2024 tarihine kadar başvuruları devam edecek yarışmaya, Huawei kullanıcı hesabı olan herkes katılabilir.

Adının arkasındaki vizyon gibi, XMAGE Ödülleri de fotoğraf sanatında ilham ve yeniliği yeniden merkeze alıyor. Huawei’nin tescilli Görüntüleme Araştırma ve Geliştirme kolu XMAGE’in adını taşıyan ödül, Huawei’nin mobil görüntüleme alanındaki sürekli atılımlarını ve taahhütlerini temsil ederek küresel tüketiciler için benzersiz, olağanüstü ve keyifli bir mobil fotoğrafçılık deneyimi sunuyor.

Ödüller ve Kategoriler

Yarışma hem kategori bazlı hem de genel ödüller sunuyor. Genel kazananlar için, dünyanın en iyi fotoğraf çeken mobil kameralarıyla donatılan Huawei’nin Pura 70 Serisi telefonlarından birinciye Pura 70 Ultra, ikinciye Pura 70 Pro ve üçüncüye Pura 70 akıllı telefon ödülleri verilecek.

Kategori kazananları için ise birincilik ödülü nova 12s, ikincilik ödülü nova 12 SE, üçüncülük ödülü nova 12i, dördüncülük ödülü Gentle Monster, beşincilik ödülü MatePad T10s, altıncılık ödülü de Fit mini olarak belirlendi.

Başvuruda bulunulabilecek kategoriler ise Suretler, Anlar, Makro, Merhaba Hayat, Stil, Sanat ve Moda, Hikaye ve Aksiyon – Video olarak belirlendi. Huawei, bu kategorileri şöyle tanımlıyor:

Suretler: Gözlerden yansıyan hisleri mercek altına alın.

Anlar: Uçup giden anları çarpıcı bir şekilde yakalayın.

Makro: Küçük detaylardaki ihtişamı açığa çıkarın.

Merhaba Hayat: Özgün kimlikleri, sıra dışı karşılaşmaları, şaşırtıcı tesadüfleri dünyaya anlatın.

Stil: Güzel ve farklı giyinmenin saçtığı enerjiyi fotoğraflayın.

Sanat ve Moda: İnsan oğlunun kendini ifade etme sürecinin zirvesi.

Hikaye: 3 ila 9 fotoğrafla, ilgi çekici bir hikaye inşa edin.

Aksiyon – Video: Maksimum 30 dakika uzunluğunda, akıllara kazınacak videolar çekin.

Katılım Detayları:

Yarışmaya katılmak istiyorsanız, öncelikle yarışma katılım sayfası üzerinden “Şimdi Katıl” butonuna tıklayarak, Huawei kimliğiniz ile giriş yapmanız gerekiyor.

Ardından fotoğrafınızın dahil olmasını istediğiniz kategoriyi seçin, burada tam 8 kategori bulunuyor, eserinizin en yakın olduğunu düşündüğünüz kategoriyi seçip ilerleyin, son aşamada ise e-posta adresinizin doğru olduğunu özellikle kontrol etmeniz gerekiyor, çünkü ödül kazanmanız durumunda sizinle bu yoldan iletişime geçilecek.

Her şeyden eminseniz, son adım olan gönderi paylaşma bölümüne geçebiliriz. Burada kompozisyonunuzu yüklemeniz ve hikayesini anlatmanız sizlerden isteniyor. Unutmayın, bir kompozisyonu anlatmak kendisini paylaşmaktan da önemli. Eseri yaratmadaki yaratıcı fikirlerinizi burada da kullanmanız bekleniyor.

Yarışmaya en fazla 30 adet fotoğrafla katılınabilir. Fotoğraflar ve videolar 3 iş günü içinde onaylanacaktır. Onay bekleme sebebi, hassas içeriklerin olduğu fotoğrafların ve videoların yayınlanmasını engellemektir.