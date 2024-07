Sony ZV-E10 II ve E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II

Sony, aynasız ZV-E10 modelinin ikinci nesil versiyonu ZV-E10 II’yi piyasaya sürüyor. ZV video kamera serisinin temel parçalarından biri olan orijinal ZV-E10, her seviyeden içerik oluşturucu için kolay, kompakt ve çok yönlü tasarım sunarken yeni ZV-E10 II, kullanıcıların orijinal üründe sevdiği Yaratıcı Görünümler, Ürün Vitrini Ayarı, Arka Planı Odaktan Çıkarma ve çeşitli açılara sahip çevirmeli ekran gibi tüm özellikleri koruyor ve kullanım kolaylığını artırmak için tüm bu özellikleri geliştiriyor.

ZV-E10 II‘nin dahili donanımı, yükseltilmiş 26 megapiksel (MP) (yaklaşık etkili değer) Exmor R CMOS sensör ve Sony’nin en yeni BIONZ XR görüntü işleme motoru ile önceki modele göre gelişmiş bir versiyon sunuyor. Aynı zamanda diğer güncellemeler arasında geliştirilmiş otomatik odaklama ve video çekimi özellikleri de yer alıyor: Sinematik Vlog Ayarı, yeni dikey formatlı kullanıcı arayüzü (UI), daha fazla dayanıklılık için yükseltilmiş büyük kapasiteli Sony Z pil, kolay canlı akış ve veri aktarımı için geliştirilmiş bir bağlantı sağlıyor. Kompakt ve hafif yapısıyla bu ürün, yaklaşık 377 gram ağırlığıyla bir kullanıcının eline kolaylıkla sığabiliyor.

Ayrıca, tek başına veya ZV-E10 II’nin lens kitinin bir parçası olarak temin edilebilen APS-C power zoom lens E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II da aynı zamanda fotoğraf tutkunlarıyla buluşuyor. Geliştirilmiş kit lens hafif olup birinci nesil ile karşılaştırıldığında daha iyi otomatik odaklama (AF) ve video performansı sunuyor.

ZV-E10 II, Yaratıcı Görünümler ve Sinematik Vlog Ayarı olmak üzere doğrudan kameradan birinci sınıf görünümlü içerik üretmek için tasarlanmış iki temel özelliği barındırıyor. Kullanıcılar video ve fotoğraf çekerken on Yaratıcı Görünüm seçeneğinden birini seçerek görüntülerini anında iyileştirebiliyor: Standart (ST), Portre (PT), Nötr (NT), Canlı (VV), Canlı 2 (VV2), Film (FL), Anında (IN), Yumuşak Highkey (SH), Siyah Beyaz (BW) ve Sepya (SE). Bu görünümlerin her biri ayrıca özelleştirilerek sekiz farklı parametre aracılığıyla düzenleyebiliyor. Böylece içerik oluşturucuların içeriklerine tekrar tekrar ince ayar yapmalarına gerek kalmıyor. Ayrıca kullanıcılar, ayarları özelleştirildikten sonra kolay ve yeniden kullanım için altı kişisel özel stili doğrudan kameraya kaydedebiliyor.

ZV-E10 II, içerik oluşturucuların Sinematik Vlog Ayarını kullanarak tek bir dokunuşla birinci sınıf, sinematik video içeriği üretmelerine yardımcı oluyor. Bu özellik, en boy oranını, kare hızını ve AF geçiş hızını sinematik video çekimi için en uygun şekilde otomatik olarak ayarlayabiliyor. Ayrıca içerik oluşturucular, cilt tonlarını belirginleştiren S-Cinetone™ gibi beş “Görünüm” arasından seçim yapabiliyor ve yaratıcı anlatımı en üst düzeye çıkarmak için kapsamlı seçenekler sağlayan, belirli renkleri vurgulayan dört Mod’dan birini uygulayarak çekimlerini geliştirebiliyor.

Temel Kamera Özellikleri:

759 noktalı Odak Düzlemi Aşama algılamalı AFv ile İnsan/Hayvan/Kuş için Gerçek Zamanlı Eye AF ve Gerçek Zamanlı Takip sunuyor.

Arkadan aydınlatmalı Exmor R CMOS sensör, 100 ila 32000 ISO aralığı ile yüksek hassasiyet ve düşük gürültünün ideal bir kombinasyonunu sunuyor.

70’ten fazla Sony E-mount lensle uyumlu APS-C değiştirilebilir lensli fotoğraf makinesi.

Yüksek hızlı okuma, 5,6K yüksek hızda görüntüleme ve büyük miktarda bilgiyi 60p’ye kadar çarpıcı 4K çekimleri sıkıştırıyor.

Aktif Mod elektronik görüntü sabitleme, kamera sarsıntısını doğru bir şekilde ölçmek ve dengelemek için hassas bir jiroskop ve gelişmiş algoritma kullanarak 4K çekim yaparken bile hareket kabiliyetinden ödün vermeden son derece etkili sabitleme sağlıyor.

Yükseltilmiş yüksek kapasiteli Z pil (NP-FZ100), şarj başına 195 dakikaya kadar kesintisiz film kaydı

İçerik Oluşturmayı Kolaylaştıran Ek Özellikler:

Dikey içerik oluşturmayı kolaylaştırmak için yataydan dikey yöne otomatik olarak dönen yeni Dikey Kullanıcı Arayüzü (UI): Değişken açılı LCD monitör ile eşleştirildiğinde kullanıcılar içeriklerini her açıdan oluşturabiliyor ve görüntüleyebiliyor.

Net XAVC-S Full HD kalitesinde 4K 60p ve 120p’ye kadar yakalama ile kullanıcı, S&Q mod x kullanarak 5x ağır çekimde (24p oynatma) çarpıcı hareket sahneleri kaydedebiliyor.

Ürün Vitrini Ayarı, yüzünüzden vurgulanan öğeye yumuşak odak geçişleriyle ürün inceleme videolarının rahatça çekilmesini yardımcı oluyor.

Arka Plan Odak Bozma İşlevi, alan derinliğini ayarlamak ve tek bir dokunuşla arka planda bokeh oluşturabilme kolaylığı sunuyor.

Yüz Öncelikli Otomatik Pozlama, değişen aydınlatma senaryolarında aktif olarak kayıt yaparken bile yüzleri anında algılıyor ve yüz parlaklığını optimize etmek için pozlamayı düzenliyor.

Yumuşak Cilt Etkisi kişinin cildindeki görünümü pürüzsüzleştirip lekeleri azaltıyor.

USB 3.2 Type-C (SuperSpeed USB 5 Gbps) bağlantı noktası ile stressiz bağlantı, kolay post prodüksiyon ve sosyal medyada paylaşım için Creators Uygulaması üzerinden uyumlu bir akıllı telefona veya PC’ye yüksek hızlı kablolu aktarımına olanak tanıyor.

Hızlandırılmış sahneler kamera içinde oluşturulurken pozlama aralığı 1 saniyeden 60 saniyeye kadar ayarlanabiliyor.

Net, yüksek kaliteli ses yakalamak için geliştirilmiş, seçilebilir özelliklere sahip yerleşik 3 kapsüllü mikrofon (daha önce ZV-E1 modeliyle kullanıcılarla buluşan) kullanıcılara ortama ve kayıt durumuna bağlı olarak ses yönü için “Otomatik “i seçme veya “Ön”, “Arka” veya “Tüm Yönler” arasından seçim yapma imkânı sunuyor.

Fotoğraf makinesiyle birlikte, rüzgârlı koşullarda çekim yaparken gürültüyü azaltmak için bir ön cam sunuluyor.

Çoklu Arayüz (MI Yuvası), gerektiğinde ek ses seçenekleri için harici bir mikrofonla kolayca bağlantı kurabiliyor.

5 GHz Wi-Fi bağlantı desteği ile canlı yayın yapmanıza olanak sağlıyor.

İşlemleri kolaylaştırmak için menüleri ve video oynatma ekranlarını yüksek sesle okuyan Sony Ekran Okuyucu ve menü Büyütme Ekran özelliği, kullanıcılara erişilebilirlik çözümleri sağlıyor.

Çok Yönlü E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II’nin Ana Özellikleri:

Sony’nin 75. E-mount lensi olan E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II, kompakt boyutu ve çok yönlü menzili (35mm full frame eşdeğeri odak uzaklığı: 24-75mm) sayesinde yeni ZV-E10 II için ideal bir lens çözümü sunuyor. Bu yüksek çözünürlük performansı, etkili bir optik tasarımda dört asferik bileşen ve bir ED (Ekstra düşük Dağılım) bileşen ile elde ediliyor. Minimum odaklama mesafesi 0,25 m (geniş) / 0,30 m (tele) ve maksimum 0,215x büyütme ile E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II, ayrıntıları yakalamak için çok yönlü bir yakın çekim performansı sergiliyor. E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II, fotoğraf makinesinin gücü kapatıldığında toplam uzunluğu yaklaşık 31,3mm olacak şekilde geri çekiliyor. Ayrıca küçük boyutu ve yaklaşık 107 gram ağırlığı sayesinde günlük çekimlerde kolaylıkla kullanılabiliyor.

Akıcı, kullanışlı ve güçlü yakınlaştırma video çekimi için ideal olup yakınlaştırma sırasında bile AF kullanılabiliyor. Dahili optik sabitleme, videolardaki bulanıklığı en aza indirmek için Aktif Mod dahil olmak üzere gövde stabilizasyonu ile birlikte çalışıyor. E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II, düzgün ve sabit çekimler için odaklama sırasında görüş açısındaki kaymaları en aza indirmek üzere nefes telafisini destekliyor.