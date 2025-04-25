Sony FE 50-150mm F2 GM

Sony, maksimum odak uzaklığı 150mm olan ve F2 diyafram açıklığına sahip dünyanın ilk telefoto zoom lensi olan FE 50-150mm F2 GM modelini tanıttı. Bu lens, geniş açı ucunda 50mm standart odak uzaklığı sunarken, sabit F2 diyafram açıklığını ve bir sabit odaklı lensle karşılaştırılabilir yüksek çözünürlüğü bir araya getiriyor. Böylece, tek bir lens ile farklı senaryolar ve konular için geniş bir kullanım alanı sağlıyor. Sony’nin prestijli G Master serisinin bir parçası olan FE 50-150mm F2 GM, yüksek çözünürlük ile etkileyici bokeh performansını bir araya getirerek Sony Alpha kamera sistemini kullanan profesyonellere üst düzey görsellik sunuyor.

Üstün Görüntü Kalitesi ve Akıcı F2 Bokeh Performansı

FE 50-150mm F2 GM’nin iç optik tasarımı, üstün görüntü kalitesinin oluşmasında kilit rol oynuyor. İki XA (ekstrem asferik) element, iki Süper ED (ekstra düşük dağılım) cam elementi ve üç ED elementi içeren bu yapı, sapmaları etkili şekilde bastırarak tüm zoom aralığında keskin ve yüksek kontrastlı görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Yüzer netleme sistemi sayesinde geniş açı uçta 0,4m minimum netleme mesafesi ve 0,20 maksimum büyütme oranı ile detaylı çekimler yapılabiliyor.

FE 50-150mm F2 GM’nin sabit F2 diyaframı, pürüzsüz ve estetik bir bokeh etkisi oluşturuyor. Bu özelliğiyle portre, düğün ve etkinlik fotoğrafçılığı yapan profesyonellerin konu ayrıştırmasında ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Yeni geliştirilen 11 yapraklı dairesel diyafram yapısı, G Master serisinin imza niteliğindeki bokeh etkisini daha da geliştiriyor. Video çekimlerinde ise sinematik sonuçlar ve olağanüstü netlik sağlıyor. Ayrıca, Sony’nin özel olarak geliştirdiği “Nano AR Coating II” kaplama, tüm lens yüzeyine eşit biçimde uygulanarak ters ışık koşullarında bile yansımaları ve parlamayı minimuma indiriyor, net ve berrak görüntüler sunuyor.

Dahili Zoom Sistemi ve Kompakt Tasarımı

Yaklaşık 200 mm uzunlukta ve 1.340g ağırlığında olan FE 50-150mm F2 GM, geniş zoom aralığı ve parlak diyafram açıklığını dikkate alındığında son derece taşınabilir bir yapı sunuyor. Lensin dahili zoom tasarımı sayesinde, odak uzaklığı değişse bile lensin uzunluğu ve ağırlık dengesi korunuyor. Bu özellik, lensi hem elde hem de gimbal üzerinde kullanım için ideal hale getiriyor. Pratik tasarımı sayesinde 50 mm ile 150 mm arasındaki telefoto aralığında hepsi bir arada bir çözüm olarak kullanıcıya hizmet ediyor.

Hızlı ve Hassas Otomatik Netleme Performansı

Dört adet XD (extreme dynamic) lineer motor ve Sony’nin gelişmiş kontrol algoritmaları ile donatılan FE 50-150mm F2 GM, hızlı, hassas ve sessiz otomatik netleme (AF) performansı sunuyor. Bu yüksek performanslı AF sistemi, Sony’nin Alpha 9 III modeliyle tam uyum içinde çalışarak saniyede 120 kareye kadar sürekli çekimlerde AF/AE takibini destekliyor. Hızlı netleme sistemi ve esnek 50-150mm zoom aralığı sayesinde lens, kapalı alan sporları, portreler ve etkinlikleri etkili bir şekilde yakalıyor.

Sinematik Video Prodüksiyonu

Film yapımcıları için özel olarak tasarlanan FE 50-150mm F2 GM, odak kaymasını (focus breathing) minimumda tutuyor ve Sony’nin seçili Alpha modellerinde bulunan Breathing Compensation özelliğiyle uyumlu çalışıyor. Linear Response MF (doğrusal manuel netleme tepkisi) sayesinde sezgisel netleme kontrolü sağlanıyor. Dahili zoom sistemi, gimbal ile yapılan çekimlerde dahi sabitlik sunuyor. Ayrıca, XD lineer motorlar sessiz çalışarak kayıt sırasında istenmeyen seslerin yakalanmasını önlüyor.

Dayanıklılık için geliştirilen FE 50-150mm F2 GM, toza ve neme karşı dayanıklı sağlam bir yapıya sahip. Ön lens materyaline uygulanan flor kaplama ise, kir, su ve parmak izlerine karşı direnç göstererek lensin zorlu koşullarda dahi temiz kalmasını sağlıyor.