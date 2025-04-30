Sandisk PRO-CINEMA CFexpress Type A Kart, profesyonel videograf ve fotoğrafçılara benzersiz hız, güvenilirlik ve dayanıklılık sunuyor. 8K RAW fotoğraflar ve 8K videolar çeken, seri çekimler yapan, zamandan tasarruf sağlayacak hızlarda veri aktarımına ihtiyaç duyan ve post prodüksiyon aşamasına daha hızlı geçebilmek isteyen profesyoneller için tasarlanan bu kart, sahada ve stüdyoda ideal bir depolama çözümü sunuyor.

Yüksek Aktarım Hızı – 1800 MB/sn’ye varan şaşırtıcı okuma ve 1650 MB/sn’ye varan yazma hızlarıyla 4K, 6K veya 8K çözünürlükte yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar çekin.

Daha Geniş Kapasite Seçenekleri – Kart değiştirmek zorunda kalmadan uzun süreli çekimler için 960 GB’a varan devasa kapasiteler arasından seçim yapın.

VPG200 Sertifikası – Compact Flash Association VPG200 derecelendirmesine sahip olan kart, yüksek çözünürlüklü ve yüksek kare hızlı video veya RAW fotoğraflar çekmek için tasarlandı.

Güçlü Dayanıklılık – 7,5 metreye kadar düşmeye karşı koruması, 150 Newton’a kadar bükülme koruması ve IP57 su ve toz direnci ile zorlu ortamlara ve engebeli sürüşlere uygun…