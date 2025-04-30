Canon, RF 75-300mm F4-5.6 telefoto zoom lensini kullanıma sundu. EOS R Sistemi fotoğraf makinesiyle doğa ve spor fotoğrafçılığına başlayan kullanıcılar için ideal bir seçenek olan bu lens, hafif ve kullanımı kolaylığı sunmasıyla öne çıkıyor.

RF 75-300mm F4-5.6, kullanıcılarına yüksek erişim kapasitesi ve esnek zoom aralığıyla fiziksel olarak yaklaşılamayacak konuların fotoğraflarını ve videolarını çekerken yaratıcı özgürlük sağlıyor. Böylece kullanıcılar vahşi hayvanları ve kuşları rahatsız etmemek için aralarındaki mesafeyi koruyabiliyor veya bir spor etkinliğini kenardan fotoğraflarken doğrudan aksiyona odaklanabiliyor. Hızlı tepki vermeyi mümkün kılan aerodinamik tasarımlı büyük zoom halkası, zoom aralığı genelinde işlem yapmak için çeyrek turdan sadece biraz daha fazla çevirmeyi gerektiriyor.

300mm’de 1,5 m’ye kadar yakınlaşarak kareyi detaylarla doldurabilen RF 75-300mm F4-5.6 lens, hayvan ve insan portreleri için pratik bir çözüm sunuyor. Uzun zoomu ve geniş, yedi ağızlı diyaframı net bir konuyla bulanık arka plan arasında mükemmel bir ayrım sağlayarak ortaya zarif bir görünüm çıkarıyor.

Ayrıca bu klasik giriş seviyesi, tam kare 75-300mm lens, Canon’un geliştirilmiş RF yuvasına sahip tüm fotoğraf makinelerinde kullanılabiliyor. EOS R100 gibi bir APS-C gövde ile eşleştirildiğinde, uzaktaki konuları daha da yakınlaştırmak için 120-480mm aralığında daha güçlü bir etkili erişim sağlıyor.

Bununla birlikte geniş telefoto kapsamına rağmen sadece 507 g ağırlığında olmasıyla ve geri çekildiğinde 146,1 mm uzunluğuna sahip yapısıyla kompakt ve rahat bir kullanım sunuyor. Sınıfının en hafif lenslerinden biri olarak yerel spor karşılaşmalarından erişilmesi zor yerlerdeki doğa koruma alanlarına kadar her yerde aktif rol oynuyor.

RF 75-300mm F4-5.6 – Temel Özellikler: