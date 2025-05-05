İnceleme: vivo X200 Pro

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Geçtiğimiz haftalarda Tayland’a yaptığımız seyahat sırasında vivo’nun amiral gemisi modellerinden X200 Pro’yu inceleme fırsatı buldum. Zeiss işbirliği ile tasarlanan ve kameraları ile dikkat çeken X200 Pro, üstün fotoğrafçılık yetenekleri ve video konusunda sunduğu avantajlar ile içerik üretimine meraklı kullanıcıların radarına çoktan girdi bile…

Yaptığımız seyahatte vivo X200 Pro ile 4000’e yakın fotoğraf ve video çektim. Bu fotoğraflardan seçtiklerimi ve deneyimlerimi Youtube kanalımda da izleyebilirsiniz.

Şık tasarım ve sağlam gövde yapısı

Öncelikle sizlere bu yeni modelin tasarım, ekran, pil ve diğer özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Burada satılan model Titanyum Grisi rengine sahip. 16GB RAM ve 512GB depolama alanıyla geliyor.

Hafif kavisli ekranı ve ince çerçeve tasarımı gayet iyi olmuş. Bazı kullanıcılar arka kısımdaki kamera bölümünü biraz büyük bulabilirler. Ancak unutmayın ki bu model kamera özellikleri ile öne çıkıyor. Az sonra bahsedeceğim bir sürü kamera özelliğine bakınca, bu kadar şeyi yine iyi sığdırmışlar diye düşünebilirsiniz.

Telefonun titanyum gri rengini veren arka kısımdaki kaplamanın dokunuş hissiyatı ve malzeme kalitesi çok hoş. Parmak izi bırakmayan bu yapıya metal çerçeve tasarımı eşlik ediyor ve böylece oldukça sağlam bir telefon ortaya çıkıyor.

Yüksek performanslı işlem gücü ve enerji verimliliği

vivo’nun son teknoloji Çift Amiral Gemisi Çipi ile güçlendirilen X200 Pro, daha güçlü görüntüleme bilgi işlem gücü ve kesintisiz performans sunuyor. Bunu yaparken de vivo’nun optimize edilmiş V3 plus Görüntüleme Çipi ve MediaTek Dimensity 9400’ün dinamik ikilisinden yararlanıyor. Tüm bu yüksek performanslı işlem gücü sağlayan platformlar, enerji verimliliği, süreklilik, hız ve kaliteli görüntüleme deneyimi sunuyor. Ayrıca mobil oyun dünyasında da benzersiz bir kapı açıyor.

Son teknoloji çip inovasyonunun ötesinde, vivo X200 Pro, artırılmış kapasite için 3. Nesil Silikon Anot Teknolojisi ve soğuk havalarda bile güvenilirlik için Yarı Katı Pil ile güçlendirilmiş pil sisteminde de önemli gelişmeler içeriyor.

X200 Pro etkileyici 6000 mAh pil, 90W hızlı şarj ve kablosuz hızlı şarj ile kullanıcılara şarj esnekliği ve gerçekten sorunsuz bir batarya deneyimi de sunuyor. Telefonun gün boyunca yaptığınız çekimler ve kullanımdan sonra bile pili bitmemiş oluyor.

6.78 inçlik AMOLED ekran

X200 Pro, 6.78 inçlik AMOLED ekrana sahip. Çözünürlük değeri 2800×1260 piksel. Ekran yenileme hızı 120Hz. Maksimum parlaklık değeri 4500 nit ve piksel yoğunluğu ise 452 ppi. Bu saydığım yüksek değerler sonucunda telefonun ekranı canlı renkler üretip, net, parlak ve akıcı görüntüler sunabiliyor tabi… Gelişmiş göz koruma özellikleriyle de destekleniyor.

Ayrıca, ZEISS Natural Color teknolojisi, görüntüleme efektlerinden ekran kalibrasyonuna kadar genişletilerek tam renk doğruluğu sağlıyor ve ZEISS Master Color Display sertifikasıyla bu kalite tescil ediliyor.

Yapay zeka konusu artık her üründe karşımıza çıkıyor. X200 Pro da, bir yapay zekâ asistanı olan Google Gemini ile birlikte geliyor. Kullanıcılar, yaratıcılıklarını ve üretkenliklerini artırmak için Gemini’dan pek çok konuda destek alabiliyor. Günlük etkileşimleri daha da kolaylaştıran vivo’nun tescilli AI özellikleri de telefonda kullanılıyor. Örneğin, vivo’nun kendi geliştirdiği AI Silme, Fotoğraf İyileştirme ve Gölge Kaldırma gibi özellikler fotoğraf düzenlemeyi oldukça kolaylaştırıyor.

Zeiss işbirliği ile tasarlanan kameralar…

Şimdi gelin birazda bu gelişmiş modelin Zeiss işbirliği ile tasarlanan kamera özelliklerine yakından bakalım. vivo X200 Pro, mobil fotoğrafçılık yeteneklerini artırmak için hem donanımsal hem de yazılımsal geliştirmeleri sonuna kadar kullanıyor. Bu konuda Zeiss ile ortak geliştirilen Görüntüleme Sistemi’nde de güzel işlere imza atılıyor.

Açıkçası böyle bir telefonla gezerken yanınızda fotoğraf makinesi taşımak istemeyebilirsiniz. Yaptığımız gezi sırasında ben de aynen böyle yaptım. Görüntüleri sadece X200 Pro ile çektim. X200 Pro’nun arka tarafında yer alan büyük dairesel kamera alanında, 50MP Zeiss Ana Kamera, 200MP Zeiss APO Telefoto Kamera ve 50MP Ultra Geniş Açılı Kameraya yer verilmiş.

50MP’lik Zeiss Ana Kamera

50MP’lik ve 23mm odak uzunluğuna sahip olan ana kameranın sensörü Sony LYT-818 ve sensör boyutu 1/1,28 inç. Bu lensin diyafram açıklığı f/1.57. Yeni sensör, Zeiss kameralar ve güçlü yazılım desteği ile ortaya çıkan görüntüler çarpıcı netlikte ve tutarlı bir renk doğruluğu sunuyor. Tabi burada özel Zeiss lens kaplaması renk hassasiyetini ve netliği optimize etmeye yardımcı oluyor. İşte tüm bu bileşenlerin sonucunda da çok daha profesyonel bir görüntü elde edebiliyoruz. Ana kameranın poz ölçümünün ve netlik hızının da gayet dengeli olduğunu belirtmeliyim.

200MP’lik Zeiss Telefoto Kamera

Kamera kısmında üstte yer alan 200MP’lik Zeiss telefoto kamera ise gerçekten sınırları zorluyor. Hareketli periskop tasarımlı bu kameranın sensörü HP9 ve sensör boyutu 1/1.4 inç. f/2.67 diyafram açıklığına sahip olan telefoto kameranın odak uzaklığı 85mm. Böylece gerçek zoom yetenekleri kullanılarak çekilen fotoğraflar yine ayrıntılı ve canlı renklere sahip olabiliyor. Telefoto hareketli periskop kamerada ultra düşük dağılımlı 6 elemanlı lens tasarımı kullanılmış. Bu kamerada da yine özel Zeiss lens kaplamaları görüyoruz. X200 Pro’nun kamera tarafında kuşkusuz en dikkat çeken detayı telefoto kamera diyebiliriz. Telefoto kameraya geçtiğinizde 3.7x yani 85mm eşdeğerinde optik zoom yapabiliyorsunuz.

Bunun da ötesinde 10x, hatta 20x zoom yaptığınızda bile ayrıntılı fotoğraflar elde edebilirsiniz. Sıra dışı olanıysa zoom değerini 100x yaptığınızda bile elinizin titreşimini engelleyen profesyonel bir görüntü sabitleyici kullanılıyor. Bu yüzden telefoto zoom yaparken elinizin titreşiminden kaynaklı bir netsizlik yaşanmıyor. Vivo bu yeni 200MP’lik telefoto kamerasını çok önemsiyor ve tüm tanıtımlarda oldukça öne çıkarıyor.

50MP’lik Ultra Geniş Açı Kamera

Kamera kısmında bir de 50MP 15mm’lik ultra geniş açı bulunuyor. Bu lensin diyafram açıklığı ise f/2. Yani böylece tüm lensleri düşündüğümüzde 15mm’den 85mm’ye kadar optik olarak zoom yapma şansını yakalamış oluyoruz.

Manzara Modu

Bu modelde ilgimi çeken ve anlatmak istediğim birkaç kamera modu daha var. Bunlardan biri “Manzara Modu”… Bu modda ekranın sağındaki bölümden farklı ayarlar seçilebiliyor. Birinde farklı renk ve renk sıcaklıklarını seçebildiğiniz ve hatta bazılarını o anda ayarlayabildiğiniz seçenekler sunuluyor.

Örneğin bir manzara fotoğrafı çekerken daha kontrast ya da daha sıcak tonlarda bir ayarlama yapılabiliyor. Esas ilginç olanı ise diğer seçenekte bize sunulan uzun pozlama ayarları. Bunlarda da yine farklı senaryolar düşünülerek uzun pozlama yapabileceğiniz seçenekler sunuluyor.

Sokak Fotoğrafçılığı Kamerası

Bu arada yine X200 Pro’da ilk kez gördüğüm ilginç bir kamera özelliği daha var. Fotoğraf modundayken alt tarafta yer alan ok işaretine basıldığında farklı bir arayüzü olan “Sokak Fotoğrafçılığı” kamerası sizi karşılıyor. Burada 24mm’den 135mm’ye kadar lens aralıkları seçilebiliyor. Üst kısımda beyaz ayarı, arka plan bulanıklığı kapatma, enstantane hızı, poz düzeltmesi, yan kısımda ise poz ölçüm ve sonsuz odak uzaklığı modu seçilebiliyor. Arayüzün en üst sol kısmındaki düğmede filigran, deklanşör ve Zeiss arka plan bulanıklığı seçenekleri bulunuyor. Sağ üstte Basic yazan yerde ise iki farklı custom ayar seçeneği karşımıza çıkıyor. C1 ve C2 diye adlandırılan bu ayarlara sokak fotoğrafçılığı kamerasında şimdi anlattığım kişiselleştirmeler yapılıp kaydedilebiliyor.

23mm’den 135mm’ye Portre Modu

X200 Pro’nun yine dikkat çekici kamera modlarından biri de Portre… Burada 23mm’den 135mm’ye kadar lens seçenekleri sunuluyor. Zeiss arka plan bulanıklığı, güzellik, renk ve filtre eklentileri ile Zeiss portre modları da yine burada kullanılabiliyor.

X200 Pro’nun video çekim özellikleri de üst seviyede konumlandırılmış. Normal video modundan başka bir de portre video modu eklenmiş. Bununla kullanıcıların arkadan ışık alan aydınlatma senaryolarında bile yüksek kaliteli videolar çekmesi amaçlanmış.

Normal video modunda 4K’da 30, 60 ve 120 kare, 8K’da ise 30 kare çekim imkanı bulunuyor. Video kaydında HDR Dolby Vision imkanı da sunulmuş. Video kaydında en geniş açıdan 10x yani 230mm’ye kadar zoom imkanı da bulunuyor. Pek çok profesyonel içerik üreticisi için video kaydında Log çekim de bulunuyor. Böylece daha geniş bir dinamik aralık kaydedilerek aydınlık ve gölge alanlardaki ayrıntıların korunması ve renk tonlamalarının istenildiği gibi yapılabilmesi sağlanmış.

X200 Pro’nun ön kamerasından da kısaca bahsedelim. Ön kamera 20mm eşdeğeri odak uzunluğu, 32MP’lik çözünürlük ve f/2 diyafram değerine sahip. Kamera modlarında ve ayarlarında anlatacak daha bir sürü özellik var esasında… Ancak hepsini buraya sığdırmam pek mümkün değil.

Zorlu ortamlardan başarıyla çıktı!

X200 Pro’yu yaklaşık bir haftalık seyahatimizde epeyce zorladım. Bu süre boyunca binlerce fotoğraf ve video çektim. Telefonu yağmurlu havalarda da bir kılıf olmadan sorunsuzca kullandım. Bu kullanımlardan sonra herhangi bir çizik veya problem gözüme çarpmadı. Tabi hava sıcaklığı gittiğim yerlerde epeyce yüksekti ve uzun süre fotoğraf-video çektiğimde telefonun ısındığını söylemeliyim. Ancak bu oluşan sıcaklık telefonun kamera performansında bir sorun yaratmadı.

Bu gezide çok farklı mekanlarda çekimler yapma şansı buldum. İlginç yerlerde zoom performansını göstermek için de pek çok çekim yaptım. Bu çekimlerde bir tripod falan kullanmadım. 10X ve ötesindeki çekimlerin gerçekten hayranlık uyandıracak kadar iyi olduğunu belirtmeliyim.

Normal fotoğraf modunda çektiğiniz görüntüler 12MP oluyor. Yüksek çözünürlük modunda 15mm, 23mm ve 85mm lens seçenekleri ile 50MP’lik fotoğraflar çekilebiliyor. Yüksek çözünürlük modunda 200MP’lik ayarı açtığınızda ise sadece 3.7x yani 85mm ile fotoğraflar çekebiliyorsunuz. 200MP’lik en yüksek çözünürlük modunda çekilen fotoğraflar yaklaşık 30MB’lık bir dosya büyüklüğüne sahip oluyor.

23mm ana kamerası ve 46mm ile 85mm’lik zoom lensleri en çok kullandıklarımdan oldu. Fotoğraf çekmeye çıkarken yanımda az objektif taşıdığımda mutlaka keşke şu da olsa dediğim çok olmuştur. İşte bu telefon kamerasında bunu demeye gerek kalmıyor. Çünkü 15mm’den 2300mm’ye kadar inanılmaz bir zoom aralığı sunuyor size… Tabi ki 3.7x yani 85mm’nin ötesinde optik zoom bulunmuyor. Ancak 10x zoom yaptığınızda bile pek çok ortamda kullanabileceğiniz kalitede görseller elde edebilirsiniz.

Gezi esnasında portre modu en çok kullandıklarımdan oldu. Portre modunda 23mm’den 135mm’ye kadar 5 lens aralığında yüzlerce fotoğraf çektim. Bu modu sadece portrelerde kullanmadım. Portreler haricinde çeşitli detaylar ve en çokta yemek fotoğraflarında denedim.

Geceleyin farklı ışık şartlarında da X200 Pro’yu deneyebildim. Az ışıklı gece fotoğraflarında da oldukça iyi sonuçlar verdiğini söylemeliyim. Sonuç olarak, vivo X200 Pro, güçlü ve sağlam yapısı, uzun pil ömrü, kullanışlı arayüzü, Zeiss kameraların farkını görebileceğiniz muhteşem görüntüleme çözümleri ile fotoğraf severlerin ilgi odağı olacağını düşündüğüm bir akıllı telefon olmuş.