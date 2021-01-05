İnceleme: Nikon Z 5

Yazı ve Fotoğraflar: Uğurhan Betin

Nikon Z 7 ve Z 6’ya küçük kardeş olarak gelen, yeni full frame aynasız modeli Z 5’i test ettim. Küçük kardeş dediğime bakmayın, Z 6 ile neredeyse ikiz kardeş gibiler. Milyon pikseller benim için çok önemli değil diyorsanız, Z 7 ile de yakınlar diyebilirim. Ele oturuşu, ağırlığı yani tasarımı çok rahat bir kamera… Ne avucunuzun içinde kayboluyor nede iki elinizle kavramanızı gerektirecek kadar büyük. Magnezyum gövde, toza ve neme olan dayanıklılığı sık seyahat edenlere göre. Z 7 ve Z 6’daki gibi üstte dijital fonksiyon ekranı yok. Komut butonları sadeleştirilmiş ama gayet yeterli. Yok, bir komut butonu eksik kalmış derseniz gövdede 2 adet fonksiyon atama butonu var. Arka ekranı çekim pozisyonunuza göre şekillendirilmek üzere hareketli ve dokunmatik…

Gövde içinde olup bitenlere gelirsek… Nikon’un sevilen ve oldukça kullanışlı özelliği, çift SD kart yuvası Z 5’te de mevcut. Her iki kart yuvası da SD UHS-II hızlarını destekliyor. Kulaklık, mikrofon, kumanda ve şarj soketleri gövdenin sağında. Soketler demişken, pilinizi makinanın üstünden bu soketlerden şarj edebiliyorsunuz. Zaman atlamalı çekim özelliklerini kullanmak istediğinizde daha uzun süreli güce sahip olabilmek için şarj soketinden harici güç kaynağı ünitelerinden kullanıp sürenizi uzatabilirsiniz. Sessiz mod sayesinde istediğiniz ortamda, dikkati çekmeden gerçekten çok sessiz çalışabilirsiniz. Tabi ki uzaktan çekim seçeneği sağlayan yerleşik Snap Bridge ve Bluetooth bağlantısı mevcut. Tam kare sensörü (full frame) özellikle yüksek ISO çekimler için ileri performans sunmakta.

Video çekimleri 4K’da 30p ve Full HD’de 60p’ye kadar kare hızlarını destekliyor. 4K video çekimi esnasında sensör görüntüyü 1.7 oranında kırpıyor.

5 eksenli stabilizer sensörünün çözünürlüğü 24MP. Z 5, seri çekimlerde saniyede ancak 4.5 kareye kadar çıkabiliyor. Seri çekimde saniyede 4.5 karenin üstüne çıkamasa da bu hızla durmadan 100 kare gibi etkileyici bir rakama ulaşıyor. Yaban hayatı ya da spor fotoğrafları çekenler için bu hız biraz düşük bulunabilir, ama zaten Z 5 daha çok yeni başlangıç kamerası olarak düşünülmüş ve piyasaya sunulmuş. Ancak bence hiçte o kadar hafife alınacak bir kamera değil! Hatta sokak fotoğrafçıları için çok uygun olduğunu düşünüyorum. Ticari gözle bakılırsa düğün ve sessiz çekim moduyla bebek fotoğrafçılığına da çok uygun. Yüz ve göz algılamalı 273 noktalı hibrit otomatik odaklama sistemi Z 6 ile aynı, yani mükemmel. Yüksek ışıkta deklanşör hızı 1/8000 sn hızına çıkabiliyor. Z 5, DSLR makinelerde de kullanılan EN-EL15 pile sahip. Pil tüketim hızı 470 kare civarında deniliyor, ancak ben kullanırken tam dolu bir pil yaklaşık 350 kareye varmadan bitti. Pilin söylenenden önce bitmesinin büyük nedeni çekim sonrası devamlı olarak kamerayı test için kurcalamam ve devamlı menüleri arasında gezinmemden kaynaklandığı muhakkak.

Menüler, daha önce bir Nikon aynasız ya da DSLR kullanıcılarının aşina oldukları komut dizilimi ve tasarıma sahip. Eskiden Nikon kullanan biri hiç zorlanmadan menülere ilk andan itibaren adapte olabilir. Gövdenin önündeki iki “fn1” ve “fn2” butonlarına menüden çok kullandığınız 2 komutu atamanız mümkün.

Her zamanki gibi test için İstanbul’un plato tadındaki semtlerine daldım. Yine salgın nedeniyle test sırasında oldukça zorlandım, buna kışa girmemizden dolayı kötü hava koşulları eklenince biraz can sıkıcı oldu. Çok uzağa gitmedim, Eminönü, Kadıköy ve Üsküdar sahillerinde dolaştım.

Yağmurlu günlerde Kadıköy sahilinde insan yansımaları çektim. (fotoğraf 1) Kötü havalarda gökyüzü karanlık olmasına rağmen ISO 500 değerinde rahatlıkla çalıştım. 5 eksenli stabilizer sayesinde Kadıköy’den Eminönü’ne geçerken metroda düşük enstantanede sehpa kullanmadan elde net fotoğraflar çektim. Fotoğrafta tren hızla gittiğinden flu çıkarken çevredeki diğer her şey çok netti. (fotoğraf 2) ISO kalitesi testini en çok Eminönü’nde Mısır çarşısında uygulayabildim. ISO 800 ve 1200 değerlerinde rahatlıkla elde çalışabileceğim 1/15 ve 1/30 enstantanelere çıktım. Z 5’in 5 eksenli sarsıntı gidericisi sayesinde net ve az grenli kareler elde ettim. (fotoğraf 3) Salacak sahilinde ters ışıkta balık tutan ve manzara seyreden insanları fotoğraflarken gökyüzünün ışığına göre çekim yaptığımdan insanlar oldukça karanlık çıktı. Photoshop’un RAW penceresinde bu fotoğraflara müdahale ettiğimde gökyüzünde patlama olmadan karanlık noktalarda detay alabilecek kadar tonu açabildim. Tonlarını açtığım bölgelerde rahatsız edici düzeyde hiçbir gren oluşmadı. (fotoğraf 4)

Bu çekimler sırasında tek yaşadığım hayal kırıklığı “Multiple Exposure Mode” kullanırken oldu. “Multiple Exposure Mode” Nikon’un en sevdiğim yanlarından biridir. Bu mod kamera sehpadayken seri olarak çektiğiniz 10 kareyi üst üste çekip bindirir. Böylelikle hareket eden insanlar uzun pozlama yapmışsınız gibi flu çıkar. Ancak bunun için saniyede 6 kare ya da üstüne çıkmanız gerekir. Nikon Z 5’in seri modu 4.5 kareyi geçmediğinden istediğim tada ulaşamadım, ancak yine de ilginç pozlamalar oldu. (fotoğraf 5)

İnceleme için bir haftadan fazla Z 5 ile İstanbul’da çeşitli ortamlarda ve ışık şartlarında çekimler yaptım. Kamera boyutları, ağırlığı, genel yapısı gibi dış özelliklerinin dışında özellikle görüntü kalitesi ve keskinliği beni oldukça etkiledi. Z 5 aynasız full frame giriş seviyesi emsallerine kıyasla uygun fiyat ve yüksek performansa sahip. Kısaca, kesinlikle incelenmesi gereken ve tavsiye edilecek bir kamera…

Öne çıkan bazı özellikleri:

24 MP tam kare (full frame) CMOS sensör

273 algılama noktasına sahip hibrit AF sistemi

AF ile 4,5 fps sürekli çekim

5 eksenli görüntü sabitleme

Çift UHS-II SD kart yuvası

4K / 30p – 1080 / 60p video çekimi

Gövde ağırlığı 675 gram

Bluetooth bağlantı ile cep telefonu ve tablete aktarım, uzaktan kullanım.