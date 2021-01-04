İnceleme: Sandmarc Anamorfik Lens

iPhone modelleri için çeşitli lensler, filtreler ve aksesuarlar üreten Sandmarc markasının bu sefer Anamorfik Lensini denedik. Daha önce incelediğimiz Film Rig ve Makro Lens incelememizi de okuyabilirsiniz.

Bu sayımızda incelediğimiz Sandmarc Anamorfik Lens, daha çok film çekenler için düşünülerek tasarlanmış bir model. iPhone 11 Pro ile denediğimiz lens, ultra geniş en boy oranı, oval bokeh ve yatay lens parlamaları ile sinematik çekimler yapmanıza olanak tanıyor. Lensin oval şekli, J.J. Abrams ve Steven Soderbergh gibi film yapımcıları arasında popüler bir yöntem olan görüntüyü sıkıştırarak daha fazla yatay bilgi yakalamaya izin veriyor.

Bildiğiniz gibi piyasada akıllı cep telefonu kameralarına takılabilen pek çok lens bulunuyor. Hatta bunların bir kısmı uygun fiyatlara satılıyor. Ancak sonuçlarının çok kötü olduğunu deneyenler bilecektir. Sandmarc markasıyla üretilen cep telefonu lensleri ise sınıfının en iyi optik elemanları kullanılarak tasarlanıyor. Her lens, yüksek performans için çok elemanlı, çok kaplamalı ve yansıma önleyici camla üretiliyor. Böylece hem fotoğraf hem de video alanında çekilen işleri bir üst seviyeye taşıyor.

Anamorfik lensin benzersiz özelliklerinden biri, videolarınıza sinematik bir görünüm verebilmesidir. Lens; araba farları, sokak lambaları veya gece çekimleri sırasında herhangi bir sert ışıkta canlı ışığa maruz kaldığında, filmlerde gördüklerinize benzer bir lens parlaması oluşturabilir.

Özellikler:

1.33x Anamorfik Lens

Drama PL ve Scape ND filtreleri ile uyumlu

Doğrudan filtre montaj sistemi için patentli dış tasarımı

Cam: Çok elemanlı, çok kaplamalı

Ağırlık: 46 gram

Görüş alanı: 113 °

Kutu İçeriği:

Anamorfik Lens

iPhone 11 Pro kılıfı

Askı mandalı

Lens kılıfı

Ön & arka lens kapağı