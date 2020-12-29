Tarayıcı Yazılımı SilverFast 9 ile Yenilendi

Dünyanın önde gelen tarayıcı ve görüntü işleme yazılımının yenilenmiş versiyonu artık kullanılabilir. Modern görünüm ve kullanımda yeni özellikler içeren yeni sürüm SilverFast 9, dünyanın en ünlü tarayıcı yazılımının başarı öyküsünü sürdürüyor ve güçlü iyileştirmelerle benzeri görülmemiş bir tarama ve görüntü işleme deneyimi yaratıyor.

Üretici LaserSoft Imaging tarafından geliştirilen 30 yıllık görüntü işleme ve renk yönetiminin kapsamlı bilgi birikimi, bu yeni sürümün geliştirilmesinde kullanıldı. Fotoğraflar, slaytlar ve negatifler gibi milyarlarca analog görüntü orijinali kutularda hareketsiz ve taranmayı bekliyor – sadece müzelerin uğraştığı değil, aynı zamanda özel kullanıcılar ve profesyonel fotoğrafçıların da meşgul olduğu dev bir görev. Tüm görüntüler, görüntü kalitesini sürekli düşüren kimyasal işlemler gibi sürekli bozulmaya maruz kaldığından, bu benzersiz fotoğraf hatıralarını dijitalleştirme ihtiyacı her geçen gün artıyor.

Yeni SilverFast 9‘u kullanarak, orijinal görüntülerden kendi dijital arşivinizi oluşturmak artık çok daha kolay. Bir çok sayıda yeni özellik, optimize edilmiş düzenleme işlemleri, iyileştirilmiş bir kullanıcı arayüzü ve taramayı %75’e kadar hızlandırabilen yeni algoritmalar, sayısız iyileştirmenin yalnızca bir parçasıdır.

Lisans sistemi de revize edildi: Yeni SilverFast 9 ile müşteriler, lisanslarını belirli koşullar altında başka bir tarayıcı modeline ayarlamak için iki ücretsiz seçeneğe sahiptir. Bir tarayıcı bozulursa veya müşteri farklı bir tarayıcı modeli kullanmaya karar verirse, yeni tarayıcı için eşdeğer bir sürüme geçiş (SilverFast 9 tarafından destekleniyorsa) ücretsizdir.

Kullanıcı arayüzü birçok yönden yenilenmiştir ve kullanıcı açık ve koyu arayüz arasında seçim yapabilir. Yazıcı kalibrasyonu ve renk yönetimi gibi bir dizi iletişim kutusu basitleştirildi ve artık kullanımı daha da verimli.

En başarılı SilverFast özelliklerinden biri olan WorkflowPilot bir kez daha geliştirildi ve artık büyük miktarda görüntünün otomatik taranması (toplu tarama) dahil olmak üzere akla gelebilecek tüm tarama iş akışlarını kapsıyor. Bir asistan gibi, kullanıcıya bireysel iş akışı için gereken tüm işlem adımlarında doğru sıraya uyarak rehberlik eder ve aynı zamanda eğitimleri ve videoları kullanarak yazılımın nasıl çalıştırılacağını açıklar.

Çözünürlüğe ek olarak Dinamik Aralık, görüntü işlemede en belirleyici kalite özelliğidir. Dinamik Aralık ne kadar yüksekse, tarayıcı o kadar fazla kontrast seviyesi – ve dolayısıyla görüntü detayı – yakalayabilir. SilverFast’ın patentli Multi-Exposure teknolojisi, kontrast aralığını ortalama olarak iki katına çıkarır ve bu nedenle daha iyi sonuçlara önemli ölçüde katkıda bulunur.