BenQ’dan Öğrencilere Özel Monitör

Dijital Dünyada Öğrenmeyi Geliştirmek Amacıyla Tasarlanan GW2480T, Ergonomik Tasarımı ve Göz Sağlığı Teknolojilerine Sahip.

Yeni normal düzenin parçası haline gelen evden çalışmak ve evden derse katılmak ekran karşısında geçirdiğimiz sürelerin artmasına sebep oldu. Dijital yaşam tarzına getirdiği yeniliklerle adından söz ettiren BenQ, uzaktan öğrenme sırasında tablet, telefon veya dizüstü bilgisayar gibi küçük ekran kullanımının özellikle öğrencilerin kemik gelişiminde ve görüşlerinde neden olabileceğini düşünerek kapsamlı bir göz sağlığı monitörü olan GW2480T’yi geliştirdi. Eye-care monitor serisinden GW2480T modelini Türkiye’de satışa sundu. Ergonomik yapısı ve ayarlanabilir yüksekliği sayesinde evde hem çocukların hem de ebeveynlerin rahatça kullanabileceği eye-care serisine ait GW2480T, düşük mavi ışık, titreşimsiz ekran ve parlaklık algılama teknolojileri ile Türkiye pazarındaki yerini aldı.

Öğrenciler için GW2480T Çok Yönlü Göz Sağlığı Monitörü

Dijital öğrenme kaçınılmaz bir trend haline geldiğinden, genç öğrenciler kodlama veya programlama dersleri için dizüstü bilgisayar veya tablet kullanma eğilimindedir. Küçük ekranlar, uygun olmayan oturma pozisyonu ve kısa izleme mesafesi nedeniyle öğrencilerin uzun vadede görme ve kemik gelişimini etkileyebilir. GW2480T’nin ergonomik tasarımı ve göz sağlığı teknolojileri eksiksiz bir göz bakımı çözümü sunar. 24 inçlik ekran, 60 ~ 70 cm’lik optimum izleme mesafesiyle hizalanır; geniş bir yükseklik ayarı, eğim, pivot ve döndürme aralığına sahip bu monitor özelliklerinin tümü, öğrencilerin uygun görüş mesafesinde ve doğru oturma pozisyonunda büyümesini ve öğrenmesini sağlar.

GW2480T’nin göz sağlığı teknolojisi Flicker-Free (Titreşimsiz Ekran) Teknolojisi, Low Blue Light (Düşük Mavi Işık) Teknolojisi, Brightness Intelligence Teknolojisi (Parlaklık Algılama) ve renk zayıflığı modunu içerir. Flicker-Free Teknolojisi, gözlerin siliyer kaslarındaki kasılmayı azaltarak ekran titremesini ortadan kaldırır ve göz yorgunluğunu azaltır. Düşük Mavi Işık Teknolojisi, hem iyi uyku kalitesi hem de göz sağlığı için melatonini baskılayan zararlı mavi ışığı etkili bir şekilde filtreler. Renk Zayıflığı Modu (Renk Körlüğü), kırmızı renk eksikliği (veya protanomali) ve yeşil renk eksikliği (döteranomali) için filtreler sunarak öğrencilere daha iyi bir doğal renk algısı sağlar.

Parlaklık Algılama Teknolojisi

GW2480T, BenQ’nun özel Brightness Intelligence Teknolojisi (B.I. Tech.) İle donatılmıştır. Yerleşik ortam ışığı sensörü, ortamdaki parlaklık seviyelerini sürekli olarak algılar ve en rahat izleme deneyimini sunmak için ekranın parlaklığını otomatik olarak ayarlar. BenQ’nun çok yönlü göz sağlığı monitörü ve özel B.I. Teknolojisi ile öğrenciler çalışmalarına konsantre olabilir ve daha iyi dijital öğrenme deneyimleri için ekranı daha uzun süre kullanabilirler.