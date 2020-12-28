Huawei Petal Search ile uygulamalar parmaklarınızın ucunda

Eğlence, eğitim, sosyal iletişim, alışveriş veya oyunlar; uygulama dünyası sonsuz olasılıklar sunuyor. Hepsini erişilebilir kılmak için Huawei, kendi geliştirdiği mobil arama motoru Petal Search’ü kullanıcılar ile buluşturdu. Başta Huawei cihazlar olmak üzere tüm Android ekosisteminde kullanılabilen Petal Search, aradığınız resmi, uygulamaları veya haberleri doğrudan cihazınızın ana ekranından kolayca bulmanıza yardımcı oluyor. Ve tüm bunlar, en yüksek veri güvenliği standartlarını korurken gerçekleştiriliyor.

Huawei cihazları için resmi uygulama dağıtım platformu olan ve mobil cihazlar için gerçek bir olasılıklar hazinesi olan AppGallery, eğlenceden eğitime ve ticarete kadar tüm tüketici ihtiyaçlarını kapsayan 18 uygulama kategorisi sunuyor. İstenilen içerik için arama sürecini kısaltmak ve uygulama indirmeyi kolaylaştırmak için artık Petal Search de kullanıcıların en büyük yardımcısı oluyor. Petal Search, sıradan bir internet aramasının çok ötesine geçiyor, her kategori ve aramaya özel sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Herhangi bir internet sitesini ziyaret etmeden müzik dinleyebilir, otel rezervasyonu yapabilir, sadece bir anahtar kelime yazarak ilgili tüm haberleri okuyabilir hatta isterseniz haberi hangi kaynaktan okumak istediğinizi bile seçebilirsiniz. Ve tüm bunlar, yenilikçi, çeşitli ve güvenli bir arama deneyimi sağlamak için en yüksek sektör standartlarını karşılamak üzere Qwant ve Yandex dahil olmak üzere küresel ve Avrupalı arama motoru liderleriyle ortaklaşa oluşturuldu.

AppGallery, bir sonraki favori uygulamalarınızı ve oyunlarınızı keşfetmek için mükemmel bir yer. Yalnızca AppGallery kullanıcıları için özel içeriğin ve ücretsiz hoş geldiniz hediyelerinin, özel oyun içi etkinliklerin, yarışmaların, ödül çekilişlerinin ve ödüllerin keyfini çıkarın. Boş zamanınızı oyun oynamak, egzersiz yapmak, alışveriş yapmak veya başka bir şekilde geçirmekten hoşlanıyorsanız, AppGallery size tüm olanakları sunuyor.

Kullanıcı güvenliği her zaman birinci planda

Kullanıcıların güvenle uygulama indirmesini sağlayan özelliklerden biri, dünya çapında 6 bölgesel merkez ve 15 veri merkezinde yerel veri depolaması kuran Huawei Mobil Servisleridir. Yerelleştirilmiş hizmet dağıtım politikasına uygun olarak kişisel bilgiler şifrelenir ve kullanıcının ait olduğu bölgede saklanır. Ayrıca, hassas kişisel veriler yalnızca cihazda işlenir ve Huawei kullanıcıları kişisel verileri üzerinde tam kontrole sahiptir.

AppGallery ile güvenli dijital deneyim

Güvenlik bağlamında, geliştiricinin gerçek isim doğrulaması, dört aşamalı inceleme süreci, indirme ve yükleme koruması, güvenli uygulama operasyonu için bir önleme mekanizması dahil olmak üzere tam döngü güvenlik ve koruma sistemi ile AppGallery’den de bahsetmek gerekir. Kullanıcılara yalnızca kaliteli ve güvenli bir deneyim sağlamak için, tüm uygulamalar, AppGallery’de izin verilmeden önce kapsamlı bir şekilde kontrol edilir. Bu gizlilik kontrolü, güvenlik açıkları, kötü niyetli davranış tespiti ve manuel gerçek isim güvenlik kontrolünü içerir.

Dahası, Huawei AppGallery küresel olarak bir yaş derecelendirme sistemi uyguladı. Reşit olmayan kullanıcılar için güvenli ve sağlıklı bir uygulama ortamı sağlamak için yaşa uygun olmayan içeriği kullanıcı ayarlarına göre akıllıca engeller.

Huawei Petal Search tarafından en yüksek gizlilik standartları

Huawei’nin Petal Search arama motoru, donanım tabanlı güvenlik ve gizlilik teknolojilerinin en iyilerini, Avrupa’nın önde gelen “gizlilik tasarımlı” arama motorları tarafından belirlenen benzersiz gizlilik standartlarıyla bir araya getiriyor.

Huawei Petal Search, her zaman tüm arama sonuçlarının kaynak kökenini listeler, kullanıcılara seçenek ve esneklik sağlar böylece kullanıcılara mevcut uygulama ve içerik için tam şeffaflık getirir. Ayrıca, AppGallery tamamen Petal Search widget’ına entegre edilmiştir ve AppGallery’de halihazırda mevcut olan tüm uygulamalar yeni araçtaki herhangi bir aramanın en üstünde görünür.

Daha detaylı bilgi için: https://consumer.huawei.com/tr/mobileservices/search/