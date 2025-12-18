ASUS ProArt Display 6K PA32QCV

Advertorial

İçerik üreticileri için tasarlanan profesyonel seviye 6K (6016×3384) Thunderbolt 4 monitör, Delta E<2 renk doğruluğu ve %98 DCI-P3 renk gamı sunuyor.

ASUS, içerik üreticileri için tasarlanan profesyonel seviye 32 inç 6K (6016 x 3384) ekrana sahip ProArt Display PA32QCV modelinin satışa çıktığını duyurdu. PA32QCV, Delta E<2 renk doğruluğu, %98 DCI-P3 gamı ve inç başına 218 piksel (ppi) yoğunluğu ile çarpıcı görseller sunuyor. Her ekran, fabrikada tek tek kalibre edilip Calman Verified sertifikası ile doğrulandı; bu sayede renk kritik işlerde olağanüstü ve tutarlı doğruluk sağlanıyor.

PA32QCV ayrıca macOS kullanıcıları için yeni M Model-P3 renk ön ayarı sunuyor; bu sayede ProArt Display renkleri macOS cihazlarıyla uyumlu hale geliyor. Bunun yanı sıra, artık macOS için kullanılabilen ASUS DisplayWidget Center, tüm ProArt ekranları için kolay kontrol imkanı tanıyor. Monitörde ayrıca dahili Auto KVM özelliği bulunuyor; bu sayede tek bir klavye ve fare ile iki dizüstü ya da PC arasında zahmetsiz geçiş yapılabiliyor. Kapsamlı bağlantı seçenekleri arasında çift Thunderbolt™ 4 (96 watt Güç Dağıtımı), DisplayPort™, HDMI® ve USB hub yer alıyor.

Üstün 6K HDR Görseller

PA32QCV’nin 6K HDR (6016×3384) paneli, 218 ppi piksel yoğunluğuna sahip — bu da 32 inç FHD bir ekrana göre 3,1 kat daha fazla yoğunluk anlamına geliyor. Yüksek piksel yoğunluğu sayesinde metinler keskin ve okunması kolay hale gelirken, artırılmış görsel netlik detaylı projeler üzerinde çalışan yaratıcılar için büyük avantaj sağlıyor. HDR10 ve VESA DisplayHDR™ 600 uyumluluğu, en parlak beyazlar ve en koyu siyah tonlarıyla olağanüstü kontrast sunarak sanatçıların vizyonlarını gerçeğe dönüştürmesine yardımcı oluyor. PA32QCV, aynı boyuttaki 4K bir monitörden %145 daha fazla çalışma alanı sunuyor. Bu da yaratıcıların içeriklerini daha kolay yönetebilmesine olanak tanıyor.

Mac kullanıcıları için ideal

ProArt Display 6K PA32QCV, profesyonel performansı şık tasarım ve Mac uyumluluğu ile birleştiriyor. Canlı renkleri ve çok yönlü bağlantı seçenekleriyle, yüksek renk doğruluğu ve üst düzey verimlilik arayan Mac kullanıcıları için ideal. Yüksek piksel yoğunluğu, geniş alanda olağanüstü netlik sunarken yeni M Model-P3 ön ayarı ProArt renklerini macOS cihazlarıyla hizalıyor. Ayrıca macOS için ASUS DisplayWidget Center sayesinde parlaklık, kontrast, renk sıcaklığı gibi ayarları doğrudan fareyle değiştirmek mümkün. PA32QCV, MacBook ile kusursuz çalışıyor ve hatta MacBook’un parlaklık tuşlarıyla doğrudan monitör parlaklığı kontrol edilebiliyor.

Üstün renk doğruluğu

ProArt Display PA32QCV, %98 DCI-P3 ve %100 sRGB renk kapsamına sahip. Ayrıca 10-bit renk derinliği sayesinde ekranda 1,07 milyardan fazla rengi gösterebiliyor ve fotoğraflardaki en ince detayları dahi ortaya çıkarıyor.

Profesyonel yaratıcılar, çalışmalarının tam istedikleri gibi görünmesi için renk doğruluğuna güveniyor. Bu nedenle her ProArt ekran fabrikada tek tek kalibre ediliyor, Calman Verified standartlarını karşılıyor ve Delta E<2 doğruluğu sağlıyor.

PA32QCV ayrıca ASUS Light Sync teknolojisiyle donatıldı. İki sensör, olağanüstü parlak görseller ve doğru renk sıcaklığı sağlıyor:

Arka aydınlatma sensörü , açılışta ekranı otomatik olarak parlatarak güvenilir renk performansı sağlıyor.

Ortam ışığı sensörü, bulunduğunuz ortama göre renk gamını otomatik ayarlıyor.

Buna ek olarak, PA32QCV LuxPixel™ teknolojisine sahip. LuxPixel, kağıt benzeri ekran etkisi yaratan yansıma önleyici (AGLR) kaplama ile donatıldı. Geleneksel mat panellerin aksine, yansımaları en aza indirerek yalnızca doğru renklerin ve keskin detayların görülmesini sağlıyor.

Üst düzey verimlilik

Dahili Auto KVM, kullanıcıların tek bir klavye ve fare ile iki cihaz arasında kolayca geçiş yapmasını sağlıyor.

Çift Thunderbolt 4 portu ise süper hızlı veri transferleri, DisplayPort bağlantısı ve tek kabloyla 96 watt Güç Dağıtımı sunuyor. PA32QCV ayrıca USB hub işlevi görüyor; monitöre bağlı cihazlar diğer çevre birimlerine erişebiliyor.

Thunderbolt 4’e ek olarak, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 DSC, USB Type-A ve ek bir USB-C downstream portu dahil olmak üzere çok sayıda bağlantı seçeneği mevcut. Ayrıca kulaklıklar için passthrough girişi de bulunuyor.

Ücretsiz Adobe Creative Cloud aboneliği

ASUS, Adobe ile iş birliği yaparak yaratıcı süreçleri desteklemek için Adobe Creative Cloud® uygulama ve hizmet paketini kullanıcılara sunuyor. Belirli bölgelerde, uygun ASUS ürünlerini satın alan müşteriler, üç aylık veya bir aylık Adobe Creative Cloud, Adobe Substance 3D ve Adobe Acrobat aboneliğini ücretsiz olarak edinebilecek. Bu abonelik yeni veya mevcut bir hesaba uygulanabiliyor ve kayıt sitesi üzerinden kullanılabiliyor.

5 Yıl Garanti

ASUS ProArt serisi monitörler, satın alındıktan sonra 5 yıla çıkarılabilen uzun bir garanti süresine sahiptir. ProArt serisi monitörlerinin 3 yıllık garanti süresini 5 yıla yükselten ASUS, bu sayede kullanıcıların ekipmanlarına uzun süre güven duyarak çalışmalarını amaçlıyor. Kullanıcılar, ürünü satın aldıktan sonra ilgili ASUS web sayfası üzerinden ürünlerini kaydederek ek garanti sürelerini hızlıca tanımlayabiliyor.

ASUS ProArt Display 6K PA32QCV hakkında detaylı bilgiyi web sitesinden alabilirsiniz:

https://tr.asus.click/dhrd7d