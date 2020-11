İnceleme: Sandmarc Makro Lens

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Geçtiğimiz günlerde Sandmarc markasının Film Rig adlı ürününü incelemiştik. Şimdi de aynı firmanın iPhone için ürettiği Makro lensini inceledik. Sandmarc markasının Türkiye Distribütörü olan Nar Teknoloji web sitesinde firmanın diğer aksesuarlarını da inceleyebilirsiniz.

Sandmarc, iPhone modelleri için anamorfik, balıkgözü, geniş açı, makro ve telefoto lensler üretiyor. Bu sayımızda incelediğimiz ürün biraz önce de söylediğim gibi “Makro lens” oldu. Pek çok akıllı telefon üreticisi makro çekim özelliğini kamera moduna ekleseler de çekim kaliteleri, keskinlik ve çözünürlük açısından bazı sıkıntılar yaşandığı biliniyor. Özellikle yeni akıllı telefon modellerine 2MP’lik, biraz da göstermelik bir makro lens ekleniyor. Bu kadar düşük bir çözünürlük değeri ne işe yarar bilinmez! Bu yüzden biz de özellikle akıllı telefona dışarıdan eklenen Makro lens performansını merak ettik açıkçası. İncelediğimiz Makro lens farklı iPhone modelleri ile uyumlu… iPhone XS/XS Max, XR, 8 Plus/7 Plus, 8/7, 11, 11 Pro ve 11 Pro Max modelleri için farklı kutu seçenekleri ile satışa sunuluyor. Bizim kullandığımız iPhone modeli “11 Pro” oldu. Kutu içerisinden Makro lens, seçtiğiniz modelin telefon kılıfı, klips mandalı, lens kılıfı, ön/arka lens kapağı çıkıyor.

Makro lensi isterseniz kutu içerisinden çıkan sağlam ve şık telefon kılıfı ile ya da klips mandal yardımıyla kullanabilirsiniz. Her ikisini test ettikten sonra kutudan çıkan telefon kılıfı ile kullanmanın çok daha uygun olduğuna karar verdik. Mandal yardımı ile cep telefonuna takılırken tam oturmama, kayma gibi sorunlar meydana gelebiliyor. Bunlar da çekilen görüntülerde istenmeyen netsizlikler meydana getiriyor. Makro lens, kutudan çıkan kılıfa vidalanarak takıldığı için çok daha stabil duruyor. Bu nedenle yanlışlıkla yerinden çıkma, kayma ve oynama olmuyor. Makro çekimlerde en ufak bir titreşim ya da oynama çektiğimiz görüntünün netsiz çıkmasına neden olabiliyor.

iPhone 11 Pro ile kullandığımız Makro lens sayesinde, normalde dikkat etmediğimiz pek çok detay bir hayli ilginç görüntülenebiliyor. Lens, çekim esnasında direkt akıllı telefon kameramızın önüne yerleştirildiği için herhangi bir çözünürlük kaybı da yaşanmıyor.

Sandmarc, akıllı telefonlar için geliştirdiği lens ailesinde birinci sınıf özel kaplamalara sahip optikler kullanıyor. İncelediğimiz bu Makro lenste de en kaliteli cam elemanları kullanılarak istenmeyen deformasyonlar ortadan kaldırılmış ve keskin görüntüler elde edilmesi sağlanmış.

Makro lens, 25mm odak uzaklığı, 10x büyütme ile hassas ayrıntıları bile yakalamamıza olanak tanıyor. Lensin ağırlığı 25.4 gram, yüksekliği 15mm ve çapı ise 38mm.

Sonuç olarak şunu söyleyebilirim, gerçekten de yaptığımız çekimlerde bizi şaşırtan keskin ve canlı görüntüler elde ettik. İnceleme çekimlerinde uzun süre her gördüğümüz nesnenin detaylarını çektik diyebilirim. Burada da çekimlerimizden bazı örnekleri görebilirsiniz. Bu Makro lens yardımıyla herkesin her zaman yanında taşıdığı cep telefonu ile kolayca böylesine özel makro çekimler yapabilmesi ise bizden oldukça yüksek bir not aldı.