İnceleme: Kingston Canvas React Plus Hafıza Kartı

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Kullandığımız fotoğraf makinelerinin çözünürlük değerleri arttıkça en önemli sorunlardan biri de bu yeni makinelere uyumlu hafıza kartlarını seçmek oldu. 4K/8K video ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekiyorsanız sizi yarı yolda bırakmayacak, güvenilir bir hafıza kartı edinmeniz gerekiyor. Biz de uzun zamandır seyahatlerimizde kullandığımız Kingston markasının en yeni hafıza kartı serilerinden Canvas React Plus SD ve microSD kartlarını inceledik. Yeni SD ve microSD kart serisi, Kingston’un ilk UHS-2 kartları olma özelliğini de taşıyor.

İncelediğimiz bu yeni kartlar, kutu içeriğinde verilen MobileLite Plus UHS-II Okuyucu ile birlikte geliyor. Böylece bilgisayara aktarmak için her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz küçük ve hızlı bir kart okuyucuya da sahip oluyorsunuz. Kingston Canvas React Plus SD ve microSD kartlar, 4K/8K video ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çeken en yeni makinelerle çalışacak şekilde tasarlanmış, yüksek performans, hız ve dayanıklılık sunuyor.

Profesyonel kullanımı destekleyen yüksek hızlar

Test ettiğimiz SD kart, 300MB/s’ye varan aktarım hızları ve 260MB/s’ye varan kayıt hızları ile kreatif sektörde çalışan profesyoneller için ideal bir seçim… Canvas React Plus SD en yeni UHS-II standartlarını, gelişmiş U3 (UHS Speed Class 3) ve V90 (Video Speed Class 90) hız sınıflarını karşılayan tasarıma sahip. Canvas React Plus SD hafıza kartı, 260MB/s’ye varan kayıt hızları ile seri mod çekimlerinde de sizi yarı yolda bırakmayacak bir ürün. Yaptığımız testlerde de kare kaybı yaşamadan 4K video kaydı ve yüksek hızda fotoğraf çekimleri yaptık. Özellikle hareketli konuların ve özel anların fotoğraflarını çekiyorsanız seri modda yapacağınız çekimlerde kullandığınız hafıza kartının makinenizin özelliklerine uygun olması gerekir. Bu tür durumlarda düşük hızda kayıt yapan bir kart kullanırsanız yaptığınız seri çekimleri kaydedemeyecek ve sizi gereksiz yere bekletecektir. Sonucunda da özel anların kaçmasına sebep olacaktır. O yüzden elinizde gelişmiş bir aynasız ya da DSLR fotoğraf makinesi varsa ve 4K video ya da seri modda fotoğraf çekiyorsanız kullandığınız hafıza kartının özelliklerini mutlaka dikkatle inceleyin.

Yüksek Depolama Kapasitesi

Yaptığımız testlerde, profesyonel fotoğrafçılar ve dijital film yapımcıları için gelişmiş performans sunan yeni Canvas React Plus SD kartın 256GB’lık modelini kullandık. Yüksek hızın yanı sıra yüksek kapasiteleri de güvenilir bir şekilde profesyonel kullanıcılara sunan Kingston bu kart serisini 32GB-64GB-128GB-256GB kapasiteli olarak satışa sunuyor.

Canvas React Plus microSD

Kingston Canvas React Plus microSD kart, en yeni UHS-II standartlarını, gelişmiş U3 ve V90 hız sınıflarını karşılayan tasarımıyla, yeni drone’lar, aksiyon kameralar ve Android akıllı telefonlar ile uyumlu. Canvas React Plus microSD kart, post-prodüksiyon iş akışını iyileştirmek ve verimliliği artırmak için 285 MB/s’ye varan aktarım hızına sahip Kingston MobileLite Plus microSD okuyucu ve cihaz uyumluluğunu artırmak için bir UHS-I SD Adaptör ile birlikte geliyor. Canvas React Plus microSD kart, 285 MB/s okuma ve 165MB/s yazma hızına sahip. Bu yeni microSD kartı da yeni drone modellerinde ve aksiyon kameralarda kullandık. Çekim ve aktarım işlemlerini yine hızlı ve güvenli bir şekilde tamamladı.

MobileLite Plus UHS-II Kart Okuyucu

Canvas React Plus SD ve microSD kart kitleri ile birlikte verilen MobileLite Plus UHS-II Kart Okuyucu, düşük hızlar ya da kayıp karelerle karşılaşmadan yaratıcılığınızı gösterirken aynı zamanda iş akışınızı hızlandırıp, verimliliğinizi artırabileceğiniz bir ürün. 300MB/s’ye varan aktarım hızları ile post-prodüksiyon sürecinizi geliştirebilir, yüksek çözünürlüklü çekim yaparken ağır iş yüklerinin üstesinden gelebilirsiniz.