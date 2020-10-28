Fotoğrafseverlere Gökyüzünde “Mavi Dolunay” Şöleni

31 Ekim Cumartesi gecesi gökyüzünde nadir görünen doğa olaylarından biri gerçekleşecek. Normalde her ay bir kez meydana gelen dolunay, 2020 yılında 13 kez gerçekleşerek Ekim ayında ikinci kez ortaya çıkacak ve herkes “Mavi Dolunay”a tanık olacak. Aynı ay içinde iki defa dolunay görülmesi anlamına gelen “Mavi Dolunay” amatör veya profesyonel fark etmeksizin tüm fotoğraf tutkunlarına görsel bir şölen yaşatacak. Bu dolunayın heyecan veren bir başka özelliği de 1944 yılından bu yana ilk defa dünyanın her yerinden gözlemlenebilmesi olacak. Canon marka elçisi ve dünyaca ünlü doğa fotoğrafçısı Andrew Fusek Peters, çok nadir gerçekleşen Mavi Dolunay gecesinde göz alıcı fotoğraflara imza atmak isteyen tüm fotoğraf tutkunlarına altın değerinde ipuçları sunuyor.

Gökyüzü, bu ay “Mavi Dolunay”ın ihtişamına sahne oluyor. 31 Ekim Cumartesi gecesi meydana gelecek dolunay, aynı ay içinde ikinci kez dolunay gerçekleşmesi ile ortaya çıkan nadir bir gökyüzü olayı olan “Mavi Dolunay” olarak adlandırılıyor. Bu dolunay, ayrıca 1944’ten beri dünyanın her yerinden görülebilen ilk dolunay olması özelliğiyle de fotoğraf severlere muhteşem kareler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Canon marka elçisi ve doğa fotoğrafçısı Andrew Fusek Peters, yaratıcılıklarına meydan okumak isteyen fotoğrafçılara bu olağanüstü anın en iyi şekilde görüntülenebilmesi için ipuçlarını paylaşıyor.

Doğru Yerde Doğru Zamanda Deklanşöre Basın

İlk olarak ayın nerede ve ne zaman yükseleceğini bilmelisiniz. Eskiden bu hesaplamaları yapmak bir hayli zor ve zahmetliydi fakat günümüzde bu iş için belirli yazılımları kullanabilirsiniz. Dış mekan ve manzara fotoğrafçıları için bir ışık görselleştirme aracı olan The Photographer’s Ephemeris 3D programı bu konuda size yardımcı olabilir. Bu program sayesinde 50 metrelik bir alan içerisinde plan yapabilir, ayın yükseliş zamanını da öğrenerek evinizden çok uzaklaşmadan çekim yapabilirsiniz.

Hikayenizi Hayal Edin

“Mavi Dolunay”ı daha geniş bir hikayenin bir parçası olarak fotoğraflamayı tercih edebilirsiniz. Bu sayede çokça gördüğümüz yakın plan ay çekimlerinden daha yaratıcı bir içerik ortaya çıkartılabilir. Bu konudaki en önemli ipucu ise hem “Mavi Dolunay”ı hem de ön planı tüm ihtişamıyla göstermek adına çekim yaparken RAW formatının kullanılması olabilir.

Yaratıcı İçgüdünüzün Peşinden Gidin

Doğa çekimlerinde hız ve doğru karar verme çok önemlidir. Bu sebeple bu tarz çekimlerde gerçekçi düşünmeli ve hareket etmelisiniz. Bunu bir örnekle açıklayan fotoğraf sanatçısı Andrew Fusek Peters: “2016 yılında The Times’in ön sayfasında kullanılan “Süper Ay” fotoğrafımı neredeyse çekemiyordum. Çekimi bıraktım ve eve dönüyordum. Eve dönüş yolunda aniden Shropshire’daki Stretton Kilisesi’ne doğru giderken bulutların açık olduğunu gördüm. Ay, Üç Parmak Kayası adlı volkanik bir yapı olduğunu bildiğim şeyin hemen arkasındaydı. ‘İşte bu!’ diye düşündüm. Canon EOS 7D Mark II, Canon EF 500mm f / 4L IS II USM lens ve 1600 mm’lik Canon Extender 2x III ekipmanlarından oluşan kitim sayesinde iyi bir görüntüye ulaşabileceğimi biliyordum. Bir çiti tripod olarak kullandım ve arka arkaya 3 görüntü çektim. Odak noktamı önceden belirlediğim için ilk çekimim asıl görselim oldu” dedi.

Her Şey Sizin “Elinizde”

Özellikle bu tarz çekimlerde tripod kullanmaktan kaçının. Çünkü çok hızlı tepki verebilmeniz ve konumunuzu değiştirebilmeniz gerekebilir. Böylece ayı çerçevede tam olarak istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Ayrıca çekim için fazla zaman da olmayacak çünkü çekim yapacağınız ışık, günün son ışığı olan alacakaranlık ışığı… Eğer büyük bir telefoto lens ve uzatıcı kullanıyorsanız hızlı tepki verebilmek adına dizinizi bir tripod olarak kullanmanız işinize yarayabilir. Bu çekimde odak noktanız “Mavi Dolunay” olacağı için enstantane hızı ve ISO’yu oldukça düşük tutabilirsiniz.

Doğru Görüntüleme Kiti Kullanın

“Mavi Dolunay”ı pozlarken hikayenizde yakalayabileceğiniz manzara detayının miktarı kullanacağınız kameranın kalitesine bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Uygun bir makine kullanmak, odaklanma ve gölge detaylandırma konularında yararınıza olacaktır. Eğer büyük bir ay fotoğrafı istiyorsanız büyük lensler kullanmalısınız.

Sürece Güvenin

RAW resminizi aldıktan sonra, ay hala oldukça yuvarlak ve şişik görünecek. Ayrıntıları ortaya çıkarmak için vurgulara, beyazlara ve gölgelere ve son olarak radyal filtrelere dikkat edin. Ön planınız için ise gölgeler ve dereceli filtrelerle çalışmak iyi bir fikir olabilir.

Andrew Fusek Peters’ten ay fotoğrafı çekmekle ilgili daha fazla ipucu almak için aşağıdaki Canon web sitesini ziyaret edebilirsiniz: https://www.canon-europe.com/pro/stories/moon-photography-tips/