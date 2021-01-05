Olympus için köklü değişim başlıyor!

Olympus’un yeni şirketi “OM Digital Solutions Corporation” şirket ünvanı ile faaliyete geçtiğini duyurdu.

Yeni şirket, yönetim, Ar-Ge, üretim ve satış departmanlarının bir arada çalıştığı yeni bir yönetim sistemi altında, müşterilere destek hizmetleri sunmaya devam ederken, hizmetleri daha da iyileştirmek, OM-D, PEN ve Zuiko dahil olmak üzere yeni ürünler geliştirmek ve ürün yelpazesini geliştirmek için çaba gösterecek.

Başkan Temsilcisi Shigemi Sugimoto’nun Mesajı:

“1 Ocak 2021’de OM Digital Solutions Corporation olarak ilerliyoruz. Son yıllarda pazardaki değişikliklere cevaben dijitalleşme hamleleri hızlanmış ve birçok alanda yeni teknolojik gelişmeler yaşanmaktadır. Aynı zamanda değer duygusu da kritiktir ve şu anda gerçekten aranan şeyin tatmin edici bir yaşam olduğuna inanıyoruz.

Olympus Corporation’ın Görüntüleme Bölümü olarak faaliyetimiz sırasında kameralar, ses kayıt cihazları ve dürbün gibi ürünlerle topluma katkıda bulunduk. Özellikle kamera işinde, ürünleri geliştirirken orijinal fikirleri kullandık. Film çağında, OM serisi 35 mm SLR kameraların benzeri görülmemiş kompakt, hafif tasarımını geliştirmeyi başardık. Dijital çağda bu tutku ve geliştirme felsefesini miras aldık ve aynasız OM-D serisi aracılığıyla Micro Four Thirds standardına ve kompakt, hafif bir tasarıma öncülük ettik. Ek olarak, yüksek optik performansa sahip lens grupları,

birinci sınıf görüntü sabitleme ve Yüksek Çözünürlüklü Çekim işlevi dahil olmak üzere, her yerdeki fotoğrafçılara yüksek çözünürlüklü görüntüleme sağlayan çeşitli son teknoloji teknolojileri geliştirdik.

Bu işi destekleyen, üretim yeteneklerimizdir. Bu, ileriye dönük anlayış, zorlu bir ruh ve üretim tesisimizle yakın ilişkiler yoluyla başarılmıştır. Miras kalan üretim yeteneklerimizi en son dijital teknolojilerle birleştirirken, kameralar, ses kayıt cihazları ve dürbünler gibi mevcut iş alanlarında yenilikçi ürünler piyasaya sürmeye devam edecek ve piyasadaki ürünlerin mevcut sınırların ötesine geçen yeni çözümler sunacağız.

Bu yeni şirketin lansmanı, daha odaklı ve esnek bir organizasyon yapısını bir araya getiriyor. İlerlerken bu, yeni iş fırsatlarını keşfetme özgürlüğüne izin verecek ve topluma her zamankinden daha fazla tutkuyla katkıda bulunmamızı sağlayacak.”

Şirket adının arkasındaki düşünceler

Firma tarafından yapılan yazılı açıklamada şirket adı hakkında şunlar söyleniyor: “Şirket adının arkasında iki temel ilke vardır, “OM Digital Solutions”. “OM” efsanedir, tarihin bir parçasıdır ve kimliğimizi ifade eder. 1970’lerde, Olympus OM Sistemi karşılaşılan üç engeli aşmak için geliştirildi O zamanki SLR kameralar: büyük boyutları, ağır ağırlıkları ve deklanşörün neden olduğu yüksek ses ve şok Olympus, en yüksek performans seviyesini korurken kameraları daha kompakt ve hafif hale getirerek şok sesini azaltmayı başardı.

Olympus, kameranın elinize rahatça oturmasını sağlamak için büyük ölçüde boyut ve ağırlık azaltma peşinde koştu ve bunu tasarım ve üretime yönelik tavizsiz tutumu sayesinde başardı. Şirket ismindeki “OM” harfleri, her zaman zor durumlara meydan okuyan ve yeni ürünler ve teknolojiler geliştirme duruşunu somutlaştırır. Günümüzde “OM”, “OM-D” olarak yeniden doğdu ve önde gelen aynasız kamera olarak görüntüleme markamıza liderlik ediyor. Daha sonra, “Dijital Çözümler” kurumsal duruşumuzu ve dijital alana meydan okumanın geleceğine yönelik kararlılığımızı birleştiriyor; amacımız hem dikkatle geliştirilmiş görüntülemeyle ilgili işler hem de sınırları genişletmek.

Pazar taleplerini karşılayan ve aşan ürünler üretmekten gurur duyuyoruz. OM Digital Solutions Corporation, önyargılı kavramlara meydan okuyan ve profesyoneller ve tüketiciler için çözümler sunarak daha dolu, daha zengin yaşamlar sürmelerine olanak tanıyan son teknoloji ürünü bir işletmedir.”

https://om-digitalsolutions.com/