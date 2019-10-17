Olympus OM-D E-M5 Mark III

Şirketin kuruluşunun 100. yıldönümünden yalnızca birkaç gün sonra Olympus, uzun zamandır beklenen OM-D E-M5 Mark III’ün piyasaya sürülmesiyle en popüler kamera modellerinden birinin bir sonraki bölümüne başlıyor. Olympus’un gelişmiş görüntüleme teknolojilerinin çoğunu kompakt ve hafif bir gövdeye getiren kamera, fotoğraf tutkunları ve yarı profesyoneller için iddialı bir seçim olacak şekilde tasarlandı.

OM-D E-M5 Mark III’ün öne çıkan temel özellikleri ise şöyle: 20MP’lik Four Thirds (17.4x13mm) CMOS sensör, TruePic VIII görüntü işlemcisi, 200-25600 ISO aralığı, sensör hareketli 5 eksenli görüntü sabitleyici, 121 AF noktası, 3” TFT LCD (1040K), yüksek çözünürlüklü parlak EVF, 60sn-1/8000sn enstantane hızı, elektronik 1/32000sn enstantane hızı, 30fps çekim hızı, USB’den direkt şarj imkanı, MPEG-4 ve H.264 video çekim formatları, 4K 30p video kaydı, stereo mikrofon, dahili Wi-Fi ve Bluetooth, yaklaşık 310 kare pil ömrü, 414 gram gövde ağırlığı…

E-M5 Mark III, yüksek görüntü kalitesi ve fotoğrafçılar ve film yapımcıları için çok çeşitli yaratıcı seçenekler sunmak için çok yönlü çekim özellikleri ile birlikte hava şartlarına dayanıklı bir yapı, yüksek performanslı otomatik netleme özellikleri ve güçlü bir görüntü sabitleme sistemine sahip.

Ultra küçük, hava geçirmez bir gövdede gelişmiş görüntüleme teknolojisi, her ortamda yüksek görüntü kalitesi sağlar. OM-D E-M5 Mark III’teki tüm parçalar mümkün olan en küçük gövdeyi sağlama çabasıyla minyatürleştirilmiştir. Sınıfının en kompakt ve hafif kameralarından biri olan E-M5 Mark III, büyük çaplı standart zoom lens ile eşleştirildiğinde bile her yolculukta kolayca taşınabilir.

Kamera gövdesi toz, su sıçramasına ve donmaya karşı dayanıklıdır, böylece kullanıcılar hava koşulları hakkında endişelenmeden çekim sonuçlarına odaklanabilirler. Olympus’un ünlü SSWF (Süper Sonik Dalga Filtresi) sensör temizleme teknolojisi, fotoğraf makinesini açarken görüntü sensörü filtresini saniyede 30.000 kez titreştirerek fotoğraflara veya videolara neden olabilecek toz ve kir miktarını büyük ölçüde azaltır.

OM-D E-M5 Mark III gövdesinin ikonik tasarımı orijinal OM-D’yi andırıyor ve kamera üzerinde daha sağlam bir tutuş sağlamak için genişletilmiş bir tutuş ile arkaya başparmak destekleri eklenerek çalıştırılabilirlik için daha da geliştirilmiştir.

Daha fazla odaklanma özgürlüğü için 121 adet çapraz tip AF noktaya sahip yüksek hızlı, yüksek hassasiyetli otomatik odaklama OM-D E-M5 Mark III, farklı tek ve grup hedef seçeneklerine sahip Olympus’un ünlü 121 noktalı tüm çapraz tip On-chip On-Faz Faz Tespit otofokus (AF) sistemi ile donatılmıştır. AF’nin geniş bir çerçevede kullanılmasının faydaları, OM-D E-M1 Mark II profesyonel modelinin kullanıcılarını çoktan memnun etti. DSLR fotoğraf makinelerinde otomatik netlemenin aksine, hızlı bir lens kullanırken AF hassasiyetinde bir bozulma yoktur. E-M5 Mark III, konudaki desenlerden bağımsız olarak tüm M.Zuiko lenslerin maksimum diyafram ayarından odaklanan yüksek hassasiyetli ve yüksek hızlı bir odak sunar. Algoritma, önceki modellere göre daha da geliştirildi ve yakın ve uzak nesneler ile karışık perspektif sahnelerde bile odağın beklenmedik bir şekilde zıplamalarına engel oluyor.