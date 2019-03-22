lifebox’tan PhotoPicks özelliği…

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lifebox’ın sunduğu PhotoPicks özelliğiyle uygulamaya yüklenilen fotoğraflar puanlanacak ve hangi fotoğrafın daha fazla etkileşim yaratabileceğine dair öneri alınabilecek.

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Turkcell’in 10 milyondan fazla indirilen bulut depolama servisi lifebox, Türkiye’den doğarak dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarına; güvenli rehber yedekleme, yüz ve obje tanıma, tekrarlayan fotoğraflar için telefon hafızasında yer açma, otomatik hikayeler yaratma gibi özelliklerle güvenli ve sadeleştirilmiş bir bulut deneyimi sunuyor. Dünya standartlarının üzerinde hizmet veren uygulama ile kullanıcılar fotoğraf arşivlerini parmak izi veya şifre ile koruyarak çok daha güvenli arşivleme deneyimi yaşayabiliyor.

photopick - lifebox’tan PhotoPicks özelliği…

Türkiye’nin verisi Türkiye’de düşüncesinden hareketle geliştirilen Turkcell’in, yüzde yüz yerli, kişisel bulut depolama servisi lifebox, şimdi de sosyal medyada yapacağımız paylaşımlar konusunda tavsiyeler vererek daha aktif bir sosyal medya deneyimi vaat ediyor. Bilindiği üzere Türkiye’de 33 milyon aktif kullanıcısı bulunan Instagram’ı kullanırken en sık karşılaştığımız duygu durumu “kararsızlık” oluyor. Hangi fotoğraf paylaşıldığında daha fazla etkileşim ve beğeni alacağı sorusu sıklıkla Instagram kullanıcılarının aklını meşgul ediyor ve kararsız kalmasına neden oluyor. lifebox’ın sunduğu PhotoPicks özelliğiyle uygulamaya yüklenilen fotoğraflar puanlanacak ve hangi fotoğrafın daha fazla etkileşim yaratabileceğine dair öneri alınabilecek. Böylelikle otomatik yedekleme, yüz ve obje tanıma ve fotoğrafları akıllı albümlere göre klasörleme gibi özellikleriyle kullanıcılarına daha iyi bir depolama deneyimi sunan lifebox, kullanıcılarını kararsızlıktan da kurtaracak.

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