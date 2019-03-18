Tokina opera serisinden yeni bir geniş açı zoom objektif duyurdu. 16-28mm f/2.8 FF objektif, yüksek çözünürlüklü DSLR makinelerin tüm gereksinimlerini karşılayabilecek teknik özelliklere sahip.

Tokina’nın AT-X 16-28mm f/2.8 PRO FX lensinin iyi bilinen odak uzaklığı ile diyafram açıklığından ilham alan Tokina opera 16-28mm f/2.8 FF, daha önce pazara sunulan opera 50mm f/1.4 FF ile aynı konseptte geliştirilmiş ve fotoğrafçılara profesyonel fotoğraflar için çağdaş bir araç sunmakta. Süper geniş açı, yüksek kontrast ve hassas bokeh render yeteneği; bu lensi manzara, iç mimari, belgesel, çevresel portre ve gece gökyüzü fotoğrafçılığında uzmanlaşmış fotoğrafçılar için cazip hale getirmekte.

Üstün Optik Performans

Yeni Tokina opera 16-28mm f/2.8 FF 15 eleman ve 13 gruptan oluşan kompleks bir optik tasarıma sahip ve bu merceklerden 3 adedi asferik. Ampul şekline sahip ön elaman görüntü kaybının azalmasına yardımcı olur. Tokina opera 16-28mm f/2.8 FF 28 mm’de hassas bokeh render olanağı sağlar ve bu lensi diğer süper geniş açı lenslerden ayırır.

Ergonomik Yapı ve Dış Tasarım

Yeni Tokina opera 16-28mm f/2.8 FF, fotoğrafçılara, fotoğraf çekimi esnasında konfor ve güven sağlamak üzere tasarlanmış. Odak halkasının yönsel dönüşü Nikon ve Canon lensler ile uyumludur. Bu lens, “Silent Drive” modülü kullanır ve önceki nesillere göre daha hızlı ve daha sessiz bir odak imkanı sunar. Bu DC motoru, AF hızını ve netliğini arttırmak için yeni bir GMR manyetik AF sensörü ile birlikte çalışır.

Tokina’nın özel Tek Dokunuşla Odak Debriyaj Mekanizması fotoğrafçılara oto fokus ve manuel fokus arasında kolayca geçiş yapabilmelerine olanak sağlar. Fokus halkasını ileriye doğru döndürerek oto fokus ve geriye döndürerek manuel fokus yapılabilir.

Temel Ürün Özellikleri:

Odak Uzaklığı: 16-28mm

Maksimum Diyafram Açıklığı: f/2.8

Minimum Diyafram Açıklığı: f/22

Format: Full Frame

Kaplama: Çoklu katmanlı

Lens Konfigürasyonu: 15-13 (element/grup)

Görüntü Açısı: 107.1° ~ 76.87°

Minimum Odak Uzaklığı:0.28m

Makro Oranı: 1:5.26

Odak Metodu: İç Odak

Diyafram Yaprağı: 9

Ebatlar: 89×133.5mm

Ağırlık: 940 gr

Detaylı bilgi için: www.nartas.com.tr