İnceleme: Epson EcoTank L7180

Epson’un düşük maliyetli EcoTank üçü bir arada serisinde yer alan L7180 modelini inceledik. EcoTank L7180, fotoğraf ve çift taraflı belge baskısını A3 boyutunda yapabiliyor.

Epson EcoTank L7180, hem ofis hem de ev ortamında kullanılabilecek, düşük maliyetli baskılar alabileceğiniz çok yönlü bir yazıcı modeli. A3 baskı boyutunu destekleyen bu modelle cep telefonunuzdan da hızlıca baskı almak mümkün.

Düşük maliyetli baskı

Pek çok kullanıcının en büyük dertlerinden birisi, aldıkları yazıcı modellerinin kartuşlarının hem hızlı bitmesi hem de yüksek maliyetli olması. L7180 modeli ise baskı miktarına bağlı olarak size yıllarca mürekkep satın almadan çalışma imkanı sunuyor. Bu durumda da mürekkep maliyetlerinden ciddi bir tasarruf elde edilebiliyor. Bu model 1.500 adet fotoğraf baskısına (10x15cm) yetecek kadar mürekkep ile birlikte geliyor.

Tanklı yazıcılarda mürekkep tank kısmının farklı yerlerde ve hatta dışarıda olduğu modelleri hatırlayacaksınız. L7180 modelinde öne yerleştirilen mürekkep tank bölmesi yazıcının hem kompakt hem de kolay kullanımlı hale gelmesini sağlamış. Pek çok Epson yazıcı modelinde olduğu gibi L7180’de de mürekkep doldurma işlemi zahmetsizce yapılabiliyor. Mürekkep tankları ayrıca sızıntıya karşı koruma sağlayacak şekilde geliştirilmiş. Bir diğer önemli gelişme ise yeni şişeler, sadece doğru renklerin doldurulmasını sağlayan bir mekanizma içeriyor.

Çok yönlü A3 yazıcı

Bu çok yönlü kartuşsuz A3 yazıcı, düşük maliyetle çift taraflı belgeler ve çok sayıda fotoğraf baskısı üretebiliyor. Yazıcının ilk kurulumu oldukça kolay ve zahmetsiz. Mürekkep doldurma işlemini ilk kez yapacaksanız biraz dikkat etmenizde fayda var tabi… Ancak bu modelde zaten herhangi bir karışıklıkla karşılaşmanız da mümkün değil. Yazıcı üzerinde dahili SD kart yuvası bulunuyor. Böylece çektiğiniz fotoğrafları bir bilgisayara gerek kalmadan direkt olarak basabiliyorsunuz. İsterseniz marjsız fotoğraf baskısı da alabilirsiniz.

Siyah fotoğraf mürekkebi ve siyah pigmentli mürekkep içeren bu beş renkli mürekkep sistemi ile fotoğraf baskılarında detay ve ton zenginliği elde etmek mümkün. Tabi iyi bir fotoğraf baskısı için doğru renkleri garanti eden bir monitörle çalışmanızı tavsiye ederiz.

Kolay mobil baskı

L7180 ile akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlardan kolayca baskı alabilirsiniz. Wi-Fi ve Wi-Fi Direct ile Epson iPrint uygulamasını kullanarak yazdırılacak olan dosyaları kolayca seçip, düzenleyip, bastırabilirsiniz. Fotoğraf baskısı almanızı ve tebrik kartları, boyama kitapları ve çok daha fazlasını üretmenizi sağlayan Creative Print uygulamasıyla Facebook fotoğraflarından da en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.

Temel Özellikler: