İnceleme: Intenso 5TB 2.5” Hard Disk

1998 yılında kurulan Intenso, depolama ürünleri sektöründe müşteri ihtiyaçlarına cevap verirken, fiyat/performans oranını da en iyi şekilde kullanmaya çalışıyor. Ülkemizde de piyasaya sunduğu pek çok ürünle tanınan firmanın bu sayımızda 5TB’lık 2.5” harici taşınabilir hard diskini inceledik.

Günümüzde fotoğraf, video, müzik ve diğer kişisel verilerimizin kapladığı alan hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Farkındaysanız işi fotoğraf ve video çekimi olmayan normal kullanıcıların bile artık daha fazla depolama alanına ihtiyaçları oluyor. Durum böyleyken özellikle içerik üreticilerinin sürekli genişleyen bir depolama alanına ihtiyaç duyduklarını ve kolay taşınabilir çözümleri tercih ettiklerini de hemen söyleyebiliriz. Piyasada çok farklı depolama ürünlerinin olduğunu görmüşsünüzdür. Son kullanıcıların en çok tercih ettiği depolama ürünleri ise 2.5” ve 3.5” hard diskler oluyor. 2.5” hard diskler çalışmaları için bir adaptöre ihtiyaç duymadıklarından dolayı farklı ortamlarda çalışanlar için çok daha ideal bir seçenek haline geliyor. Bir fotoğraf çekimi için şehir dışına çıktığınızda ya da bir kamp alanında dizüstü bilgisayarınızla çalışmak istediğinizde elektrik bağlantısı olmadan 2.5” boyutundaki hard diskleri de kullanabilirsiniz. Böylece 2.5”lik bir hard disk ile hem dilediğiniz ortamda çalışabilir hem de kolayca yedekleme işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Intenso 5TB 2.5” hard diski depolama kapasitesi olarak pek çok fotoğrafçının işini rahatlıkla görebilir. Özellikle seyahatlerde kompakt boyutları ve kolay taşınabilir olması sebebiyle fotoğraf çantanızda bile kendisine yer bulabilir. USB 3.0 bağlantı noktası ile hem MAC hem de PC’lerde sorunsuzca kullanılabilir. Ürünün okuma hızı yaklaşık 85MB/s ve yazma hızı ise 75MB/s.

İncelediğimiz Intenso 5TB’lık hard diski bir dizüstü bilgisayar ile farklı ortamlarda denedik. Dış ortamda 30 derecenin üzerindeki bir sıcaklıkta da epeyce çalıştık. Çektiğimiz fotoğrafları kopyaladık, fotoğraf düzenlemeleri yaptık. Intenso’nun bu ürününde de herkesin kolayca erişebileceği bir fiyat/performans oranını yakaladığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Teknik Özellikler:

Disk Boyutu: 2.5”

Kapasite: 5TB

Arayüz: USB 3.0

Malzeme: Plastik

Boyutlar: 78x127x13mm

Ağırlık: 236gr