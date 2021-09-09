Samsung, PRO Plus ve EVO Plus micro SD Kartları Duyurdu

Samsung, günlük kullanıcılar ve profesyoneller için hızlı ve dayanıklı PRO Plus ve gelişmiş EVO Plus micro SD kartlarını pazara sunuyor.

Samsung’un 2021 model yeni micro SD kart serisi, kullanıcılara yüksek yazma/okuma hızı ve altı aşamalı koruma sunuyor. Gelişmiş micro SD kartlar, mobil cihazların belleğini yükseltmede, 4K UHD video depolamada, aksiyon kameraları ve drone’lar dâhil olmak üzere birçok kullanım alanları için ideal bir ürün olarak tüketicilerin karşısına çıkıyor.

Samsung Electronics, yeni PRO Plus mikro SD kartı ile yeniden tasarlanarak iyileştirilen EVO Plus micro SD kartını tanıttı. Samsung, müşterilerine günlük ve profesyonel depolama ihtiyaçlarını karşılamaları için, ışık hızıyla yarışan okuma-yazma hızına, daha yüksek dayanıklılığa ve geniş bir kapasite yelpazesine sahip yeni micro SD ürünleriyle kapsamlı bir ürün serisi sunuyor.

Yeni micro SD kartlarla, mobil cihaz belleğini yükseltmek, aksiyon kameraları ve drone’lar ile yüksek kalitede fotoğraflar çekmek, 4K Ultra HD (UHD) videolar ve diğer içerikleri ekstrem koşullarda muhafaza etmek mümkün oluyor.

Samsung’un en yeni mikro SD kartları, geliştirilmiş altı aşamalı koruma ve bir önceki nesle göre iki kat daha fazla koruma katmanı sunarak suya, aşırı sıcaklıklara, x-ışınlarına, aşınmaya, düşmelere ve manyetik darbelere karşı dayanıklılık sunuyor. 10 yıl sınırlı garantiye sahip PRO Plus ve EVO Plus mikro SD kartlar, hem kullanıcıların yer sıkıntısı çekmeden verileri depolamasını hem de içeriğin güvenle korunmasını sağlıyor.

Samsung’un mikro SD serisine yeni eklenen PRO Plus mikro SD kartlar, daha seçici olan içerik yaratıcıları için tasarlandı. 160MB/s ile 120MB/s’ye varan okuma ve yazma hızları sunan PRO Plus mikro SD kartlar 128GB, 256GB ve 512GB kapasitelerde satışa sunulacak.

EVO Plus mikro SD kart, kullanım sırasında yüksek güvenilirlik ve istikrarlı performans sunuyor. Tüketicilerin günlük olarak gönül rahatlığıyla kullanabilmesi için tasarlanan EVO Plus mikro SD, sunduğu 130MB/s’ye varan aktarım hızları ile önceki sürüme kıyasla 1,3 kata kadar daha yüksek sıralı okuma hızı sağlıyor. EVO Plus mikro SD kart 64GB, 128GB, 256GB ve 512GB bellek seçenekleriyle tüketicilerle buluşacak.