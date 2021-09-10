DJI, kullanıcıların akıllı telefon içerik oluşturmalarını zahmetsizce geliştirmelerine yardımcı olmak için kullanımı kolay bir çözüm olan DJI OM 5'i piyasaya sürdü.

DJI tarafından daha mükemmel içerikleri hayata geçirmek için tasarlanan ve sezgisel tasarıma odaklanan akıllı telefon sabitleyici OM 5 tüm dünyayla aynı anda Türkiye’de de satışa sunuldu.

Sivil insansız hava araçları ve yaratıcı kamera teknolojilerinde tanınan DJI, kullanıcıların akıllı telefon içerik oluşturmalarını zahmetsizce geliştirmelerine yardımcı olmak için güçlü olduğu kadar kullanımı da kolay bir çözüm olan DJI OM 5’i piyasaya sürdü. Popüler Osmo Mobile serisine en son eklenen DJI OM 5 akıllı telefon sabitleyici, yeni bir telefon tutucu ve yerleşik bir uzatma çubuğuyla tamamlanmış kompakt tasarım ile yükseltildi. DJI Türkiye Resmi Distribütörü Karfo Karacasulu Dış Tic A.Ş. tarafından Türkiye’ye getirilen yeni gimbal, önceki modellerden daha küçük ve daha hafif. Geleneksel bir akıllı telefon sabitleyicinin olanaklarını aşan DJI OM 5, DJI’nin endüstri lideri 3 eksenli sabitleme teknolojisine, yepyeni bir ShotGuides özelliğine ve geliştirilmiş ActiveTrack 4.0’a sahip. Günbatımı Beyazı ve gri olmak üzere iki yeni göz alıcı renkte sunulan DJI OM 5, kullanıcıların yalnızca birkaç dokunuşla ultra sabit, benzersiz video içeriği yakalamasına yardımcı oluyor. Yürüyüşte, koşuda ya da hızlı bir araç içinde olun kolayca en sabit görüntü OM 5 ile yakalanabiliyor.

Yükseltilmiş Tasarım

DJI’nin ikonik katlanabilir tasarımına sahip OM 5, DJI’nin yüksek kaliteli 3 eksenli gimbal teknolojisini, selefinden üçte bir daha küçük olan taşınabilir ve kompakt bir gövdede bir araya getiriyor. İster bir yolculuğa çıkın, ister arkadaşlarınızla veya ailenizle görüntülü görüşme yapın, ister günlük aktivitelerinizin vloglarını çekin, DJI OM 5 hayatın tüm maceraları için mükemmel bir arkadaş.

Katlandığında avuç içi boyutunda olan DJI OM 5, akıllı telefonun kasasının üzerinden geçen, daha iyi koruma sağlayan ve öncekinden daha fazla akıllı telefon modeliyle uyumlu yeni tasarlanmış bir telefon tutucuya sahip. DJI OM 5, içerik oluşturma için dinamik açılar ve çekim olanakları sağlayan yenilikçi bir dahili uzatma çubuğu da sunuyor. Gövdesine eklenen fazladan bir buton ile kullanıcılar DJI OM 5’in temel özelliklerine ve işlevlerine daha kolay erişebiliyor ve bunları kontrol edebiliyor.

3 Eksenli Sabitleme Özelliği

Yürüme ve spor senaryolarını tam olarak destekleyen ve içeriği bir sonraki seviyeye taşımaya yardımcı olan DJI’nin ünlü 3 eksenli sabitleme teknolojisinin yardımıyla zorlayıcı anları daha akıcı bir şekilde yakalamak mümkün. Videografide yeni olanlar için, 30 sete kadar önceden ayarlanmış çekim eğitimi sağlayan ve tek bir parlak videoda otomatik düzenlemeyi destekleyen yeni ShotGuides özelliği oldukça güvenilir. Yeni güncellenen ActiveTrack 4.0, artık 5 m/s’de 3x’e kadar yakınlaştırmayı destekliyor ve hareket halindeyken bile karenin merkezindeki konuyu hassas bir şekilde tanımlıyor ve sabit bir şekilde takip ediyor.

İçeriği öne çıkaran diğer profesyonel düzeyde özellikler ve önceden programlanmış çekim modları:

Hareketle Kontrol: DJI OM 5’i kontrol etmek için el hareketleri kullanılarak video kaydını kolayca başlatılabilir, durdurulabilir veya fotoğraf çekilebilir. Titiz bir otomatik zamanlayıcı olmadan epik bir selfie veya grup çekimi yapmak için ideal bir aracıdır.

DynamicZoom: Görsel olarak çekici bir sinema görünümü olan DJI OM 5, Alfred Hitchcock tarafından popüler hale getirilen dramatik arka plan kaymasını yaratmak için yakınlaştırma işlevini otomatik olarak ayarlıyor.

Timelapse, Motionlapse, Hyperlapse: Timelapse’ı kullanarak zamanın geçişini hızlandırılmış bir biçimde göstermek mümkün; Gimbal için ayarlanmış hareket noktaları ekleyen Motionlapse; veya Gimbal ile fiziksel olarak hareket etmek için Hyperlapse modları eklendi. Her üç mod da Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) teknolojisinin yanı sıra ilave bir pürüzsüzlük seviyesi için 3 eksenli gimbal kullanıyor.

Panoramalar: 3×3 panorama, 240°panorama ve kullanıcının benzersiz ve yaratıcı bir efekt için bir kişinin veya konunun birden çok versiyonunu tek bir çekime eklemesine olanak tanıyan “CloneMe” panorama dahil olmak üzere daha geniş bir perspektif yakalamak için üç yaratıcı panorama seçeneği arasından seçim yapılabiliyor.

Spin Shot Gimbal Hareketi: DJI Mimo uygulamasında ve joystick kullanılarak etkinleştirilen gimbal, dönme efekti vermek için telefonu döndürüyor.

Story Modu Şablonları: İçeriğe yaratıcı bir dönüş eklemek için önceden ayarlanmış şablonlardan biri seçilebiliyor. DJI OM 5, sosyal medyada paylaşmak için hazırlanan hızlı video içeriklerinde önceden ayarlanmış hareketler, müzik ve renk paletleri kullanılabiliyor.

Büyüleyici Efektler: Otomatik rötuş ve özelleştirilmiş parametre ayarlarını destekliyor. Öne bakan kameraya geçildiğinde Glamour Effects otomatik olarak etkinleştiriliyor.

Yararlı Aksesuarlar

Çeşitli aksesuarlarla da desteklenen OM5, en mükemmel içeriğe ulaşmayı hedefliyor. Yeni ‘Dolgu Işığı Telefon Tutucu’, fotoğraflar ve videolar için parıltılar ekleyen yerleşik bir yardımcı ışığa sahip manyetik bir tutucu. DJI OM 5 ayrıca bilek kayışı, mini tripod ve saklama çantası gibi diğer kullanışlı aksesuarlarla destekleniyor.