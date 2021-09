ViewBoard NotePad ile Yeni Nesil Yazma Deneyimi

ViewSonic, el yazısıyla yazılmış her notu ve diyagramı gerçek zamanlı olarak dijitalleştiren, bilgisayarda paylaşma ve düzenleme olanağı sunan ViewBoard NotePad 7,5” Grafik Tablet ile eğitim sürecini daha pratik ve keyifli bir hale getiriyor.

Dünyanın önde gelen ekran çözümleri sağlayıcılarından ViewSonic, gerçek yazı deneyimini dijital teknolojiyle birleştiren ViewBoard NotePad 7,5” Grafik Tablet’i tanıttı. Özellikle pandemi süreciyle daha da hız kazanan dijitalleşmenin eğitim alanına uyarlanmış en çarpıcı örneklerden biri olan ViewBoard NotePad, öğrenciler için özel olarak üretilen bir dijital yazı tableti olarak tanımlanıyor. Hiçbir kısıtlama olmadan her türlü kağıdı kullanarak gerçek kalemle not almayı ve anında bu notları ekranda görmeyi sağlayan ürün, aynı zamanda dijital ortamda bulunan not ve çizimlerin üzerine yazı yazmaya da olanak tanıyor.

Kalem ve kağıda teknolojik dokunuş

Geleneksel eğitim materyalleri kağıt ve kalemi günümüz teknolojisiyle birleştiren yeni nesil kompakt çözüm ViewBoard NotePad 7,5” Grafik Tablet, öğrencileri daha verimli ve keyifli bir öğrenme sürecine davet ediyor. Grafik tablet ayrıca tak ve çalıştır tasarımıyla, ek donanım veya yazılım sürücülerine ihtiyaç duymadan, birlikte verilen USB kablosuyla bağlantı kurmayı kolaylaştırıyor.

Özel olarak tasarlanmış gerçek mürekkep kullanılan elektromanyetik kalem, pile ihtiyaç duymadan çalışıyor. NotePad, her kalem darbesinin neredeyse tam olarak çoğaltılmasını sağlamaya yardımcı olan ±60 ° eğimle 4096 basınç seviyesini algılayabiliyor. 0,25 mm hassasiyete sahip olan dijital not defteri, 250 PPS yazı tepkisiyle kağıt üzeri yazıları veya çizimleri gerçek zamanlı olarak dijitalleştirip seri bir şekilde not almayı kolaylaştırıyor.

Doğal bambu tasarım

200x170x7,5 mm boyutlarındaki ViewBoard NotePad, hafif, dayanıklı ve bambu kullanılan tasarımı sayesinde çok rahat taşınıyor. 5080 LPI dijital çözünürlüğü olan bu yeni nesil not defteri; Windows 7, MacOS 10.11 veya daha yeni sürümler ile uyumlu bir şekilde çalışıyor. Eğitim dünyasına geleneksel ve yeni nesil sistemleri başarıyla harmanlanmış kompakt bir ürün olarak etkileyici bir soluk katan 7,5 inç ViewBoard NotePad, eğitim ve tasarım yazılımlarıyla uyumuyla da dikkat çekiyor.

ViewBoard NotePad 7,5” Grafik Tablet; bir adet mürekkepli kalem, USB kablosu, uç klipsi, iki yedek mürekkep ve hızlı başlangıç klavuzu ile birlikte sunuluyor.