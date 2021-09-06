İnceleme: Nikon Z 7II

Yazı ve Fotoğraflar: Uğurhan Betin

Nikon’un tam kare aynasız fotoğraf makinesi Z 7’nin güncellenmiş yeni versiyonu olan Z 7II, çıktığı günden beri test etmek için en çok beklediğim kamera oldu. Geçtiğimiz günlerde en nihayet Z 7II’yi ellerimin arasında aldım ve büyük bir mutlulukla test ettim.

Z 7II’nin dikkate değer değişikliklerinden biri çift kart yuvası olmuş. Çift EXPEED 6 işlemci, hızlı ve sürekli çekimi destekleyen daha hızlı ve daha derin arabellekler ile Z 7II, UHS-II SD kartlarını, XQD veya ultra hızlı CFexpress kartlarını kullanma imkanı sunan iki yuvaya sahip. Oldukça hızlı bir kayıt performansına sahip olan CFexpress hafıza kartları şu an için biraz pahalı sayılabilir. CFexpress kart kullanmak istemezseniz nispeten daha ucuz ve ancak daha yavaş yazma hızına sahip olan SD kartları da kullanabilirsiniz. SD kart kullandığınızda yazma/okuma hızından dolayı bazı ödünler vermeniz gerekebilir.

Geniş ISO aralığında daha fazla dinamik aralık ve performans sunan işleme gücü ve arabellek kapasitesi, 10 fps’ye kadar çekim hızları sağlar. Tek seferde RAW (12 bit sıkıştırılmamış) formatında 77 veya JPEG formattaysanız tam çözünürlüklü 200 kareye kadar çekim yapabilirsiniz. Göz algılama AF özelliği hem insanlar hem hayvanlarda mükemmel çalışıyor. Z 7II ilk çıktığında rakip markaların göz algılama AF sistemleriyle eş değerde bulmayanalar olmuştu. Nikon, bu Temmuz ayında son çıkardığı yazılım versiyonu 1.21 ile bu sorunu tamamen çözdüğünü duyurdu. İncelememi ben de yeni versiyonu yükleyerek yaptım.

Kullanıcı arayüzü her zamanki gibi Nikon severlerin alışık olduğu şekilde… Ufak iyileştirmeler dışında pek bir değişiklik yok. Zaten bu arayüz yıllardır oldukça kullanışlı bir şekilde çalışıyor, bu nedenle bir değişikliğe gidilmemesi normal.

Güçlü, hafif magnezyum alaşımından üretilen kasası piyasadaki mudilleri arasında hava koşullarına en dayanıklı olanlardan biri… Uzun yıllardır Nikon kullanan biri olarak Nikon’un gövde dayanıklılığının dillere destan olduğunu söyleyebilirim.

Görüntü stabilizasyonu (VR) 5 eksenli ve gövde içi… VR özelliği oldukça mükemmel, ancak bu sistem FTZ adaptörle kullanılan objektiflerde doğal olarak çalışmıyor. Bu modelde ISO duyarlılığının ve renk hassasiyetinin artırıldığı yaptığımız ilk testlerde hemen kendini belli etti. Tabii ki tüm Z serisi makinelerde olduğu gibi SnapBridge uygulaması ile uzaktan çekim ve pek çok ayarları yapmak mümkün.

İncelememizi, Z serisinden yeni çıkan 14-24mm f/2.8 S, FTZ adaptörle kullanılan eski seri AF-S 70-200mm f/2.8 ve 35 yıllık manuel 50mm f/1.4 objektiflerle yaptım.

Makinenin ilk ön testleri için bahçemdeki çiçekler üzerinde çalışmayı düşünürken o sırada oğlumda yeni aldığı dev baloncuk yapma setini deniyordu. Dev sabun balonları güneş altında harika renkler ve şekiller veriyordu. FTZ adaptörü ile 70-200mm’yi takarak ilk çekimleri çiçekler yerine balonlarla yaptım. Z serisi ile tam uyumlu bir objektif olmamasına rağmen göz takip AF’si mükemmel çalıştı, her seferinde netlemesi için her hangi bir çaba sarf etmedim. Oğlum baloncukları heyecan ve coşkulu hareketlerle yaparken, net kareler yakalayabilmek için ben de seri bir şekilde devamlı fotoğraf çektim. Tam olarak 101 kare çekmişim, neredeyse tamamı net… Sadece bir iki tanesi çok keskin olmamış, ama kullanılmayacak kadar da değil. SnapBridge yardımıyla kendi portrelerimi de çektim. AF ayarlarını kameraya bırakmama ve devamlı hareket halinde olmama rağmen tüm kareler yüzümü netlemeyi başardı.

Dış mekanlarda teste çıkmadan önce stüdyoda da bazı çekimler yapmak istedim. Bir kaç gündür kafeler için paketli hazır gıda ürün imalatı yapan bir firmanın çekimlerini yapmaktaydım. Sandviç ve kurabiye çekimlerinde Z 7II’yi de kullandım. Çekimlerde dar alan derinliği almak için flaş yerine Godox’un LED ışıklarını kullandım.

Dış mekan testi için çıktığım Salacak sahili, salgının tekrar artışa geçtiği şu günlerde tedirgin edici bir kalabalığa sahipti. Çevrede çok insan olduğundan ve netlemeyi yüzlere yapmak istemediğim için AF ayarını göz netleme ayarından çıkardım.

İnsanları netsiz istediğimden, alan derinliğinin kısıtlı olması için 70-200mm f/2.8 lensi kullandım. Salacak’tan Harem’e varınca klasik test rotam olan Eminönü-Karaköy için arabalı vapura bindim. Eminönü’ne yaklaşırken bulutlardaki güneş huzmeleri, uçan martılar ve muhteşem bir gün batımı “beni de çek” diye bağırıyordu.

Aslında klasik bir gün batımı fotoğrafı… Fotoğraf adına pek ilginç bir şey yok, ama ışık testi için iyi olabileceğini düşündüm ve 14-24mm ile çektim. Gün batımındaki huzmelerin kuvvetli ışıkları ve binaların arasındaki karanlık bölgeleri RAW penceresinde düzenledim. Fotoğraf, hiçbir detayın kaybolmadığını gösteren bir test karesi de oldu. Galata Köprüsü’nden Perşembe Pazarı’na geçerek, sık gittiğim 8. katta bulunan bir restorana da uğradım. Buradan İstanbul ve yarımada manzarası muhteşem görünüyor.

Gece, az ışıklı saatlerde 14-24mm ile yüksek ISO testlerini de bitirip kamerayı kapattım. Gece aşağıdan gelen şehir sesleri eşliğinde manzaranın keyfini çıkardım.

Nikon Z 7II – Teknik Özellikler:

45.7 Milyon piksel çözünürlük

FX-Format BSI CMOS Sensör

Çift EXPEED 6 Görüntü İşlemcisi

Çift kart yuvası

493 Noktalı Faz Algılamalı AF Sistemi

UHD 4K 60 kare video

1080p 120 kare video

Dokunmatik ekran (3.690.000 Nokta)

N-Log ve 10-Bit HDMI Çıkışı

ISO 64-25600

5 eksenli görüntü sabitleme

Perde hızı 1/8000 ile 900 saniye arası

10 fps çekim hızı

Time lapse özelliği

Özelleştirilebilir bilgi ekranları

615 gram gövde ağırlığı