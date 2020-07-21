Nikon Z 5 ve Nikkor Z 24-50mm f/4-6.3

Nikon, Nikon Z ailesine yeni katılan tam çerçeve (full frame) fotoğraf makinesini lanse ediyor. Sağlam, hafif ve taşıması kolay Nikon Z 5, tam çerçeve aynasız çekime geçmek isteyen herkese uygun bir fırsat sunuyor. Fotoğraf makinesiyle birlikte, piyasadaki en kısa ve en hafif tam çerçeve aynasız zoom özellikli objektif olan portatif Nikkor Z 24-50mm f/4-6.3 de tanıtılıyor.

Nikon Z 7 ve Z 6’dan daha düşük bir model olan Nikon Z 5, tam çerçeve çekimin güzelliğini keşfetmek isteyenler için tasarlanmış. İster durağan görüntüler, isterseniz 4K film çekiyor olun, görüntülerinizin ayrıntı, derinlik ve renk açısından heyecan verici yepyeni boyutlara çıktığını göreceksiniz. Ultra geniş Z serisi objektif yuvasının ışık toplama özelliklerinden tam olarak yararlanan tam çerçeve 24,3 MP CMOS sensör sayesinde, yüksek ISO değerlerinde bile çarpıcı dinamik aralığa sahip net görüntüler elde edebileceksiniz. Nikon’un 273 noktalı Karma AF sistemi, çerçevenin tamamında keskin netleme sağlarken, Z 6 ve Z 7 ile aynı EVF değeri de ultra keskin bir görüş sunuyor. Çift kart yuvası, esnek depolama alanı sunarken, rahat kavrama özelliği sayesinde kullanıcılar Nikon Z serisinin sevilen ergonomik taşıma olanağına da kavuşuyor. Fotoğraf makinesinin USB üzerinden de çalıştırılabilmesi, ideal time-lapse videolar çekmenizi imkan sağlıyor.

Nikon Z 5, geniş açılı prime objektiflerden telefoto zoom özellikli objektiflere kadar Nikon’un tüm başarılı ve kompakt tam çerçeve NIKKOR Z serisi objektifleriyle uyumlu. Ayrıca, temel fotoğraf makinesi ve objektif setine süper portatif NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 objektif de dâhil. Piyasadaki genel odak uzaklıklarından bazılarını kapsayan bu küçük ve keskin özellikteki çok yönlü yeni standart zoom özellikli objektif, durağan görüntüler ve filmler için yüksek performans sunuyor. Ayrıca Nikon Z 5, F serisi objektif yuvası bulunan NIKKOR objektiflerin görüntü kalitesinde azalma olmadan kullanılmasına olanak tanıyan FTZ Objektif Yuvası Adaptörü ile de tamamen uyumlu.

Nikon, fotoğrafçıların yaratıcı yönünü harekete geçiren, yüksek performanslı objektif çeşitliliğine sahip NIKKOR Z objektif ailesini genişletmeye devam edecek. NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S’nin bu yılın sonuna doğru lanse edilmesi planlanıyor. Ayrıca, yeni NIKKOR Z serisi objektifler için yol haritası da açıklandı.

Nikon Z 5 Temel Özellikler:

Nikon Z serisi görüntü kalitesi: Geniş Nikon Z serisi objektif yuvası, güçlü EXPEED 6 işlemci ve 100-51200 ISO aralığına sahip tam çerçeve 24,3 MP CMOS sensör.

Küçük paket, büyük etki: Temel Z 5 fotoğraf makinesi ve objektif setine süper portatif NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 objektif de dâhil.

273 noktalı Karma AF: Çerçeve boyunca akıcı, hızlı ve hassas netleme sağlar. Göz Algılama AF özelliği, mükemmel insan portreleri için gözlere kilitlenir. Hayvan Algılama AF özelliği de aynı şeyi kediler ve köpekler için yapar.

5 eksenli Titreşim Azaltma: Durağan görüntüler keskin ve videolar da sabit olur.

Ultra keskin 3690 k noktalı elektronik vizör: Yüksek çözünürlüklü EVF, hiçbir şeyi çerçevenin dışında bırakmaz. Pozlama, ISO ve beyaz dengesi gibi önemli ayarlar, gerçek zamanlı olarak uygulanır.

Nikon Z serisinin ergonomik özellikleri: Derin kavrama özelliği güvenlik hissi sunarken, tuş kontrolleri de fotoğraf makinesine mükemmel şekilde yerleştirilmiştir.

Hafif ama sağlam: Magnezyum alaşım gövde, hava koşullarına karşı tam yalıtımlı yapısıyla tozu ve nemi dışarıda tutar.

Çift kart yuvası ve USB ile çalıştırma özelliği: Hızlı UHS-II SD kartları kabul eder ve fotoğraf makinesi USB ile şarj edilebilir (fotoğraf makinesi kapalıyken) veya çalıştırılabilir.

Eğilebilen dokunmatik ekran: Netlemeye dokunup çekim yapın ve görüntü alanının %100 görünümünü görmek için iki kez dokunun.

Akıcı 4K filmler: NIKKOR Z tam çerçeve objektifler, harika alan derinliği sağlar. Fotoğraf makinesinde göz alıcı hızlandırılmış filmler oluşturabilir ve film kaydederken durağan görüntüleri de çekebilirsiniz.

Yerleşik Wi-Fi ve Bluetooth: Nikon’un SnapBridge uygulaması, fotoğraf ve videoları aktarmayı veya akıllı cihazları bir uzak ekrana ve uzaktan kumandaya dönüştürmeyi kolaylaştırır.