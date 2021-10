Canon’dan 2 yeni RF objektif

Canon, EOS R Sistemine yeni nesil amatör fotoğrafçılar için tasarladığı iki yeni hafif ve kompakt RF lensi ekledi.

Tüm doğa tutkunları için paha biçilmez değerdeki cihaz, vahşi yaşam ya da spor fotoğrafçılarının uzun yürüyüşlerde, uzun bekleme sürelerinde taşıyabilecekleri kadar hafif olmasıyla öne çıkıyor. Canon profesyonel spor ve haber fotoğrafçıları için vazgeçilmez bir fotoğraf makinesi olan EOS R3’ün de dahil olduğu ekosistemine katılan bu iki yeni çok yönlü Canon EOS R serisi lens vlog çekiminden astro-fotoğrafçılığa her alanda gelecek vadediyor.

Canon EOS R serisinin ilk ultra geniş açılı lensi olan RF 16mm F2.8 STM modelinden ve fotoğrafçıları konularına daha da yakınlaştıran bir telefoto zum lensi olan RF 100-400mm F5.6-8 IS USM modelinden oluşuyor. Çok yönlü RF 16mm F2.8 STM vlog çekimleri için artan talebi karşılarken manzara, mimari ve astro-fotografi için mükemmel bir lens sunuyor. Fotoğrafçıların uzaktaki konularla aralarındaki mesafeyi kapatmalarına yardımcı olan RF 100-400mm F5.6-8 IS USM, spor ve vahşi yaşam fotoğrafçılığı alanında öne çıkıyor.

Bu yeni odak uzaklıklarını içeren, kompakt boyutlu ve yüksek kaliteli lensler, EOS R sisteminin geniş çaplı yuvasının ve kısa flaş mesafesinin avantajından yararlanıyor. RF 16mm F2.8 STM ve RF 100-400mm F5.6-8 IS USM, her seviyedeki fotoğrafçı için erişilebilir fiyatları ve etkileyici optik performanslarıyla öne çıkıyor. RF 16mm F2.8 STM, içerik oluşturucuların, içeriklerini bir üst seviyeye taşımaları için onlara tam kare ultra geniş açı sunuyor. RF 100-400mm F5.6-8 IS USM ise olağanüstü 400 mm zumlama kapasitesi sayesinde, amatör fotoğrafçılara, tıpkı profesyoneller gibi fotoğraflar çekebilme becerisi kazandırıyor. Her iki lenste de ışık lekeleri ve mercek parlamalarını azaltarak net ve detaylı görüntüler sunan Super Spectra Kaplama dahil Canon’un geliştirilmiş optik teknolojileri yer alıyor. Bu modeller aynı zamanda yüksek görüntü kalitesi elde etmek ve bir görüntüyü bozabilecek sapmaların varlığını azaltmak için tek bir asferik lens kullanıyor. Ayrıca bu modeller bir lensi hantallaştıran çok sayıda lens elemanına ihtiyaç duymuyor.

RF 16mm F2.8 STM

Geniş bir açı ve diyafram sunan RF 16mm F2.8 STM, vlog çekimlerinin yanı sıra grup fotoğrafları, konunun ortamında portre çekimleri ve mimari çekimler gibi çeşitli fotoğrafçılık türleri için gayet uygun olan çok yönlü bir lens olarak öne çıkıyor. EOS R sistemindeki ilk ultra geniş açılı prime lens olan RF 16mm F2.8 STM, daha da geniş bir görüş alanı ve çok daha kapsamlı derinlik hissi üreten bir 16 mm odak uzaklığı sunuyor. f/2,8’lik geniş diyaframıyla bu lens, astrofotoğrafi gibi düşük ışıklı çekimler ve yüksek çekim hızıyla fotoğraf çekimi avantajlarıyla emsallerinden ayrılıyor. Vlogger’lar bu özellikler sayesinde düşük ışık altında daha kaliteli içerik elde edebiliyor ve geniş açılarda daha sığ bir alan derinliği oluşturabiliyor. Bu şekilde konularını yumuşatılmış bir arka plan önünde belirgin kılabiliyorlar. RF 16mm F2.8 STM, hafif yapısı sayesinde vlog çekimlerinde kullanıcılara kolaylık sağlıyor.

Kullanıcılar video çekerken daha dar bir açı istediklerinde RF 16mm F2.8 STM’yi bir EOS R fotoğraf makinesiyle eşleştirerek APS-C kırpma modunda çekim yapabiliyor ve lenslerini bu şekilde etkili bir 25,6 mm lense dönüştürebiliyor. Canon’un STM odaklanma motoru donanımına sahip olan RF 16mm F2.8 STM, video kaydı sırasında akıcı ve neredeyse sessiz ‘zoom’ yapılmasını sağlıyor. Hem fotoğrafçılar hem de dijital içerik üretenler 0,13 m’lik minimum netleme mesafesi ile yakın mesafeden çekim yaparken bile keskin görüntüler yakalayabiliyor.

RF 100-400mm F5.6-8 IS USM

Kendilerini geliştirmek isteyen spor ve vahşi yaşam fotoğrafçıları için tasarlanan bu telefoto lens, uzaktaki konuları çekmek için ideal olan 100 – 400 mm esnek netleme aralığı sunuyor. Fotoğrafçı, örneğin, bir futbol maçında kenar çizgilerinde durduğunda, RF 100-400mm F5.6-8 IS USM, profesyonel telefoto lenslerle aynı inanılmaz erişimi sunarak futbolcuların hareketlerini ve duygularını her yönüyle yakalayabilmesini sağlıyor. RF 100-400mm F5.6-8 IS USM, telefoto performansının yanı sıra, 0,88 m’lik minimum netleme mesafesine ve 0,41x maksimum büyütme oranına sahip. Bu sayede fotoğrafçılar bir konunun tüm detaylarını daha yakın bir mesafeden yakalayabilme imkanına sahip oluyor. RF 100-400mm F5.6-8 IS USM, lens içi optik görüntü sabitlemesinde 5,5 stop seviyelerine ulaşıyor, bu değer “Gövde İçin Görüntü Sabitleme” (IBIS) özellikli fotoğraf makineleriyle koordineli kullanıldığında 6 stop’a çıkıyor. Hız ve hassasiyet için tasarlanan RF 100-400mm F5.6-8 IS USM’de Nano USM odak motoru ve lens kontrol halkası yer alıyor. Böylelikle kullanıcılar daha akıcı ve hızlı odaklama elde ederken AV, TV, pozlama ve ISO ayarları üzerinde daha fazla kontrol sahibi oluyor. Dual Pixel CMOS AF ile birleşen EOS R fotoğraf makinesi gövdelerinin parlak vizörü ve genişletilmiş ISO becerileri fotoğrafçıların, görüntüleri kolaylıkla yakalamak için geleneksel boyut, ağırlık ve netleme aralığı kurallarını kıran bir lens kullanmalarını sağlıyor.