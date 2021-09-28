İnceleme: Phottix M200R RGB LED Işık

Oldukça kompakt boyutlarda olan ve gelişmiş özellikleri ile dikkat çeken Phottix M200R RGB LED ışığı inceledik. Türkiye pazarında Karfo Karacasulu güvencesiyle satılan Phottix’in M200R RGB LED modeli özellikle akıllı telefonlarıyla içerik üretenler için ideal bir seçenek. İnce yapısı ile her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz bir ürün olan LED ışık, dahili pile sahip. Kullanımınıza ve ışık şiddetine göre değişse de oldukça uzun bir pil ömrü sunan M200R, istenirse powerbank olarak da kullanılabiliyor. Ürün, 3200 ile 5600K renk sıcaklığı aralığında çalışıyor. Ayrıca RGB renkli ışık seçenekleri ve efekt modlarına da sahip.

M200R RGB LED ışığın arka tarafında renk sıcaklığını, efekt ve pil seviyesini görebileceğiniz parlak bir LCD ekran bulunuyor. Renk, parlaklık ve efekt modları gibi ayarları yapmak için yan tarafta yer alan buton ve tekerlek kontrolleri oldukça kullanışlı. İstediğiniz ayarı hızlıca yapabilmenize imkan sağlıyor. RGB modunda kullanabileceğiniz geniş bir renk yelpazesi arasından seçim yapmanız mümkün. Seçilebilir renkler, 360° RGB renk tekerleği kullanılarak ton, doygunluk ve parlaklık ayarlarıyla kontrol edilebilen yerleşik renk filtreleri olarak işlev görüyor.

M200R, gelişmiş bir efekt modu da içeriyor. Toplam 7 grupta 21 farklı efekt seçimi yapılabiliyor. Bu özel efektler özellikle video çekimlerinde oldukça işe yarıyor. Üründe yer alan 4000 mAh dahili pil USB type-C bağlantısıyla şarj edilebiliyor. Az önce de söylediğimiz gibi powerbank özelliği mobil cihazları şarj etmek için kullanılabilecek bir USB type-A çıkışına sahip. LED ışığın iki tarafında 1/4”-20 tripod bağlantı yuvası bulunuyor. Kutudan çıkan ek hareketli bağlantı adaptörü ile bir mini tripoda bağlayarak kolay bir kullanım imkanı sağlanabiliyor. Biz de aynen bu şekilde mini bir tripod üzerine bağlayarak çekim masasında birkaç ürün fotoğrafını kolayca çekebildik.

M200R RGB LED ışık, sadece sabit planlar için değil, ince yapısı ile hareketli çekimler için de oldukça ideal. İsterseniz bu LED ışığı fotoğraf makinenizin ya da çekim aksesuarlarınızın üzerine takarak vlog ve video çekimlerinizde de kullanabilirsiniz.

M200R RGB LED Teknik Özellikler:

Renk sıcaklığı: 3200K – 5600K

Renk modeli: 0-360º tam renk kontrolü (HSI)

Parlaklık aralığı: %1 – %100

Maks. parlaklık / aydınlık: 0.5m’de 1200 Lüks (5600K)

Maks. Güç: 10W

Renk işleme endeksi: 96+

Akü Kapasitesi: 3.7V 4000mAh

Şarj / Giriş gücü: 5V 2A USB-C

Harici Çıkış gücü: 5V 2A USB

Boyut: 151x80x11,5 mm

Ağırlık: 200 g

Senaryo Efekt modu Listesi:

Grup A: Flaş / Hızlı Flaş / TV ekranı

Grup B: Mum / Alev 1 / Alev 2

Grup C: Polis / Ambulans / İtfaiye aracı

Grup D: Strobe Işıklar 1 / Strobe Işıklar 2 / Strobe Işıklar 3

Grup E: Kovalamaca yavaş / Kovalamaca orta / Kovalamaca hızlı

Grup F: Yangın 1 / Yangın 2 / Yangın 3

Grup G: Kulüp 1 / Kulüp 2 / Romantik

Kutuya neler dahil?

* M200R LED Panel Ünitesi

* USB-C Şarj Kablosu

* Hareketli Bağlantı Adaptörü

* Taşıma Çantası

* El Kayışı

* Basılı Kullanım Kılavuzu