İnceleme: Huawei Pura 70 Ultra

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Advertorial

Geçtiğimiz günlerde mobil fotoğrafçılık tarafında yine yer yerinden oynadı ve Huawei Pura 70 Ultra rakiplerini geride bırakıp DXOMARK sıralamasında en yüksek puanı alarak dünyanın en iyi kameralı akıllı telefonu oldu.

Huawei bundan on iki yıl önce çıkardığı P serisi akıllı telefonlarıyla mobil fotoğrafçılık konusunda öncü oldu. Bu seride yer alan telefon modelleri akıllı telefon kameralarının nereden nereye geldiğini de gözler önüne seriyor. 2016 yılında çıkan P9 modelini hatırlıyorum. Çift kamerası ile inanılmaz güzel portre fotoğrafları çekiyordu. Bokeh etkisini ilk kez bu modelde gördük. 2017 yılında yapay zeka katkısı, 2018’de gece fotoğraf modu, 2019’da P30 modelinde yer alan periskop lens, 2020 yılında duyurulan XD görüntü motoru ve 2022’den bu yana sürekli gelişen XMAGE teknolojisi…

P serisindeki farklı telefonlarla ben de oldukça fazla fotoğraf çektim. Bunların bir kısmını sosyal medyada ve Fotoğraf Dergisi’ndeki inceleme yazılarımda da kullanmıştım. Geçen sene P60 Pro’nun inceleme yazısını ve videosunu da hazırlamıştım. Youtube kanalımda hem onu hem de yeni akıllı telefon Pura 70 Ultra’nın videosunu bulabilirsiniz.

P Serisi Pura adını aldı!

Ve şimdi yeni bir yolculuk daha başlıyor! Huawei P serisi artık Pura olarak adlandırılıyor. Pura serisinde de yine mobil fotoğrafçılığın sınırlarının zorlandığını görmek beni çok mutlu ediyor. Bu yeni seri mobil fotoğrafçılık yetenekleri, moda ve son teknolojiyi kullanıcılar ile buluşturuyor. Tanıtılan Pura serisinde Pura 70, Pura 70 Pro ve Pura 70 Ultra modelleri yer alıyor.

Huawei Pura 70 Ultra yepyeni bir tasarımla geliyor. Benim test ettiğim yeşil renkliydi ve bu renk sadece Ultra modelinde yer alıyor. Arka kısımda kullanılan yıldız desenli ve kabartmalı doku telefonu elinize alır almaz estetik tarzını ortaya koyuyor. Bu arada hemen söylemeliyim, kutu içerisinden çıkan yine yeşil renkli ve dokulu kılıf telefonla çok iyi bir uyum sağlıyor.

1 inçlik büyük sensör ve hareketli ana kamera

Üçgen formlu kamera diziliminde ortada büyük ana kamera yer alıyor. 50MP’lik ultra ışık alan teleskobik kamera 1 inç CMOS sensör kullanıyor. Sensör kaydırmalı optik görüntü sabitleyici bulunan bu kameranın diyafram değeri f/1.6 ile f/4 arasında ayarlanabiliyor. İleri-geri hareket edebilen bu kamera tasarımı mükemmel bir şekilde çalışıyor. Açıldığında ileri çıkarak optik dizaynı tamamlıyor. Hem büyük sensör hem de bu yeni kamera dizaynı kaliteli ve net görseller yakalamanızı sağlıyor. Geri çekilebilir kamera yapısının motor sesi ve lens hareketleri, geleneksel fotoğrafçılık sürecini anımsatarak fotoğraf çekimine ayrı bir hava katıyor. Hareketli bu kamera 300.000 kez test edilmiş ve sağlamlığı tabiki garanti ediliyor. Telefon ayrıca IP68 özellikleriyle 2 metreye kadar suya dayanabiliyor.

Dikkat çeken telefoto performansı

Ana kameranın hemen üstünde 40MP’lik ultra geniş açı kamera yer alıyor. Bu kameranın diyafram açıklığı f/2.2. En altta ise çok iyi bir performans sergileyen 50MP’lik ultra ışık alan makro telefoto kamera bulunuyor. Optik görüntü sabitleyici ile desteklenen telefoto kameranın diyafram açıklığı ise f/2.1.

3.5x optik zoom yaklaşık olarak 90mm’ye denk geliyor. Ana kamera 24.5mm, ultra geniş açı ise 13mm’ye denk geliyor. Kameranın ayrıca 100x dijital zoom imkanı da var. Gerçekçi olmak gerekirse 100X ile elde fotoğraf çekmek pek kolay değil. Zaten bu denli bir zoomu ancak dürbün gibi kullanabilirsiniz. Tabi güzel ve açık bir havada ay fotoğrafları çekmekte hoş olacaktır.

Huawei her zaman telefonlarındaki telefoto kameralarına ayrı bir önem veriyor. P serisinde yer alan telefonlarda da bunu yakından görmüştük. Bu önem, optik tasarımları ve yazılım geliştirmelerini içeriyor. Bu telefondaki telefoto kamera ile hem uzaktaki nesnelerin fotoğraflarını hem de süper makro özelliği ile 5cm’ye kadar yakın görüntüler çekebilirsiniz. 35x zoom süper makro ile mikroskobik detaylar yakalayabilirsiniz.

Eğlenceli süper makro modu

Eğer makro fotoğraflara meraklıysanız bu kamerayla çok eğleneceğinize eminim. Yapraklar, çiçekler, meyvelerin detayları, doğadaki ve evinizdeki nesneler size sonsuz çekim imkanı verecektir. Evde canınız sıkıldığında süper makro modu ile saatler geçirebileceğinizi garanti ederim. Sadece eğer yoksa minik bir tripod edinmenizi öneririm. Böylece çok daha kontrollü ve kolay fotoğraflar çekebilirsiniz. Hatta belki daha sonra mini bir LED ışık edinirseniz yine etkileyici detayları ortaya çıkarabilirsiniz.

Anlık Çekim Modu

Pura 70 Ultra modelinde ilk kez deneyimlediğim oldukça ilginç bir özellik var. Bu özellik sayesinde yüksek hızlı fotoğraf çekimleri inanılmaz bir doğrulukla yapılabiliyor. Daha önceleri pek çoğunuz denemiştir. Örneğin hızla giden bir motosikleti, arabayı, deli gibi koşan köpeğinizi ve tabi martıları net çekebilmek kolay bir şey değil. Pura 70 Ultra kamera modları arasında yer alan “Anlık Çekim” sayesinde saatte 300 km hızla giden bir yarış arabasını bile net çekebilirsiniz. Böylece size doğru koşan evcil hayvanınızı ya da spor karşılaşmalarındaki önemli anları net bir şekilde dondurabilirsiniz. Ben de bu modda epeyce çekim yaptım. Biraz martılara kafayı takmış olabilirim, ama inanın martı fotoğrafları çekmek en zor konulardan birisi bana göre…

Pura 70 Serisi’nde desteklenen Ultra Hızlı Anlık Görüntü, yani şimdi bahsettiğim “Anlık Çekim” kameranın donanım yeteneklerini özel yapay zeka yazılım algoritmaları ile birleştiriyor. Kamera sensöründe aynı görüntünün uzun ve kısa pozlamada yakalanıp birleştirilmesiyle, görüntü XD Hareket Motoru tarafından akıllıca işlenip net ve keskin bir görüntü elde ediliyor. Kameraların otomatik odaklama özelliği de övgüyü hakediyor. Zor koşullarda bile doğru ve hızlı bir netlik performansı sunuyor. Ayrıca dinamik aralığının geniş olduğu ve doğru renklerde fotoğraf çekebilmesi de altını çizeceğimiz özelliklerden…

8,4 mm incelik…

Huawei Pura 70 Ultra gerçekten ilginç bir akıllı telefon olmuş. Düşünsenize sadece 8,4 mm inceliğindeki gövdesine bir inçlik sensör, f/1.6 diyafram açıklığına sahip lens, hareketli pop-out kamera ve daha birçok özellik sığdırılmış. Bu arada telefonun ağırlığı ise sadece 226 gram.

Telefonun her ne kadar fotoğraf özellikleri ön planda olsa da video çekiminde de gayet iyi sonuçlar sunuyor. Ana kamera video çözünürlüğü 4K 60fps. Telefonun ön kamerası ise 13MP’lik görüntü çözünürlüğüne sahip. Geniş açı lense sahip olan ön kameranın diyafram açıklığı f/2.4.

Kamera modları arasında gece, portre, pro, ağır çekim, panorama, ışık resmi, yüksek çözünürlük, çoklu kamera, açıklık ve daha fazlası bulunuyor. Portre modu yine oldukça iyi… Canlı ve doğal ten tonları elde edilebiliyor.

Pro Modunda detaylı ayarlamalar yapılabiliyor

Pro modu tüm detaylarıyla fotoğraf severleri bekliyor. Burada RAW fotoğraflar da çekilebiliyor. Ayrıca ölçüm modu, ISO, açıklık, enstantane, pozlama telafisi, odak, beyaz dengesi gibi ayarlamalar yapılabiliyor. Açıklık modu, sanal ya da fiziksel diyafram seçmenize imkan veriyor. Sanal açıklıkta f/0.95 ile f/16 arasında, fiziksel açıklıkta ise f/1.6 ile f/4 arasında seçim yapılabiliyor.

Çekim yaparken XMAGE görüntü seçeneğinde özgün, canlı, parlak ve mono seçilebiliyor. Ben pek kullanmasam da filtreler seçeneklerinde de gayet uyumlu ve iyi sonuçlar alınabilen efektler kullanılabiliyor. Bu arada daha önceki modellerde var mıydı pek emin değilim ama sesle kontrol ederek fotoğraf çekebiliyorsunuz. Anahtar sözcük olan “cheese” diyerek ya da sesinizi yükselterek bu telefonla fotoğraf çekmek mümkün. Ses düğmeleri de deklanşör görevi görüyor.

Dayanıklı 6.8 inç X-True Ekran

Pura 70 Ultra, ekran özellikleriyle de dikkat çekiyor. Pura 70 Serisi X-True Ekran ile donatılmış. Ultra Yüksek Çözünürlüklü ekran teknolojisi, kullanıcının ilgisini çeken canlı ve net görseller üretiyor. 6.8 inç boyutundaki ekran, 460 ppi piksel yoğunluğu ve maksimum 2500 nit parlaklık ile her türlü aydınlatma koşulunda görsel bir deneyim sağlıyor. Çözünürlük değeri 2844×1260 piksel. Ekran ayrıca, ışık ve karanlık arasındaki yarı gölgeleri gayet iyi gösteriyor ve görsel etkiyi artırıyor. Pura 70 Serisi ayrıca, kullanıcının ihtiyaçlarına göre ekranın yenileme hızını akıllıca ayarlayabilen 1 ile 120Hz arasında Adaptif Yenileme Hızını destekliyor. Ekran ayarlarından bunu kullanımınıza göre değiştirebiliyorsunuz.

Ekran özelliklerinden bahsetmişken telefonun ekranı kristal zırh kunlun glass teknolojisi ile güçlendirilmiş. Böylece cihazın çizilme direnci %300 artırılmış ve akıllı telefonun genel dayanıklılığı en yüksek seviyeye çıkmış. Bu ne demek? Yani telefonunuzu anahtarlar, kartlar, gözlük kutusu, sert ve sivri cisimlerle dolu bir çantada taşısanız bile ekran zarar görmüyor.

5200mAh pil ve 100W süper şarj desteği

Pura 70 Ultra’da 5200mAh’lik devasa bir pil kullanılmış. 100W kablolu, 80W kablosuz süper şarj desteği sunuluyor. Ayrıca kulaklık, akıllı saat gibi cihazlarınızı bu telefonla 20W’a kadar kablosuz ters şarj yapabilirsiniz. Özellikle bir seyahate gittiğinizde akıllı saatiniz için ekstra bir şarj cihazı ya da kablo taşımanıza gerek kalmıyor. Yeni modelin pil konusundaki gelişmeleri ve şaşırtıcı düzeyde hızlı şarj olabilmesi gün boyu hiçbir problem olmadan kullanmanıza imkan tanıyor. Telefonda Kirin 9010, 8 çekirdekli bir işlemci kullanılmış. RAM’i 16GB ve depolama alanı ise 512GB.

Sorunsuz uygulama kurulumu

Huawei akıllı telefonlar için Google uygulamaları çalışıyor mu diye soru soranlar olanlar oluyor hala… Huawei EMUI 14 ile artık Google uygulamaları doğrudan AppGallery üzerinden, ekstra bir işleme gerek kalmadan yüklenebiliyor. Google Play’e doğrudan AppGallery üzerinden aratarak ulaşabilir ve istenen her uygulamayı yükleyebilirsiniz.

Özetleyecek olursak Pura 70 serisinin en üst modeli olan Pura 70 Ultra, yepyeni tasarımı, hareketli ana kamerası, anlık çekim ve süper makro modu, 1 inçlik büyük sensörü, iddialı telefoto kamerası, yüksek çözünürlüklü dayanıklı ekranı, IP68 sertifikası, ince yapısına rağmen kullanılan büyük pili ve tabi şık tasarımı ile kullanıcıların ilgisini çekebilecek bir akıllı telefon olmuş. Huawei Pura 70 Ultra’nın güncel fiyatlarını ve kampanyaları Huawei web sitesinde bulabilirsiniz.

https://consumer.huawei.com/tr/phones/pura70-ultra/buy/

Huawei Pura 70 Ultra’nın inceleme videosunu aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.