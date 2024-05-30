Canon “See No Limits” Etkinliği

Canon; Orta Doğu ve Türkiye bölgesi olarak Dubai’de canlı prodüksiyon, yayıncılık ve uzaktan kontrol alanlarındaki son teknoloji imkanlarını sergilediği “See No Limits” etkinliğine ev sahipliği yaptı. Bölgede bir ilk olan etkinlikte aynı zamanda kampanyanın resmi lansmanı da gerçekleştirildi. Canon Marka Elçileri en iyi uygulamalarını Körfez Ülkeleri (GCC) ve Türkiye’den gelen izleyicilerle paylaşarak en son yenilikler hakkında bilgi verdi.

“See No Limits”; Canon müşterilerine, ürünleri ve post prodüksiyon ortamları arasında kusursuz ilerleyen iş akışları ile yüksek kaliteli videolarda en iyiyi sunan destansı bir görüntüleme ekosistemi vadediyor. Katılımcılar etkinlikte Canon’un PTZ, Sinema ve ENG kameralarından oluşan ekosistemini kullanan Çoklu Kamera Çözümüne tanıklık etme fırsatı sağladı. Ayrıca PTZ kameraları gibi uzaktan operasyon, canlı yayın çözümleri; Canon PTZ ve ML sistemlerini kullanan canlı yayın ve podcast çözümleri gibi Canon’un görüntüleme teknolojilerinin yetkinliklerini bizzat yerinde inceleme şansına da sahip oldu.

Canon, üç seçkin sektör uzmanını, bilgilerini ve küresel en iyi uygulamalarını paylaşmak üzere etkinliğe davet etti. Fransa’dan Sébastien Devaud; M6, France TV, Canal+ ve MTV gibi büyük yayıncılarla yaptığı çalışmalar ve çok uluslu markalar için TV reklamları, filmler, kampanyalar hazırlaması ve üretmesiyle tanınıyor. Bir başka Canon marka elçisi Abdulaziz Alsorayai, fotoğrafçılıktan geçiş yaptığı video alanında bir sektör uzmanı ve özellikle yiyecek-içecek şirketleri için göz alıcı görüntüler oluşturmasıyla tanınıyor. Fotoğrafçılığa genetikten geçiş yapan, çalışmalarını Mısır, Kanada ve Ekvador’da sergileyen Hasan’ın eserleri CNN ve BBC Arabic gibi medya kuruluşlarında yer aldı.

Canon, etkinlikte ayrıca ürünlerini kullanan son kullanıcıları desteklemeye yönelik taahhüdü doğrultusunda “See No Limit” adlı eğitim serisini de tanıttı. Canon Marka Elçileri tarafından sunulan eğitim serisi, Canon’un profesyonel fotoğraf makinelerinin çeşitli becerilerini sergileyen 20 bölümden oluşuyor.

Etkinliğe BAE, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Umman ve Türkiye’den yayıncılık, prodüksiyon, kiralama, eğitim, kurumsal, konaklama, güvenlik ve resmi kurum gibi çok çeşitli sektörleri temsilen katılımlar gerçekleşti. Canlı gösterimler, interaktif oturumlar ve iletişim ağları kurma fırsatı sunan etkinlikte, Canon’un içerik üretmede inovasyonu teşvik etme konusundaki kararlılığı vurgulandı.