ViewSonic’ten Yeni LED Projeksiyon: LS600W

İş ve eğitim dünyası için tasarlanan LS600W LED projeksiyon cihazı, ViewSonic’in ilk 3.000 ANSI Lümen, yüksek parlaklığa sahip WXGA lambasız projeksiyon cihazı olma özelliğini taşıyor. Kullanılan ikinci nesil LED teknolojisi, cihaz kullanıcılarını sık sık lamba değiştirme zahmetinden ve lambalı cihazlarda olan civa içeriğinden de kurtarıyor.

İş ve eğitim ortamlarında parlak görüntüler

7/24 kesintisiz çalışma için tasarlanan ViewSonic LS600W LED projeksiyon cihazı, ikinci nesil LED teknolojisi sayesinde yükseltilmiş RGB ışık kaynağı ile farklılaşıyor. Ürünün bu özelliği, birinci nesil LED teknolojisine kıyasla yüzde 30 daha fazla parlaklık sunarak parlaklık-canlı renk arasında çarpıcı bir denge kurulmasını sağlıyor. 3.000 ANSI Lümen ve 3.000.000:1 kontrast oranıyla donatılan bu projeksiyon cihazı, en küçük ayrıntıların dahi yakalandığı görüntüler sunuyor. Yüksek kaliteli ses performansı sağlayan 10W’lık bir hoparlöre sahip olan LS600W LED projeksiyon cihazının kullanım ömrü, toz ve nemi önleme işlevini kusursuz biçimde yerine getiren gelişmiş IP5X sızdırmaz optik motor sayesinde uzuyor.

Yaratıcı konumlandırma seçenekleri

Yatay-dikey köşe düzeltme ve 4 köşe ayar özelliği sayesinde çarpık veya bozuk görüntüleri ortadan kaldırarak, her seferinde mükemmel orantılı bir görüntü elde edilmesini sağlayan LS600W LED projeksiyon cihazı en yaratıcı uygulamalara yardımcı olmak için 360° yansıtma özelliği ile tavana, duvarlara veya açılı tabelalara yansıtma yapacak biçimde herhangi bir açıda serbestçe dikey dönebiliyor.

1,2x optik yakınlaştırma lensi ile donatılmış bu projeksiyon cihazı, kullanıcıların mevcut dekorasyon tasarımına müdahale etmeden, daha geniş bir atış mesafesi aralığında, en ideal kurulum konumu seçmelerini sağlıyor ve istenen görüntü boyutunu sunuyor.

Sık lamba değiştirmeye son

LS600W projeksiyon cihazının güncel LED teknolojisinin kullanıcıyı zehirli civa solumaktan ve sık sık lamba değiştirme zahmetinden kurtardığını hatırlatan ViewSonic Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa Direktörü Hasan Koçyiğit, “ Bu teknoloji aynı zamanda uzun süreli, tutarlı parlaklık ile 30.000 saat ömür sunuyor, verimli kullanım için anında açma/kapama sağlıyor. Lambasız, civa içermeyen, bakım gerektirmeyen ikinci nesil LED teknolojisi iş ve eğitim ortamlarında verimi en üst düzeye taşımayı başarıyor. Ayrıca ViewSonic’in özel Cinema SuperColor + Teknolojisi sayesinde, bir sinema salonundan beklenen, en dolgun renkleri üretmek için %125 Rec.709 renk standardını karşılıyor” diyor.

Çevrimiçi yazılım güncellemesi

LS600W, kullanıcının görsel-işitsel deneyimini genişletmek üzere, var olan multimedya cihazlarına bağlanmak için çift HDMI bağlantı noktası sağlıyor. Kapsamlı LAN kontrolü, çoklu cihaz yönetimini kolaylaştırırken Crestron, AMX, Extron, PJ Link, ATEN ve ViewSonic’in vController yazılımı ile uyumlu çalışıyor. Çevrimiçi “ViewSonic Projeksiyon Cihazı Yazılım Güncellemesi” ile de dizüstü bilgisayar ve USB kablo bağlantısıyla LS600W’nun yazılımı kolayca ve rahat bir şekilde güncellenebiliyor.