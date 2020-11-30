Logitech Sessiz Tuş Deneyimi

Gürültüsüz bir ortamda çalışmak odaklanmayı sağlar ve verimliliği artırır. Logitech, evde, iş yerinde veya okulda daha sessiz bir çalışma ortamı için sessiz teknolojiye sahip ürünlerini geliştirdi. Patentli “Sessiz Tuş” teknolojisine sahip Logitech MK295 Sessiz Kablosuz Klavye & Mouse Seti sessiz bir deneyim vadediyor. Logitech M220, M330 ve M590 Sessiz Kablosuz Mouse’lar ise geleneksel “tıklama” hissini verirken aynı zamanda da neredeyse hiç gürültü çıkarmıyor.

Logitech MK295 Sessiz Kablosuz Klavye & Mouse Seti

Sessiz Tıklama teknolojisine sahip MK295 Sessiz Kablosuz Klavye & Mouse Seti, %90’dan fazla gürültü azaltma özelliği sayesinde kullanıcılarına tıklama sesi olmaksızın benzer tıklama ve yazma deneyimini sunuyor. Sıvıya karşı dayanıklı tuşlara ve tasarıma sahip olan klavye, uzun süre kullanım vadederken, 36 aya kadar pil ömrü sağlıyor. Sağlam ayaklara sahip klavye kişisel ihtiyaçlara göre eğim alabiliyor. Rahat ve kompakt mouse’un yumuşak kaydırma tekerleği ise bu sessiz deneyimi tamamlıyor. Mouse, 18 aylık pil ömrünün yanı sıra üzerinde açma ve kapama tuşları bulunduruyor. Logitech’in küçük, tak ve unut kablosuz alıcısı ile 10 metreye kadar güçlü, kablosuz bağlantı sağlıyor.

Logitech Sessiz Kablosuz Mouse Serisi ile rahat çalışma

Siyah, kırmızı, gri ve mavi olmak üzere farklı renk seçeneği bulunan Logitech M220, M330 ve M590 sessiz kablosuz mouse’lar şık ve portatif tasarımıyla işte, evde ya da okulda sessiz bir çalışma ortamı sunuyor. Tek bir AA pille çalışan mouse’ların modeline göre 18 ile 24 arasında değişen bir pil ömrü bulunuyor. Logitech Sessiz Kablosuz Mouse Serisi’ndeki ürünler 90’dan fazla gürültü azaltma özelliği sayesinde kullanıcılarına tıklama sesi olmaksızın aynı tıklama hissini veriyor.