Nikon, günlük kullanıma uygun, şimdiye kadarki en küçük tam çerçeveli Z serisi objektifi Nikkor Z 40mm f/2’yi satışa sundu.

Yeni Nikkor Z 40mm f/2, keskin, hızlı ve dikkat çekmeden kullanabileceğiniz kadar küçük yapısıyla vlog’lardan aktüel çekimlere kadar pek çok çekim için uygun bir objektif.

Bu standart prime objektif; samimi portreler, röportajlar ve “nasıl yapılır?” videoları için ideal olan, doğal bir görüş açısı sunar. Modelleriniz, yüzlerine karşı tutulmuş büyük bir objektif olmadan, kendilerini daha rahat hissedecekler. Ayrıca bu objektif o kadar küçük ve hafif ki, kişisel filmler çekmek için de ideal.

Geniş Z serisi objektif yuvası, objektifin f/2 maksimum diyafram açıklığıyla bir araya gelerek loş ışıklı ortamlardaki havayı yakalamak için ideal olan, harika düşük ışık performansı sunar. 9 bıçaklı yuvarlak diyafram, yumuşak ve doğal görünümlü bokeh efekti sağlar. Böylece fotoğrafçılar ve film çekenler, konularını gerçekten öne çıkaran, hafifçe bulanık ve son derece pürüzsüz arka planlara sahip görüntüler yakalayabilirler.

Nikkor Z 40mm f/2 – Öne Çıkan Özellikler:

f/2 standart prime objektif: Z serisi tam çerçeveli fotoğraf makinelerinde 40 mm’lik görüş açısı. Z serisi DX biçimli fotoğraf makinelerinde 60 mm’lik görüş açısı.

Yaşam kadar gerçek: Bu objektif; güzel ayrıntılar, derinlik ve renkleri barındıran durağan fotoğraflar ve filmler oluşturur.

Sanatsal bokeh efekti: Konuları güzel ve hafifçe bulanık arka planlarda keskin bir şekilde netlemek…

Yakın çekimde harika görüntüler: Yalnızca 0,29 m’lik minimum netleme mesafesi. Yakın çekimde bile kaliteli keskinlik.

Hızlı ve sessiz otomatik netleme: Son derece alçak sesli stepping motor ile çalışan ve Z serisi objektif yuvasının topladığı ekstra ışıkla zenginleşen netleme; hızlı, doğru ve sessizdir.

Video için geliştirilen tasarım: Videolarınız, seslere odaklanarak mahvolmaz. Netleme gürültüsü büyük ölçüde azaltıldığından, görüş açısını belirgin bir şekilde etkilemeden netlemeyi ayarlayabilirsiniz.

Cepte taşınabilir: Fotoğraf makinesinin üzerinde tutulabilecek veya ceket cebine sığabilecek kadar küçüktür.

Uyarlanabilen özellikler: Sessiz kontrol halkası; netleme, diyafram, pozlama telafisi veya ISO değeri kontrol edilecek şekilde ayarlanabilir.

Korumalı yapı: Toz ve su damlalarına karşı koruma sağlayacak şekilde yalıtılmıştır.