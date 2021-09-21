Tokina atx-m 56mm f/1.4 X

Tokina, Fujifilm APS-C aynasız fotoğraf makineleri için tasarladığı atx-m 56mm f/1.4 X objektifi satışa sundu. Amatör, profesyonel tüm fotoğraf tutkunlarının Fujifilm aynasız fotoğraf makinelerinde kullanabileceği yeni objektif yaklaşık 85mm’lik odak uzaklığına denk geliyor. Fotoğraf severler portre, sokak detayları, sokak fotoğrafları ve manzaraları gibi fotoğrafları bu objektifle kolayca kadrajlarına alabilecek.

Tokina, daha önce duyurduğu atx-m 23mm ve atx-m 33mm objektiflere ek olarak bu yeni objektif ile üçlü seriyi tamamlıyor.

Öne Çıkan Özellikler:

* Kompakt ve hafif

* Fujifilm X montajlı APS-C aynasız fotoğraf makineleriyle uyumlu

* Düşük ışıkta çekimde büyük bir avantaj olarak yumuşak ön ve arka bokeh için f/1.4 diyafram.

* ST-M odak motoru tarafından gerçekleştirilen hızlı ve sessiz AF

* 5 eksenli gövde içi görüntü sabitlemeyi desteklemek için kamera gövdesiyle iletişim kurabilme özelliği.

* Fujifilm kameranın Film Simülasyon modlarına uyması için renk dengesi ayarı.

* Video modunda diyaframı manuel olarak kontrol etmek için tıklama gerektirmeyen diyafram halkası.