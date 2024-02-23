Sony FE 24-50mm F2.8

Sony, tüm zoom aralığında F2.8 maksimum diyafram açıklığına sahip yeni kompakt 35 mm Full Frame uyumlu E Mount lensi FE 24-50mm F2.8 G’yi satışa sunuyor.

F2.8 geniş diyafram açıklığıyla yüksek çözünürlüklü performans ve bokeh elde eden FE 24-50mm F2.8 G, küçük ve hafif gövdesine rağmen 24mm ila 50mm odak uzaklığını kapsayarak hareketsiz görüntülerde ve video çekiminde tüm anları yüksek kalitede yakalamanızı sağlıyor.

FE 24-50mm F2.8 G’nin temel özellikleri:

Geliştirilmiş optik ve mekanik tasarıma sahip olan FE 24-50mm F2.8 G, 67 mm filtre çapı, 74,8 mm maksimum lens çapı, 92,3 mm uzunluğu ve yaklaşık 440 gr ağırlığıyla kompakt ve etkili bir kullanım sunuyor. Dört asferik lens ve iki adet ED (Ekstra düşük Dağılım) camın güncellenmesi sayesinde tüm odak uzunluklarında keskin ve ayrıntılı görüntüler sağlayan FE 24-50 MM F2.8 G, renk sapmaları gibi sorunları minimize ederek, merkezden köşeye yüksek çözünürlüklü performansı kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Optik sapmanın sağladığı optimizasyonla birlikte G Lens serisinin karakteristik özelliklerini bir araya getiren FE 24-50mm F2.8 G; güzel, yumuşak ve pürüzsüz bokeh sunan 11 bıçaklı dairesel diyafram açıklığı kullanıyor. Geniş uçta 0,19 m (AF) minimum çekim mesafesine ve yüksek kaliteli yakın çekim sunan 0,30 x (AF) maksimum büyütme oranıyla geniş bir işlevsellik sunuyor.

İki adet doğrusal motorla donatılan AF (otomatik odaklama) ile yüksek hızlı, yüksek hassasiyetli, yüksek takipli ve sessiz odaklama sağlayan FE 24-50mm F2.8 G, Full frame aynasız fotoğraf makinesi Alpha 9 III için saniyede 120 kareye kadar AF/AE takibi ile yüksek hızlı sürekli çekimi destekliyor.

Gelişmiş video performansı isteyen kullanıcılar için AF izleme, kritik odak kontrolünün gerekli olduğu yüksek kare hızlı 4K 120p veya FHD 240p film kaydı sunan FE 24-50mm F2.8 G, yürürken sabit çekim yapabilmek için vücut içi Aktif Mod görüntü sabitleme seçeneği ile kullanıcısının zorlu anlarını kolaylaştırıyor. Kamera gövdelerindeki odak soluma telafisi ile uyumlu olan FE 24-50mm F2.8 G, yüksek kaliteli içerik üretimine olanak tanıyor. MF’ nin kullanılmasıyla keskin manuel odaklama sunan lens, akıcı ve üstün görüntülere imkan sağlayan doğrusal tepkiler ile her an kullanıcısının isteklerine yanıt veriyor.

Özelleştirilebilir odak tutma düğmesi, diyafram halkası, diyafram tıklaması, açma/kapama anahtarı ve odak modu anahtarı gibi kullanıcı dostu işlevlerle donatılan FE 24-50mm F2.8 G, geniş kullanım imkanıyla kapsamlı bir kontrol sunuyor. Kullanım kolaylığını maksimuma taşıyan bu özel lens, ön yüzeyine kir yapışmasını önleyen bir flor kaplama ile toz ve neme karşı direnç sağlıyor.