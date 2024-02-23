Xiaomi x Leica Optik Enstitüsü Kuruldu

Xiaomi ve Leica yeni bir iş ortaklığına imza attı ve mobil görüntülemede çığır açacak yeniliklere öncülük edecek Xiaomi x Leica Optik Enstitüsü’nü tanıttı.

Xiaomi ve Leica Camera AG, Xiaomi x Leica Optik Enstitüsü’nü hayata geçirdiklerini açıkladı. Bu enstitünün kuruluşu, akıllı telefon sektöründe önemli bir kilometre taşına işaret ediyor. Merkezinde optik teknolojilerin yer aldığı enstitü, dijital görüntüleme ve yapay zeka teknolojileri dahil olmak üzere, pek çok entegre disiplinler arası bilimi bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Daha önce yaptığı iş birliklerini de baz alan Xiaomi x Leica Optik Enstitüsü, mobil cihazlarda optik performansta çığır açacak bir endüstri standardını birlikte geliştiriyor. Böylelikle hem teknoloji hem de kullanıcı deneyimi açısından çıtayı yükseltiyor. Girişim, felsefe, teknoloji ve kullanıcı deneyimine büyük önem veriyor. Mobil görüntüleme alanında yeni bir amiral gemisi olması hedeflenen Xiaomi 14 Ultra, bu standardın gelişiminde ilk kilometre taşı olarak görev yapacak ve mobil görüntüleme konusunda benzersiz bir optik performans sunacak.

Xiaomi x Leica Optik Enstitüsü teknolojik inovasyonları teşvik ediyor

Xiaomi x Leica Optik Enstitüsü, mobil fotoğrafçılık çağında gelişmiş bir mobil görüntüleme optik sistemi oluşturmayı amaçlayarak optik teknolojisinde kapsamlı inovasyonları sürekli olarak teşvik ediyor. Hem Leica hem de Xiaomi’nin güçlü yönlerinden yararlanan enstitü, kompakt bir form faktöründe ultra hassas optik lensler tasarlamak, hesaplamalı fotoğrafçılıkta ideal performansa ulaşmak, lensler için en katı optik standartları korumak ve en son optoelektronik teknolojisinin araştırma ve uygulamasını yapmak olmak üzere dört ana teknik faktöre odaklanıyor.

Bu hedefe ulaşmak için önemli kaynaklara yatırım yapan Xiaomi ve Leica, 200’den fazla uzmandan oluşan ortak bir ekip kurdu. Bu kapsamda, Noctilux ve APO serisi gibi ikonik tasarımlar da dahil olmak üzere, Leica’nın dördüncü nesil lenslerinin arkasındaki efsanevi optik tasarımcı Peter Karbe, Optik Uzman olarak görev yapacak. Xiaomi Group Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Xiaomi Cep Telefonu Departmanı Başkanı Zeng Xuezong, Direktör olarak görev yapacak. Xiaomi Group Yazılım Teknik Ekibi Başkanı Yi Yan ve Xiaomi Kamera Departmanı Genel Müdürü Wang Xuanran ise Direktör Yardımcıları olarak görev yapacak.

Enstitü, her iki markanın da güçlü yönlerinden destek alıyor

Xiaomi, enstitüye yoğun Ar-Ge kaynağı desteği sağlıyor. Şirket bu doğrultuda, Pekin’de kamera donanımı, görüntüleme ve objektif ve subjektif görüntü kalitesi değerlendirmesine odaklanan üç büyük laboratuvar kurmayı planlıyor. Toplam 2644m²’lik bir alanı kaplayan bu laboratuvarlar, en iyi, en büyük ve en otomatik kamera laboratuvarları arasında yer alacak.

Xiaomi Group Ortağı ve Başkanı William Lu, “Leica, yüz yılı aşkın bir süredir, hassas optik mühendislik tasarımını ve mükemmel üretim işçiliğini temsil eden birinci sınıf optik lensler üretiyor. Xiaomi, ‘ışığın görüntünün temeli’ olduğuna ve ‘gerçekliğe derinlik hissi vermenin’ çekirdeği ve temel taşı olduğuna inanıyor. Xiaomi x Leica Optik Enstitüsü aracılığıyla, her iki tarafın güçlü yönlerinden daha fazla yararlanacak, mobil görüntüleme optik yeteneklerinin sınırlarını sürekli olarak genişletecek ve mobil görüntüleme çağına sürekli olarak öncülük edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Leica Camera AG CEO’su Matthias Harsch, “Xiaomi ile son iki yıldır gerçekten kayda değer bir iş ortaklığımız var. Birlikte tasarladığımız Leica Summilux optik lenslerimizle örneklediğimiz ikonik Leica fotoğrafçılık deneyimini mobil görüntüleme dünyasına başarıyla entegre ettik. Xiaomi 14 Ultra’daki optik sistem, bugüne kadar mobil cihazlarda kullanılan en iyi Summilux lensler olarak yeni nesil mobil optik görüntülemeye öncülük edecek. Bu da iş birliğimizde en yeni dönüm noktamızı temsil ediyor. Yüzyılı aşkın bir mirasa sahip olan Optics, Leica’nın teknik mirasını somutlaştırıyor. Xiaomi x Leica Optik Enstitüsü’nün hayata geçmesiyle, optik alanında her iki taraftan en üst düzey ekipleri bir araya getiriyoruz. Birlikte, mobil görüntüleme alanında yeni bir çağa öncülük etmeye, mobil görüntülemenin sınırlarını zorlamaya ve çağımıza uygun gelişmiş bir mobil görüntüleme optik sistemi oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.