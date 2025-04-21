İnceleme: PolarPro Vivid Collection

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

DJI Osmo Pocket 3 için tasarlanan “PolarPro Vivid Collection” filtre setini inceliyoruz. Bu filtre setinde 3 adet minik manyetik filtre bulunuyor. Bu setteki filtreler ND/PL filtre paketi olarak geçiyor. Temel unsurları hem ND hem de Polarize filtre etkisi vermek olarak açıklanabilir. Işığı 3 ila 7 stop arasında azaltan bu filtrelerin kullanım yerleri ise genel olarak parlak ve yansıtıcı koşullarda enstantane hızını azaltmak ve parlamayı kesmek olacaktır. Sette ND8/PL, ND32/PL ve ND128/PL filtreler, bir temizleme bezi ve koruyucu saklama kutusu mevcut.

Sinematografik etki güçleniyor!

DJI Osmo Pocket 3 hareketli video çekiminde gerçekten çok güzel işler çıkarıyor. Farklı kullanım teknikleriyle yapılan çekimlere profesyonel bir hava katmaya yardımcı oluyor. Kullanımı son derece kolay olan kamerayla kullanılan bu filtreler sayesinde görüntü kalitesi artarken özellikle videolar için sinematografik bir etki elde etmeniz sağlanıyor.

Nötr yoğunluk filtresi olarak da adlandırılan ND filtreler, objektifinizin önüne takılan fiziksel bir filtre. Farklı derecelendirme yapıları sayesinde koyulukları değişir ve görüntüdeki ışığı engellemeye yarar. Örneğin çok aydınlık ortamlarda düşük enstantane ile çekim yapabilmenize veya uzun pozlama çekimlerinde süreyi uzatmanıza imkan verir. Bahsettiğim gibi temeli oldukça basittir esasında… Parlak bir yaz gününde güneş gözlüğü takmamıza benzetebilirsiniz. Bu sayede gözümüze gelen ışık miktarının azaltıldığı gibi objektifimizden geçen ışık miktarını da bu filtreler sayesinde azaltırız.

Farklı çeşitleri de var

PolarPro filtreler ülkemize yakın bir süre önce Zoom İthalat tarafından getirilmeye başlandı. Farklı tipte ve değişik filtre çaplarında pek çok model var. Osmo Pocket 3 dışında bazı drone modelleri için de filtreler bulunuyor. Bu konuda Zoom İthalat web sitesine göz atabilirsiniz.

PolarPro’nun incelediğim bu filtrelerinde çok kaplamalı “Cinema Series” camı kullanılmış. Bu da optimum görüntü rengi, dayanıklılık ve ideal ışık geçirgenliği sağlıyor. Filtre kutusu oldukça sağlam ve küçük. İçerisinden filtreler kolayca çıkarılabiliyor. Ancak kolay düşmesinler diye kenarlarından tırnaklar tutuyor. Dikkat etmezseniz çıkarırken ve yerlerine takarken biraz kolay kirlenebiliyorlar.

Manyetik yapıları sayesinde kolayca takılıp, çıkarılabiliyor

Filtreler Osmo Pocket 3 için tasarlandığından oldukça küçük ve hafif. Çerçeve tasarımları dayanıklı ve boyalı alüminyum malzemeye sahip. Manyetik yapıda olan filtreleri Osmo Pocket’e takmak ve çıkarmakta oldukça kolay. Hassas tasarımlarından dolayı yanlış takmanız zaten pek mümkün değil. Kamera hareket ettiğinde ya da bir sallantıda filtreler yerinden çıkmıyor tabi…

Bu sette yer alan filtreler küçük olsalar da belli bir kalınlıkları var. Buda Osmo Pocket’i kapatmadan önce filtreleri çıkarmanızı gerektiriyor. Pocket 3’ün gimbal’ı görüntüleri tek başına sabitleme konusunda güzel bir iş çıkarıyor. Ancak daha yavaş bir enstantane hızı videonun daha akıcı ve daha doğal görünmesini sağlıyor. O yüzden ışık şartlarına göre bu setteki filtrelerden biri işine yarayacaktır.

Yansımaları da azaltıyor

Belirli yüzeylerdeki yansımaları azaltmak için filtrenin ön camını döndürmek gerekiyor. En iyi açıyı bulabilmek için bazen kameranın minik ekranı yetersiz kalabiliyor. Bu nedenle en uygun doğrusal polarizasyon için çerçeve ve dönen filtre kısmı üzerindeki lazerle kazınmış beyaz işaretlerin hizalanması öneriliyor.

Sonuç olarak PolarPro Vivid Collection filtre seti, yerinde kullanıldığında kameranın görüntü kalitesini iyileştirmeye yardımcı oluyor. Renk doygunluğunu artırarak görüntüyü daha canlı hale getirebiliyor. Mavi gökyüzünü koyultmak ve beyaz bulutları ön plana çıkarmaya da yardımcı oluyor. Ayrıca cam veya su gibi yüzeylerdeki yansımalar azaltılabiliyor.

PolarPro Vivid Collection incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.