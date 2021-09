ASUS Yeni ProArt Çözümlerini Duyurdu

Yeni ProArt serisi ürünler, her tür içerik üreticisinin iş akışlarını daha verimli hale getiriyor.

ASUS, Create the Uncreated adını verdiği etkinlikte içerik üreticilerine yönelik ürün ekosistemini, yeni ProArt çözümleri, yaratıcı profesyonellere ve uzman kullanıcılara yönelik bilgisayar seçenekleri ve her tür içerik üreticisine yönelik OLED ekranlı dizüstü bilgisayarlar ile genişlettiğini duyurdu. Yeni dizüstü bilgisayarlar, ekranlar, çevre birimleri, masaüstü bilgisayar, projektör ve anakart modellerinden oluşan yeni seri, her tür içerik üreticisinin verimli iş akışlarıyla benzersiz yenilikler geliştirmesine yardımcı olacak.

ASUS co-CEO’su Samson Hu, “Aslında bizler en iyi fikirlerimizi hayata geçirmekten gurur duyan kişileriz. Yaratıcı kişiler tarafından yaratıcı profesyoneller için geliştirilen bu yeni seri inanılmaz deneyimler sunarak hayalleri gerçek yapacak.” dedi.

ASUS, içerik üreticilerine ve tasarımcılara geniş imkanlar sunmak için güçlü iş birlikleri kurmaya devam ediyor. ASUS’un en önemli iş ortaklarından biri olan NVIDIA, sektör lideri NVIDIA RTX GPU’ları sunmanın yanı sıra NVIDIA Studio programı ile içerik üreticilerine önemli destek veriyor. Özel Studio sürücüleri ve NVIDIA Broadcast ve Omniverse gibi özel uygulamalar iş akışlarını hızlandırıyor. Tüm yeni dizüstü ve masaüstü bilgisayar modelleri Windows 11 ile birlikte sunulacak. Yeni işletim sistemi resmi olarak kullanıma sunulduğunda da kullanıcılar ücretsiz olarak geçiş yapabilecek.

Kapsamlı ProArt çözümleri

İçerik üreticilerine ve tasarımcılara kapsamlı profesyonel çözümler sunma hedefini taşıyan ASUS ProArt, kullanıcıların içindeki gücü ortaya çıkararak sanatsal sınırları zorlamalarına olanak veriyor. Pro ifadesi farklı sanat türlerini destekleyen temel yaratıcılığı temsil ederken, Art ifadesi ise sonsuz yaratıcılığı simgeliyor. Yeni ProArt çözümleri yaratıcılığın önündeki sınırları kaldırmak için tasarlandı.

Olağanüstü taşınabilirlik özellikleriyle donatılan ProArt Display PA147CDV, ProArt Mouse MD300 ve ProArt Mouse Pad PS201 seyahati seven kullanıcıların iş akışlarına göre tasarlandı. Stüdyoda ise ProArt X570 Creator WiFi anakart, inanılmaz işlem gücüyle üretkenliği artırıyor. Otomatik kalibrasyon özelliğine sahip ilk OLED monitör olan ProArt Display OLED PA32DC gerçeğe yakın görüntüler sunarken, Calman Verified sertifikalı ilk projektör olan ProArt Projector A1 ise gerçekçi renkle sahip görüntüler oluşturuyor. İçerik üreticileri ve tasarımcıların verimliliğini ve üretkenliğini artırmak için geliştirilen ASUS Dial özelliği, CES 2021’de ProArt Display PA148CTV modelinde ilk kez duyurulmasının ardından şimdi yeni ProArt Mouse MD300’de yer alıyor. Farklı ürünlerde çalışabilen özel bir çözüm olan ASUS Dial, içerik üreticilerine kullanışlı, hassas ve hızlı bir yolla yaratıcı uygulamalarda ayar yapma imkânı veriyor. Bu sayede kullanıcılar dikkatlerini yalnızca sanatsal bakış açılarına verebiliyor.

Adobe ile iş birliği

İçerik üreticilerine yönelik en iyi ProArt çözümlerini sunmak için ASUS bu etkinlikte Adobe ile iş birliği yaptığını da duyurdu. Belirli ASUS modellerini satın alanlar üç veya bir aylık ücretsiz Adobe Creative Cloud aboneliğinin de sahibi olacak. Bu abonelikle kullanıcılar aralarında Photoshop, InDesign ve Premiere Rush’ın da bulunduğu 20’den fazla popüler Adobe uygulamasından ve 100 GB bulut depolama alanından, Adobe Fonts erişiminden ve diğer hizmetlerden yararlanabilecek. Bu iş birliğiyle ASUS Dial de Adobe Photoshop, Lightroom Classic, After Effects ve Premiere Pro ile uyumlu hale gelerek kullanıcıların bu birinci sınıf uygulamaları çok daha verimli ve etkin kullanması sağlandı.

OLED çözümleri

OLED ekranlı eksiksiz ürün serileri sunan ilk marka olan ASUS, içerik üretimi ve tasarımcılığa yönelik güçlü dizüstü bilgisayarlardan orta seviye taşınabilir modellere kadar geniş bir yelpazedeki ürünlerinde en iyi ekranlarla birlikte farklı kullanıcı türlerine sunuyor. Yaratıcı işlerin en uygun şekilde halledilmesini sağlayan bu kapsamlı ürün serisi ile ASUS, kullanıcılara hayallerini gerçeğe dönüştürme imkanı veren yenilikler sunuyor.