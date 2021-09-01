ASUS ROG Strix Arion S500 taşınabilir SSD

500 GB USB Type-C taşınabilir SSD, 1050 MB/s’ye kadar aktarım hızları ve olağanüstü bir soğutma tasarımıyla geliyor.

ASUS Republic of Gamers (ROG), ROG Strix Arion S500 taşınabilir NVMe SSD’yi duyurdu. DRAM’e sahip olan ve USB-C 3.2 Gen 2 bağlantısını kullanan SSD, 1050 MB/s’ye kadar dosya aktarım hızları sunuyor. Alüminyum alaşımından üretilen bu şık ve taşınabilir sürücü, sahip olduğu termal dolguyla ısıyı verimli bir şekilde uzaklaştırıyor. 256-bit AES disk ve veri şifreleme özelliğine sahip olan SSD, kolay sürücü yönetimi için ROG SSD Dashboard yazılımından yararlanıyor. Üründe ayrıca özel Aura Sync aydınlatma bulunuyor. NTI Backup Now EZ yazılımıyla da birlikte gelen ürün ideal bir yüksek performanslı mobil depolama çözümü sunuyor.

Yüksek aktarım hızları

ROG Strix Arion S500’ün içinde 1050 MB/s’ye kadar aktarım hızları sunan yüksek performanslı bir Phison SSD bulunuyor. Bu SSD, standart harici sabit disklerden 12 kata kadar daha hızlı. Bu hızlarla 100 GB boyutundaki bir dosyayı yalnızca iki dakika içinde aktarmak mümkün. Buna ek olarak, DRAM bellek ve geniş SLC ön bellek de veri performansını en üst seviyeye çekiyor. Bu da aynı zamanda SSD’nin ömrünü uzatmaya yardımcı oluyor.

Olağanüstü soğutma

ROG Strix Arion S500’ün alüminyum alaşımlı kasasında çalışma sıcaklığını uygun düzeyde tutarak sürekli yüksek hızlı veri transferi yapmayı sağlayan dahili bir termal dolgu bulunuyor. Bu ayrıca cihazın ömrünü de uzatmaya yardımcı oluyor.

Tam veri koruması

ROG Strix Arion S500, 256-bit AES disk ve veri şifreleme ile CPU performansını etkilemeden veri güvenliği sağlıyor. Ayrıca ürünle birlikte gelen NTI Backup Now EZ yazılımı tüm dijital varlıklarınızı zararlı virüs saldırılarından ve donanım arızalarından koruyor. Veri kurtarma özelliği de yanlışlıkla silinen dosyalar olduğunda yardımcı oluyor.

Kullanıcıların içinin daha da rahat olmasını sağlayan kullanışlı ROG SSD Dashboard arayüzü sıcaklık, depolama durumu ve genel durum gibi tüm önemli bilgileri gösteriyor.

ROG Strix Arion S500 ürün sayfası: https://rog.gg/S500